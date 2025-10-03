BörseDEX+
Ethereum Foundation enthüllt nächste Phase ihrer Datenschutz-Revolution

Von: Bitcoinist
2025/10/03 10:00
Die Ethereum Foundation (EF) hat eine neue Führungsstruktur für ihr Datenschutzprogramm formalisiert und den Datenschutz von einer Reihe paralleler Initiativen zu einem koordinierten "Privacy @ EF"-Cluster erhoben, der explizit um reale Anwendungsfälle und Einsatzfähigkeit organisiert ist.

Ethereum macht Datenschutz zur Priorität

In einem Beitrag vom 1. Oktober mit dem Titel "Privacy Cluster Leadership Announcement" erklärte die EF, dass sie "für Skalierung und Wirkung organisiert", und ernannte den langjährigen Ökosystem-Entwickler Igor Barinov zum Koordinator von Privacy @ EF und Andy Guzman zum neuen Koordinator des PSE-Teams (Privacy & Scaling Explorations), als Nachfolger von Sam Richards. "Gemeinsam werden Igor und Andy dafür sorgen, dass Ethereums Datenschutzarbeit wirkungsvoll, kohärent und verantwortlich ist", schrieb die Foundation.

Die Ankündigung formuliert die Datenschutzmission der EF als drei konkrete Säulen neu – "Private Reads", "Private Writes" und "Private Proving" – die direkt auf die Bedürfnisse von Benutzern und Institutionen abgestimmt sind. Private Reads zielt auf überwachungsresistente Abfragen, Authentifizierung und Browsing ab; Private Writes konzentriert sich auf den Schutz von Aktionen wie Zahlungen, Governance und Überweisungen; und Private Proving soll Nachweise "effizient, portabel und in verschiedenen Kontexten wie Identitäten, Datenportabilität und clientseitiges Beweisen nutzbar" machen.

Die EF verknüpft diese Säulen mit praktischen Compliance- und Sicherheitsanforderungen und argumentiert, dass sie "für Institutionen notwendig sind, um Datenschutzstandards einzuhalten", Einzelpersonen helfen, Metadatenlecks zu vermeiden, und "unsere privaten Finanzinformationen schützen". Die Foundation stellt ausdrücklich klar, dass Datenschutz nicht länger als abstrakte Forschungsrichtung behandelt wird, die von der Auslieferung von Software getrennt ist.

"Damit Ethereum zu einer Grundlage für zivilisatorische Infrastruktur werden kann, darf Datenschutz nicht nur abstrakte Forschung sein. Er muss organisiert, mit Ressourcen ausgestattet und im großen Maßstab eingesetzt werden", heißt es in dem Beitrag – eine ungewöhnlich direkte Artikulation des Endziels des Programms und ein Signal, dass der Cluster ebenso nach der Lieferung wie nach dem Forschungsoutput beurteilt wird.

Der Beitrag schließt mit einem klaren Credo – "Datenschutz ist normal, und Ethereum steht für Datenschutz" – und einer offenen Einladung an Entwickler, sich mit Barinov und Guzman zu verbinden und einen Katalog von "700+ Projekten" im On-Chain-Datenschutzbereich zu erkunden.

Barinov, der vor allem als Gründer von Blockscout, Gnosis Chain und zkBob bekannt ist, bringt eine Mischung aus Infrastruktur-, Open-Source-Verwaltungs- und angewandter Datenschutzprodukterfahrung mit. Guzman, der seit 2022 bei PSE/EF tätig ist, wechselt von der Strategie- und Produktführung in die oberste operative Rolle für PSE, die laut EF angewandte Kryptographie, Forschung und Engineering umfasst.

Inhaltlich ist das Cluster-Modell darauf ausgelegt, laufende Arbeiten an datenschutzfreundlicher Berechnung mit Ethereums öffentlichen Verifizierbarkeitsgarantien zu integrieren. Obwohl der Beitrag keine spezifischen Liefergegenstände oder Termine aufzählt, deutet seine Betonung auf "portable" und "nutzbare" Beweise, institutionelle Compliance und Metadaten-minimierende Lesevorgänge auf eine Roadmap hin, die über geschützte Überweisungen hinaus zu durchgängig privaten Benutzerreisen – Identität, Zugang, Zahlungen und Governance – führt, die mit L1/L2-Designs und clientseitigen Beweismustern kompatibel sind, die im gesamten Ökosystem gereift sind.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde ETH bei $4.380 gehandelt.

Ethereum price
