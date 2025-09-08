Ethereum-ETFs verlieren 788 Millionen, während Bitcoin-ETFs starke Zuflüsse verzeichnen

Highlights
- Ethereum-ETFs verzeichneten vom 1. bis 5. September Abflüsse von 788 Mio. $.
- Bitcoin-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 246 Mio. $, was das Marktvertrauen zeigt.
- Top-ETFs wie ETHA, FETH und IBIT trieben große Kapitalverschiebungen an.
Ethereum-ETFs verzeichnen erhebliche Abflüsse
Zwischen dem 1. und 5. September 2025 verloren Ethereum-basierte ETFs laut SoSoValue 787,74 Millionen $. Dies markiert die zweite Woche mit negativer Dynamik in diesem Segment seit Mitte Mai und unterstreicht die anhaltende Volatilität bei Ethereum-Anlageprodukten.
Die Abflüsse aus den wichtigsten Ethereum-ETFs waren wie folgt:
- ETHA (BlackRock) – 312,47 Millionen $
- FETH (Fidelity) – 287,9 Millionen $
- ETHE (Grayscale) – 83,5 Millionen $
- ETHW (Bitwise) – 49,08 Millionen $
- TETH (21Shares) – 21,3 Millionen $
- ETHV (VanEck) – 17,22 Millionen $
- ETH (Grayscale) – 12,51 Millionen $
- QETH (Invesco) – 2,13 Millionen $
- EZET (Franklin Templeton) – 1,62 Millionen $
Diese Zahlen unterstreichen einen vorsichtigen Ansatz der Anleger im Ethereum-ETF-Sektor, trotz des breiteren Wachstums digitaler Vermögenswerte.
Bitcoin-ETFs zeigen positive Zuflüsse
Im Gegensatz dazu verzeichneten Bitcoin-ETFs im gleichen Zeitraum Zuflüsse von 246,42 Millionen $, was auf anhaltendes Vertrauen in Bitcoin als Mainstream-Investition hindeutet.
Die Kapitalgewinne konzentrierten sich auf vier führende ETFs:
- IBIT – 434,32 Millionen $
- BTC – 33,29 Millionen $
- FBTC – 25,01 Millionen $
- BTCO – 2,21 Millionen $
Zwei ETFs, BTCW und DEFI, verzeichneten keine neuen Mittel, während sechs Abflüsse verzeichneten:
- ARKB – 81,52 Millionen $
- BITB – 76,9 Millionen $
- GBTC – 69,74 Millionen $
- HODL – 13,19 Millionen $
- BRRR – 3,87 Millionen $
- EZBC – 3,18 Millionen $
In der vergangenen Woche überstiegen die Kapitalzuflüsse in ETFs, die auf der Marktkapitalisierung von Ethereum basieren, 1 Milliarde $, wenn alle mit Ethereum verbundenen Produkte einbezogen werden.
Unterdessen ziehen Bitcoin-ETFs weiterhin erhebliches Interesse von institutionellen und privaten Anlegern an, was die unterschiedliche Stimmung zwischen den beiden führenden Kryptowährungen widerspiegelt.
