Ethereum ($ETH) hat seit August viermal auf denselben Widerstand getroffen und wurde im Oktober bei etwa $4.500 gehandelt. Analysten sagen, dass ein großes Ereignis kurz bevorsteht.

Ethereum trifft viermal auf dieselbe Widerstandsstufe – Was passiert nach mehrfachen Ablehnungen?

Von: Blockchainreporter
2025/10/06 05:30
Seit August dieses Jahres wurde Ethereum viermal gezwungen, von derselben Abwärtstrendlinie abzuprallen, wobei jede Ablehnung zu einem Rückgang führte. Der Wert bleibt nahe seinem Niveau von Anfang Oktober 2025 bei etwa 4.300, aber ETH kann diesen Punkt nicht durchbrechen. Es ist eine interessante Frage: Ist die vierte Ablehnung ein Zeichen für einen drohenden Zusammenbruch oder sammelt ETH Momentum für den Breakout?

Dieses Ablehnungsmuster ist ein kritischer Wendepunkt, wie in der Arbeit von technischen Analysten wie Ali Charts hervorgehoben wird. An dem Punkt, an dem der Preis versucht, dasselbe Niveau mehrmals zu erreichen und dabei scheitert, verliert er entweder an Kraft und fällt oder bricht schließlich durch.

Analyse des Ablehnungsmusters

Die Trendlinie ist diejenige, die die niedrigen Gesamtwerte von Ethereum mit dem Höchststand von etwa 4.955 $ Ende August 2025 verbindet. Wann immer ETH in Richtung dieser umkehrenden Widerstandswelle driftet, greifen die Verkäufer ein und drücken den Preis nach unten. Die vier Rückgänge erschienen bei stetig sinkenden Preisen und bildeten das, was Händler ein absteigendes Dreieck oder einen fallenden Keilmarkt nennen.

Dies ist wichtig, weil Widerstandsstufen bei wiederholten Tests weniger wirksam werden. Mit jeder Ablehnung nimmt die Anzahl der Verkäufer ab, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Der vierte Test ist üblicherweise der Punkt, an dem der Strohhalm bricht – entweder fällt der Preis durch die Unterstützung oder er bricht schließlich durch den Widerstand nach oben.

Ether wird jetzt bei etwa 4.472 $ gehandelt, und Analysten beobachten, ob ein Breakout über dem Niveau von 4.500 $ bis zu den Niveaus von 4.600-4.800 $ steigen wird. Die Nähe zu den jüngsten Höchstständen ist ein Hinweis darauf, dass ETH sich darauf vorbereitet, sich in die eine oder andere Richtung zu bewegen.


Was die technischen Indikatoren zeigen

Momentum-Indikatoren zeigen, was hinter der Trendlinie selbst steckt. Der Relative Strength Index (RSI) befindet sich in einer neutralen Position, weder überkauft noch überverkauft. Dies bedeutet, dass ETH sich in jede Richtung bewegen kann, ohne direkten Druck eines überdehnten Zustands.

Volumenmuster sind ebenfalls wichtig; zum Beispiel hatten die ersten beiden Ablehnungen ein hohes Verkaufsvolumen und die dritte und vierte ein niedriges Volumen. Reduziertes Volumen bei Ablehnungen ist in der Regel ein Hinweis auf schwächere Bären, was häufig zu Breakouts und nicht zu Zusammenbrüchen führt.

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 4.350-4.400 USDT, und Durchbrüche über diesen Punkt bei einem privaten Volumen wären gut, um Rallyes in Richtung wichtiger guter Widerstandstrendlinien zu verursachen.

Fazit

Die vier Rückgänge von Ethereum an derselben Trendlinie haben eine gespannte Feder aufgebaut – bereit, die Energie in eine Richtung abzugeben. Mit abnehmendem Verkaufsvolumen, neutralen Momentum-Indikatoren und einem Preis über der wichtigen Unterstützung ist das Setup etwas bärisch, um einen Breakout gegenüber einem Zusammenbruch zu bevorzugen. Dennoch, solange ETH stark über 4.500 fällt, wird der sinkende Trend beibehalten, und Investoren müssen bereit sein, nach oben oder unten zu gehen.

