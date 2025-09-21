ETH- und BTC-Inhaber suchen stabiles Einkommen durch FleetMining Cloud-Mining

Advertisement





Disclaimer: Der folgende Artikel ist gesponsert, und die darin geäußerten Ansichten repräsentieren nicht die von ZyCrypto. Leser sollten unabhängige Recherchen durchführen, bevor sie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem in diesem Artikel erwähnten Projekt ergreifen. Dieser Artikel sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden.

New York Zeit: 20.09.2025 — FleetMining, ein in den USA ansässiges Cloud-Mining-Unternehmen, kündigt den Start seines kostenlosen Cloud-Mining-Dienstes an, der Benutzern die Möglichkeit gibt, beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin und Dogecoin ohne teure Hardware oder Stromkosten zu minen.

Die neue Plattform führt einen optimierten Weg für Krypto-Enthusiasten und Neulinge ein, um passives Einkommen durch Mining zu erzielen – vollständig online. Durch das Angebot eines kostenlosen Mining-Vertrags im Wert von 15 $ bei der Registrierung macht FleetMining das Mining zugänglicher als je zuvor.

Keine Ausrüstung. Keine Erfahrung. Nur Krypto-Belohnungen.

Die Plattform von FleetMining beseitigt die traditionellen Komplexitäten des Krypto-Minings. Benutzer müssen keine Mining-Rigs mehr kaufen oder Server warten. Mit nur einer E-Mail-Adresse können sich Personen anmelden und über eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche täglich Auszahlungen erhalten. Die Plattform unterstützt das Mining für Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) und Litecoin (LTC).

"Wir haben FleetMining mit der Überzeugung geschaffen, dass jeder am Kryptowährungs-Mining teilnehmen können sollte, ohne hohe Kosten oder technische Herausforderungen", sagte ein Unternehmensvertreter. "Unser Modell ist auf Transparenz, einfache Bedienung und Inklusion ausgerichtet."

Advertisement





Globale Betriebsrecht mit umweltbewusster Infrastruktur

FleetMining betreibt seine Mining-Farmen in strategischen, energieeffizienten Regionen wie Kasachstan und Island. Diese Standorte werden aufgrund ihrer niedrigen Strompreise und des Zugangs zu nachhaltigen Energiequellen ausgewählt, wodurch das Unternehmen Kosteneinsparungen und Zuverlässigkeit an seine Benutzer weitergeben kann.

Plan Tägliche Rendite Dauer (Tage) Gesamtgewinn Starter Miner $100 $3.00 2 $106 Starter Miner $500 $6.25 5 $531.25 Standard Miner $3,000 $45.00 15 $3,675 Standard Miner $6,000 $96.00 20 $7,920 Advanced Miner $30,000 $540.00 45 $54,300 Advanced Miner $200,000 $3,800 55 $409,000 Advanced Miner $300,000 $6,000 60 $660,000

Mining-Verträge von FleetMining sind darauf ausgelegt, Benutzer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen zu unterstützen.

Plattform Highlights:

·Kostenloser $15 Mining Bonus – Starten Sie sofort ohne Zahlung.

·Keine Hardware erforderlich – Alles Mining ist Cloud-basiert.

·Tägliche Einnahmen – Erhalten Sie Auszahlungen direkt in Ihre Wallet.

·Umweltfreundlich – Betrieb in energieeffizienten Regionen.

·Sicher & Geschützt – SSL-Verschlüsselung und Anti-DDoS-Schutz gewährleisten die Kontosicherheit.

·Vermittelter Belohnungen – Verdienen Sie bis zu 4,5% Provision für das Einladen anderer zur Plattform.

Wie man beginnt:

Erstellen Sie ein Konto auf www.fleetmining.com

Beanspruchen Sie Ihren $15 Bonus Mining-Vertrag

Beginnen Sie zu verdienen und verfolgen Sie Ihre Belohnungen täglich

Das kostenlose Cloud-Mining-Modell von FleetMining spiegelt eine wachsende Nachfrage nach zugänglichen Krypto-Tools wider. Mit zuverlässiger Leistung, globaler Infrastruktur und einem klaren Weg für Benutzer zum Einstieg bietet das Unternehmen jedem die Möglichkeit, an der digitalen Wirtschaft teilzunehmen – ohne technisches Wissen erforderlich.

Über FleetMining:

FleetMining ist ein führender Cloud-Mining-Anbieter mit Sitz in Middlesex, Vereinigtes Königreich, der sich auf Bitcoin-, Dogecoin- und Litecoin-Mining-Dienste spezialisiert hat. Mit dem Fokus darauf, Kryptowährungs-Mining zugänglich, erschwinglich und umweltbewusst zu gestalten, kombiniert FleetMining modernste Technologie, nachhaltige Betriebsabläufe und benutzerfreundliche Lösungen, um Einzelpersonen auf der ganzen Welt zu befähigen, an der digitalen Vermögenswirtschaft teilzunehmen.

Medienkontakt:

Erfahren Sie mehr und starten Sie noch heute mit dem Cloud-Mining: https://fleetmining.com

Email：[email protected]

Firmenadresse：1225 17th St, Denver, CO 80202, United States

Disclaimer: Dies ist ein gesponserter Artikel, und die darin geäußerten Ansichten repräsentieren nicht die von ZyCrypto und sollten diesem auch nicht zugeschrieben werden. Leser sollten unabhängige Recherchen durchführen, bevor sie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Unternehmen, Produkt oder Projekt ergreifen, das in diesem Artikel erwähnt wird; dieser Artikel kann auch nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Bitte beachten Sie, dass der Handel mit Kryptowährungen erhebliche Risiken birgt, da die Volatilität des Krypto-Marktes zu erheblichen Verlusten führen kann.