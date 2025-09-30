Ethereum- und Bitcoin-Spot-ETFs' kombinierte tägliche Zuflüsse übersteigen 1 Milliarde $ Von: Coinstats 2025/09/30 14:44 Teilen

In den USA notierte Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs zogen am Montag gemeinsam mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Nettozuflüssen an.