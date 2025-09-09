Ethereum macht unerwarteten Schritt gegen Bitcoin, steht ein ETH-Preis-Breakout bevor?

Wichtige Hinweise

Golden Cross-Muster im ETH/BTC-Paar spiegelt das Setup von 2020 wider, das zuvor zu einer Überperformance von 250% gegenüber Bitcoin führte.

Ethereum erholt sich von einer mehrjährigen Unterstützungszone, während es den kritischen 200-Wochen-EMA-Widerstand bei 0,045 BTC-Levels testet.

Wall Street Pepe startet auf der Solana-Blockchain und zielt auf Meme-Coins-Händler mit Markteinblicken und Analysetools ab.

hat eine unerwartete Bewegung gezeigt, die auf einen möglichen Preisausbruch hindeutet. Es zeigte ein historisches Signal, das einem seiner stärksten Rallyes der Vergangenheit vorausging.

ETH/BTC-Paar testet 200-Wochen-EMA

Laut dem ETH/BTC-Wochenchart steht der 20-Wochen-Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) kurz davor, den 50-Wochen-EMA zu überqueren. Das letzte Mal wurde ein solcher Golden Cross Anfang 2020 beobachtet. Dies war kurz bevor der Ethereum-Preis Bitcoin im folgenden Jahr um fast 250% übertraf.







Zufälligerweise ist dieses gleiche Setup zu einer Zeit aufgetreten, in der ETH stark von seiner mehrjährigen Akkumulationszone bei etwa 0,020–0,025 BTC abprallt. Diese Position verstärkt seine Rolle als langfristige Unterstützungsbasis. Das ETH/BTC-Paar testet derzeit seinen 200-Wochen-EMA bei etwa 0,045 BTC. Dieser Level ist dafür bekannt, sowohl 2021 als auch bei der aktuellen Bewegung bärische Ablehnungen ausgelöst zu haben.

Für 2021 hatte ETH Schwierigkeiten, diesen Widerstand zu überwinden, brach aber später höher aus. Dies führte zur Beschleunigung seines Anstiegs in Richtung des 0,08–0,09 BTC-Bereichs. Es ist noch nicht klar, ob sich diesmal ein ähnlicher Pfad entfaltet. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die überkaufte Anzeige des wöchentlichen RSI auf einen möglichen Rückgang hindeutet, bevor die Münze einen Ausbruchsversuch unternimmt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Ethereum bei $4.342,30 gehandelt, mit einem Anstieg von 1,73% in den letzten 24 Stunden. Seine Marktkapitalisierung liegt bei $528,05 Milliarden, während sein 24-Stunden-Handelsvolumen bei $26,08 Milliarden liegt. Dies deutet darauf hin, dass Händler recht begeistert von der zweitgrößten Kryptowährung sind. Die Möglichkeit, dass ETH weitere Preisgewinne verzeichnen wird, ist hoch. Dies resultiert aus der zunehmenden institutionellen Akzeptanz, die die Krypto-Branche erlebt hat.

Analysten haben darüber gesprochen, wie der Ethereum-Preis weiterhin unter Verkaufsdruck bleibt, nachdem er seine Allzeithochs abgelehnt hat. Die kurzfristige Erholung von ETH hat sich als recht schwierig erwiesen, da Verkäufer größeren Druck ausüben und den Preis nach unten drücken. Es besteht die Möglichkeit, dass der Altcoin unter die $4.000-Marke fallen könnte, bis auf $3.300.

Bis dahin konsolidiert sich der ETH-Preis weiterhin über dem Unterstützungsniveau von $4.000.

WEPE Crypto debütiert auf der Solana-Blockchain

Wall Street Pepe (WEPE), eine Pepe-thematisierte Kryptowährung, macht Wellen in der digitalen Asset-Branche. Sie wird dafür anerkannt, ihren Community-Mitgliedern Handelseinblicke und Marktanalysen zu bieten. Ihrer ständig wachsenden Armee von Händlern wird ein Meme-Coins-Projekt mit hoher Frequenz präsentiert, das manipulative Wale der Krypto-Welt umfasst.

Es ist live auf Solana und schließt sich anderen Projekten im wahren Epizentrum der Meme-Coins-Aktivität an.

Viele Marktbeobachter sind positiv gestimmt, dass der schärfste Frosch im Nadelstreifenanzug in ein Ökosystem übergegangen ist, in dem Vermögen in Minuten umgedreht werden können und Memes härter treffen, als viele erwarten mögen.

