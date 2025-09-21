BörseDEX+
Ethereum ($ETH) wird bei $4500 gehandelt, und Marktexperten verfolgen, ob das Vermögen die Unterstützung aufrechterhalten kann. Bei etwa $3600 besteht eine Kaufgelegenheit bei einem Kursrückgang.Ethereum ($ETH) wird bei $4500 gehandelt, und Marktexperten verfolgen, ob das Vermögen die Unterstützung aufrechterhalten kann. Bei etwa $3600 besteht eine Kaufgelegenheit bei einem Kursrückgang.

Ethereum steht vor entscheidendem Test, während Analysten wichtige Unterstützungsniveaus um 4200 $ beobachten

Von: Blockchainreporter
2025/09/21 09:00
Ethereum
ETH$3,639.62+7.52%
ethereum60-1

Ethereum (ETH) wird bei 4500 $ gehandelt, und Marktexperten verfolgen aufmerksam, ob der Vermögenswert die Unterstützungsstufe halten kann. Bei etwa 3600 $ besteht eine Kaufgelegenheit beim Kursrückgang. Michael van de Poppe, ein sehr beliebter Krypto-Analyst, erläuterte seine Erwartungen für ETH und betonte dabei die Risiken und Chancen im bestehenden Design.

Während der gesamte Kryptomarkt schwankt, wird Ethereum wahrscheinlich einen Schritt nach vorne machen, der die Altcoins in den kommenden Wochen prägen wird. Investoren beobachten auch Bereiche, die entweder dazu führen können, dass ETH seinen Aufwärtstrend fortsetzt oder in einen tieferen Rückgang eintritt.

Entscheidende Unterstützungsstufe bei 4.200-4.300 $

Van de Poppe erklärt, dass Ethereum eine unmittelbare Unterstützungszone zwischen 4.200 und 4.300 $ hat. Diese Stufe hat in den letzten Handelssitzungen als Stoßdämpfer für den Markt gedient und wird entscheidend sein, um daran festzuhalten, falls ETH auf Kurs bleiben soll.

Der Verlust dieses Bereichs würde jedoch zu einer verstärkten Korrektur führen. Dabei beobachtet van de Poppe, dass Ethereum auf 3.500 bis 3.800 $ fallen könnte, bevor Käufer wieder in den Markt eintreten. Dieser Markt-Rückgang würde das bieten, was er eine enorme Chance für langfristige Investoren nennt, ETH zu einem niedrigeren Preis zu sammeln.

Ethereum Widerstandsstufe und Marktausblick

Ethereum stößt bei 4600 $ auf Widerstand. Wenn es darüber hinausgeht, werden die Preise erneut steigen. Bis zu diesem Punkt wird ETH innerhalb einer kleinen Spanne gehandelt, während Käufer und Verkäufer gegeneinander kämpfen.

Marktindikatoren zeigen, dass es sich um einen ausgeglichenen Markt handelt. Der RSI liegt bei 53, was darauf hinweist, dass ETH weder übermäßig hoch noch übermäßig niedrig ist. Bären und Bullen haben Spielraum, um bei Stimmungsänderungen zu agieren.

Chancen trotz Volatilität

Schwankungen mögen für einige Händler besorgniserregend sein, aber Analysten glauben, dass die Gesamtstruktur von Ethereum in Ordnung bleibt. Neue Kunden haben die Möglichkeit, bei einer Korrektur erneut zu kaufen, da der Preis aufgrund der Nachfrage in der Dip-Zone von 3.500-3.800 $ wieder steigen könnte.

Der Preis von Ethereum bleibt mit großen makroökonomischen Tendenzen und dem Vertrauensniveau der Investoren in digitale Währungen verbunden. Der aktuelle Widerstand ist hoch und die wichtige Unterstützung niedrig; daher werden die kommenden Wochen den Weg von ETH bestimmen.

Derzeit warten Händler darauf zu erfahren, ob Ethereum sich zwischen 4200 und 4300 $ halten und dann über 4600 $ ausbrechen kann. Ein solches Ergebnis wird bestimmen, ob der Markt weiter fallen oder einen neuen Aufwärtstrend beginnen wird.

