BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag ETF Zuflüsse, 'Entwertungshandel' treiben Bitcoins Anstieg über 123.000 $ erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Dies ist ein Segment aus dem Forward Guidance Newsletter. Um vollständige Ausgaben zu lesen, abonnieren Sie. Das Wochenende steht kurz bevor, und Bitcoin liebäugelt mit seinem Allzeithoch. Mit der Verzögerung potenzieller neuer Krypto-ETF-Einführungen durch den Regierungsstillstand können wir uns heute auf die US-Bitcoin-Fonds konzentrieren, die in den letzten vier Handelstagen Zuflüsse von etwa 2,2 Milliarden Dollar verzeichnet haben. (Dies ist Teil eines breiteren "Entwertungshandels", über den Analysten eines TradFi-Giganten erst jetzt zu sprechen beginnen. Sie müssen ihnen verzeihen, dass sie davon nicht gehört haben, als Sie es taten.) Als ich über die Kryptomarktaussichten für Oktober schrieb, lag Bitcoin im Bereich von 117.500 $. Seitdem ist er auf über 123.000 $ gestiegen – zur Mittagszeit 1% unter seinem Allzeithoch. Da viele ihre Aufmerksamkeit auf die erwarteten Einführungen von Krypto-ETFs gerichtet haben, die SOL, LTC, XRP usw. halten, gibt uns der Regierungsstillstand (und damit die SEC-Pause) die Chance, zu den Klassikern zurückzukehren. Die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs erholten sich im September, nachdem die Produkte im August 750 Millionen Dollar verloren hatten. Obwohl Ether-ETFs im August die Show gestohlen hatten, verlangsamte sich der Kapitalfluss in diese Fonds im letzten Monat erheblich. Das obige Diagramm enthält nicht Mittwoch und Donnerstag, an denen Bitcoin-ETFs weitere 676 Millionen Dollar bzw. 627 Millionen Dollar einbrachten – ihre höchsten Zuflussniveaus seit drei Wochen. Zu den Chancen eines weiteren "Uptober" für BTC hatte Matt Mena von 21Shares die erwartete Fed-Zinssenkung später in diesem Monat als wichtigen Rückenwind genannt. Bitcoin kann sowohl als "digitales Gold"-Absicherung in Zeiten fiskalischer Unsicherheit als auch als hochbeta Risiko-Asset profitieren, wenn die Liquidität zurückkehrt, erklärte er. Felix erwähnte im gestrigen Newsletter, wie der anhaltende Regierungsstillstand (und die Verzögerung von Arbeitsmarktdaten zum Beispiel) Marktbeobachter dazu zwingt, sich auf aktuelle private Lohnlisten zu stützen...Der Beitrag ETF Zuflüsse, 'Entwertungshandel' treiben Bitcoins Anstieg über 123.000 $ erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Dies ist ein Segment aus dem Forward Guidance Newsletter. Um vollständige Ausgaben zu lesen, abonnieren Sie. Das Wochenende steht kurz bevor, und Bitcoin liebäugelt mit seinem Allzeithoch. Mit der Verzögerung potenzieller neuer Krypto-ETF-Einführungen durch den Regierungsstillstand können wir uns heute auf die US-Bitcoin-Fonds konzentrieren, die in den letzten vier Handelstagen Zuflüsse von etwa 2,2 Milliarden Dollar verzeichnet haben. (Dies ist Teil eines breiteren "Entwertungshandels", über den Analysten eines TradFi-Giganten erst jetzt zu sprechen beginnen. Sie müssen ihnen verzeihen, dass sie davon nicht gehört haben, als Sie es taten.) Als ich über die Kryptomarktaussichten für Oktober schrieb, lag Bitcoin im Bereich von 117.500 $. Seitdem ist er auf über 123.000 $ gestiegen – zur Mittagszeit 1% unter seinem Allzeithoch. Da viele ihre Aufmerksamkeit auf die erwarteten Einführungen von Krypto-ETFs gerichtet haben, die SOL, LTC, XRP usw. halten, gibt uns der Regierungsstillstand (und damit die SEC-Pause) die Chance, zu den Klassikern zurückzukehren. Die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs erholten sich im September, nachdem die Produkte im August 750 Millionen Dollar verloren hatten. Obwohl Ether-ETFs im August die Show gestohlen hatten, verlangsamte sich der Kapitalfluss in diese Fonds im letzten Monat erheblich. Das obige Diagramm enthält nicht Mittwoch und Donnerstag, an denen Bitcoin-ETFs weitere 676 Millionen Dollar bzw. 627 Millionen Dollar einbrachten – ihre höchsten Zuflussniveaus seit drei Wochen. Zu den Chancen eines weiteren "Uptober" für BTC hatte Matt Mena von 21Shares die erwartete Fed-Zinssenkung später in diesem Monat als wichtigen Rückenwind genannt. Bitcoin kann sowohl als "digitales Gold"-Absicherung in Zeiten fiskalischer Unsicherheit als auch als hochbeta Risiko-Asset profitieren, wenn die Liquidität zurückkehrt, erklärte er. Felix erwähnte im gestrigen Newsletter, wie der anhaltende Regierungsstillstand (und die Verzögerung von Arbeitsmarktdaten zum Beispiel) Marktbeobachter dazu zwingt, sich auf aktuelle private Lohnlisten zu stützen...

