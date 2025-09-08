Der Beitrag "Ethereum ETFs verlieren 788 Millionen, während Bitcoin ETFs starke Zuflüsse verzeichnen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Highlights: Ethereum-ETF verzeichneten vom 1.–5. September Abflüsse von 788 Mio. $. Bitcoin-ETF verzeichneten Zuflüsse von 246 Mio. $, was Marktvertrauen zeigt. Top-ETFs wie ETHA, FETH und IBIT trieben große Kapitalverschiebungen an. Ethereum-ETF stehen vor erheblichen Abflüssen Zwischen dem 1. und 5. September 2025 verloren Ethereum-basierte ETF 787,74 Millionen Dollar, laut SoSoValue. Dies markiert die zweite Woche mit negativer Dynamik in diesem Segment seit Mitte Mai und unterstreicht die anhaltende Volatilität bei Ethereum-Anlageprodukten. Kapitalzuflüsse und -abflüsse für Spot-Ethereum-ETF in den USA – Quelle: SoSoValue Die Abflüsse aus den wichtigsten Ethereum-ETF waren wie folgt: ETHA (BlackRock) – 312,47 Millionen $ FETH (Fidelity) – 287,9 Millionen $ ETHE (Grayscale) – 83,5 Millionen $ ETHW (Bitwise) – 49,08 Millionen $ TETH (21Shares) – 21,3 Millionen $ ETHV (VanEck) – 17,22 Millionen $ ETH (Grayscale) – 12,51 Millionen $ QETH (Invesco) – 2,13 Millionen $ EZET (Franklin Templeton) – 1,62 Millionen $ Diese Zahlen unterstreichen einen vorsichtigen Ansatz der Anleger im Ethereum-ETF-Sektor, trotz des breiteren Wachstums digitaler Vermögenswerte. Bitcoin-ETF zeigen positive Zuflüsse Im Gegensatz dazu verzeichneten Bitcoin-ETF im gleichen Zeitraum Zuflüsse von 246,42 Millionen Dollar, was auf anhaltendes Vertrauen in Bitcoin als Mainstream-Investment hindeutet. Kapitalzuflüsse und -abflüsse für Spot-Bitcoin-ETF in den USA – Quelle: SoSoValue Die Kapitalgewinne konzentrierten sich auf vier führende ETFs: IBIT – 434,32 Millionen $ BTC – 33,29 Millionen $ FBTC – 25,01 Millionen $ BTCO – 2,21 Millionen $ Zwei ETFs, BTCW und DEFI, verzeichneten keine neuen Mittel, während sechs Abflüsse verzeichneten: ARKB – 81,52 Millionen $ BITB – 76,9 Millionen $ GBTC – 69,74 Millionen $ HODL – 13,19 Millionen $ BRRR – 3,87 Millionen $ EZBC – 3,18 Millionen $ In der vergangenen Woche überstiegen die Kapitalzuflüsse in ETFs, die auf der Marktkapitalisierung von Ethereum basieren, 1 Milliarde Dollar, wenn alle Ethereum-verknüpften Produkte einbezogen werden. Währenddessen ziehen Bitcoin-ETF weiterhin erhebliches Interesse von institutionellen und privaten Anlegern an, was die unterschiedliche Stimmung zwischen den... Der Beitrag "Ethereum ETFs verlieren 788 Millionen, während Bitcoin ETFs starke Zuflüsse verzeichnen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Highlights: Ethereum-ETF verzeichneten vom 1.–5. September Abflüsse von 788 Mio. $. Bitcoin-ETF verzeichneten Zuflüsse von 246 Mio. $, was Marktvertrauen zeigt. Top-ETFs wie ETHA, FETH und IBIT trieben große Kapitalverschiebungen an. Ethereum-ETF stehen vor erheblichen Abflüssen Zwischen dem 1. und 5. September 2025 verloren Ethereum-basierte ETF 787,74 Millionen Dollar, laut SoSoValue. Dies markiert die zweite Woche mit negativer Dynamik in diesem Segment seit Mitte Mai und unterstreicht die anhaltende Volatilität bei Ethereum-Anlageprodukten. Kapitalzuflüsse und -abflüsse für Spot-Ethereum-ETF in den USA – Quelle: SoSoValue Die Abflüsse aus den wichtigsten Ethereum-ETF waren wie folgt: ETHA (BlackRock) – 312,47 Millionen $ FETH (Fidelity) – 287,9 Millionen $ ETHE (Grayscale) – 83,5 Millionen $ ETHW (Bitwise) – 49,08 Millionen $ TETH (21Shares) – 21,3 Millionen $ ETHV (VanEck) – 17,22 Millionen $ ETH (Grayscale) – 12,51 Millionen $ QETH (Invesco) – 2,13 Millionen $ EZET (Franklin Templeton) – 1,62 Millionen $ Diese Zahlen unterstreichen einen vorsichtigen Ansatz der Anleger im Ethereum-ETF-Sektor, trotz des breiteren Wachstums digitaler Vermögenswerte. Bitcoin-ETF zeigen positive Zuflüsse Im Gegensatz dazu verzeichneten Bitcoin-ETF im gleichen Zeitraum Zuflüsse von 246,42 Millionen Dollar, was auf anhaltendes Vertrauen in Bitcoin als Mainstream-Investment hindeutet. Kapitalzuflüsse und -abflüsse für Spot-Bitcoin-ETF in den USA – Quelle: SoSoValue Die Kapitalgewinne konzentrierten sich auf vier führende ETFs: IBIT – 434,32 Millionen $ BTC – 33,29 Millionen $ FBTC – 25,01 Millionen $ BTCO – 2,21 Millionen $ Zwei ETFs, BTCW und DEFI, verzeichneten keine neuen Mittel, während sechs Abflüsse verzeichneten: ARKB – 81,52 Millionen $ BITB – 76,9 Millionen $ GBTC – 69,74 Millionen $ HODL – 13,19 Millionen $ BRRR – 3,87 Millionen $ EZBC – 3,18 Millionen $ In der vergangenen Woche überstiegen die Kapitalzuflüsse in ETFs, die auf der Marktkapitalisierung von Ethereum basieren, 1 Milliarde Dollar, wenn alle Ethereum-verknüpften Produkte einbezogen werden. Währenddessen ziehen Bitcoin-ETF weiterhin erhebliches Interesse von institutionellen und privaten Anlegern an, was die unterschiedliche Stimmung zwischen den...