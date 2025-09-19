BörseDEX+
Ethereum-Wale erreichen Gewinne auf dem Niveau von 2021, während Abflüsse zunehmen und Staking sich verlangsamt. Der Vermögenswert visiert einen Ausbruch über das Allzeithoch an.Ethereum-Wale erreichen Gewinne auf dem Niveau von 2021, während Abflüsse zunehmen und Staking sich verlangsamt. Der Vermögenswert visiert einen Ausbruch über das Allzeithoch an.

ETH Whales' Gewinne erreichen Rekorde: Massive Rally oder großer Preisverfall als Nächstes?

Von: CryptoPotato
2025/09/19 12:06
Ethereum
ETH$3,637.97+7.47%

TL;DR

  • Whale-Wallets zeigen jetzt nicht realisierte PNL (-> auf GuV in Zukunft) auf dem Niveau von 2021, was auf ein starkes Marktvertrauen hindeutet.
  • ETH-Abflüsse von Börsen steigen sprunghaft an, da Besitzer Coins in Cold-Storage oder auf Staking-Plattformen verschieben.
  • Die Staking-Zuflüsse im September sinken auf 8,4K ETH und kühlen sich nach den Rekordeinzahlungen im August deutlich ab.

Whale-Gewinnlevel kehren zu den Höchstständen von 2021 zurück

Ethereum-Wallets, die zwischen 10.000 und 100.000 ETH halten, haben jetzt das gleiche Niveau an nicht realisierter PNL (-> auf GuV in Zukunft) erreicht wie während des Marktgipfels von 2021. Diese Daten deuten darauf hin, dass große Besitzer wieder auf beträchtlichen Buchgewinnen sitzen.

Im Jahr 2017 erreichten die nicht realisierten PNL (-> auf GuV in Zukunft) von Whale-Wallets einen Höchststand von etwa 15 Milliarden Dollar. Bis 2021 war diese Zahl auf mehr als 45 Milliarden Dollar angewachsen. Stand September 2025 wurde dieses Niveau wieder erreicht. Diagramme, die die Performance von Whale-Wallets verfolgen, zeigen eine deutliche Rückkehr zur Hochgewinnzone, die zuletzt vor ETHs stärksten Rallyes zu sehen war.

Ein Krypto-Analyst kommentierte,

Obwohl ähnliche Bedingungen in der Vergangenheit zu großen Preissteigerungen geführt haben, ist nicht garantiert, dass dasselbe wieder passieren wird.

Börsenflüsse deuten auf geringeren Verkaufsdruck hin

Anfang 2025 wurden große Mengen ETH auf Börsen verschoben. Im Februar und März gab es Zuflüsse von über 200.000 ETH, als der Preis von über 3.000 $ auf etwa 1.500 $ fiel. Diese Aktivität signalisiert typischerweise Verkäufe.

Bemerkenswert ist, dass sich dieser Trend Mitte 2025 umkehrte. Ab Juni verließen mehr ETH die Börsen als hineinkamen. Die Abflussspitzen lagen zwischen 200.000 und 400.000 ETH. Diese Verhaltensänderung kam, als ETH sich zu erholen begann und über 4.000 $ kletterte. Große Abflüsse werden oft mit reduzierter Verkaufsaktivität in Verbindung gebracht, da Coins von Börsen abgezogen werden.

Ethereum Exchange Netflow (Total) - All ExchangesQuelle: CryptoQuant

Im August und September setzte sich dieses Muster fort, während ETH nahe 4.500 $ gehandelt wurde. Die Abhebungen blieben hoch, was darauf hindeutet, dass die Besitzer sich entschieden, ihre ETH außerhalb der Plattformen zu sichern, möglicherweise für langfristige Aufbewahrung oder Staking.

Staking-Zuflüsse steigen und fallen dann im September

Ende 2024 und in der ersten Hälfte von 2025 lagen die täglichen Staking-Einzahlungen zwischen 20.000 und 100.000 ETH. November 2024 und März 2025 verzeichneten einige massive Spitzen, wobei ETH zwischen 2.000 $ und 2.500 $ gehandelt wurde.

Große Zuflüsse begannen Mitte 2025, als ETH im April einen Boden gebildet hatte. Im August gab es Tage mit Staking-Zuflüssen zwischen 250.000 und 300.000 ETH, die größten in diesem Jahr. Da die Einzahlungen in beträchtlichen Größen kamen, während ETH über 4.000 $ stieg, spiegelt dies wahrscheinlich ein stärkeres Engagement der Teilnehmer für das Netzwerk wider.

Ethereum Staking Inflow Total (1)Quelle: CryptoQuant

Die neuesten Daten zeigen jedoch einen starken Rückgang. Im September 2025 fielen die Staking-Zuflüsse auf etwa 8.400 ETH, basierend auf aktuellen Diagrammwerten. Dies markiert den niedrigsten Tagesstand seit Ende 2024. Der jüngste Rückgang könnte eine Abkühlungsphase nach den starken Einzahlungen im Vormonat widerspiegeln.

ETH nähert sich wichtigem Preisniveau

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde ETH bei etwa 4.600 $ gehandelt. Es hat in den letzten sieben Tagen über 4% zugelegt und nähert sich seinem vorherigen Allzeithoch. Dieses Niveau fungiert jetzt als Widerstandsstufe.

Ein Bericht von Milk Road stellte fest,

Im letzten Zyklus stieg ETH um über 240%, nachdem es seine alten Höchststände durchbrochen hatte. Wenn das gleiche Muster wieder auftritt, könnte der Preis in Richtung 16.500 $ steigen.

Derzeit beobachten Händler, ob ETH die aktuellen Niveaus halten und über der Widerstandsstufe schließen kann. Wenn ja, könnte eine neue Aufwärtsphase folgen. Wenn nicht, könnte der Markt in der Konsolidierungszone bleiben, bis weitere Signale erscheinen.

Der Beitrag ETH Whales' Profits Hit Records: Massive Rally or Big Price Drop Next? erschien zuerst auf CryptoPotato.