ETF-Zuflüsse, 'Entwertungshandel' treiben Bitcoins Anstieg über 123.000 $

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 04:12
Polytrade
TRADE$0.0531+6.75%
Fuel
FUEL$0.00265-0.74%
COM
COM$0.006278+1.19%
SphereX
HERE$0.000119--%

Dies ist ein Segment aus dem Forward Guidance Newsletter. Um vollständige Ausgaben zu lesen, abonnieren Sie.

Das Wochenende steht kurz bevor, und Bitcoin liebäugelt mit seinem Allzeithoch.

Da der Regierungsstillstand die Einführung neuer potenzieller Krypto-ETFs verzögert, können wir uns heute auf die US-Bitcoin-Fonds konzentrieren, die in den letzten vier Handelstagen Zuflüsse von ~2,2 Milliarden Dollar verzeichnet haben.

(Dies ist Teil eines breiteren "Abwertungshandels", über den Analysten eines TradFi-Giganten erst jetzt zu sprechen beginnen. Sie müssen ihnen verzeihen, dass sie davon nicht gehört haben, als Sie es taten.)

Als ich über die Kryptomarktaussichten für Oktober schrieb, lag Bitcoin im Bereich von 117.500 Dollar. Seitdem ist er auf über 123.000 Dollar gestiegen – zur Mittagszeit 1% unter seinem Allzeithoch.

Da sich viele der erwarteten Einführung von Krypto-ETFs mit SOL, LTC, XRP usw. zugewandt haben, gibt uns der Regierungsstillstand (und damit die SEC-Pause) die Möglichkeit, zu den Klassikern zurückzukehren.  

Die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs erholten sich im September, nachdem die Produkte im August 750 Millionen Dollar verloren hatten. Obwohl Ether-ETFs im August die Show gestohlen hatten, verlangsamte sich der Kapitalfluss in diese Fonds im letzten Monat erheblich.

Das obige Diagramm enthält nicht Mittwoch und Donnerstag, an denen Bitcoin-ETFs weitere 676 Millionen Dollar bzw. 627 Millionen Dollar einbrachten – ihre höchsten Zuflüsse seit drei Wochen. 

Zu den Chancen eines weiteren "Uptober" für BTC hatte Matt Mena von 21Shares die erwartete Fed-Zinssenkung später in diesem Monat als wichtigen Rückenwind bezeichnet. Bitcoin kann sowohl als "digitales Gold"-Absicherung in Zeiten fiskalischer Unsicherheit als auch als High-Beta-Risiko-Asset profitieren, wenn die Liquidität zurückkehrt, erklärte er. 

Felix erwähnte im gestrigen Newsletter, wie der anhaltende Regierungsstillstand (und die Verzögerung von Arbeitsmarktdaten zum Beispiel) Marktbeobachter dazu zwingt, sich auf aktuelle private Lohndaten zu stützen, die eine Schwäche des Arbeitsmarktes zeigten. Im Wesentlichen bedeutet das, dass "die Fortsetzung des Zinssenkungszyklus gesichert ist", erklärte er. 

Über die erwartete Senkung hinaus nannte Mena ETF-Flüsse als einen weiteren Grund, warum Bitcoin gut positioniert scheint, um die 124.000 Dollar erneut zu testen und möglicherweise zwischen 140.000 und 150.000 Dollar zu erreichen, bevor 2025 zu Ende geht. Der breitere Markt könnte folgen, fügte er hinzu. 

"Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung ist bereit, die 5-Billionen-Dollar-Schwelle herauszufordern – weniger als 25% über dem aktuellen Niveau", sagte Mena mir Anfang dieser Woche. "Das ist ein erreichbarer Schritt, wenn man bedenkt, dass Q4 2024 einen Anstieg von 63% verzeichnete, wobei die Marktkapitalisierung von 2,2 Billionen Dollar im Oktober auf 3,6 Billionen Dollar zum Jahresende stieg."

JPMorgan-Analysten erklärten kürzlich, dass Bitcoin bis Ende 2025 165.000 Dollar erreichen könnte – und bemerkten, dass der Vermögenswert im Vergleich zu volatilitätsbereinigten Goldniveaus unterbewertet ist.

Da wir uns darauf einstellen, eine sich stark erweiternde Palette von Krypto-ETFs zu sehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Rolle, die Bitcoin in einem Portfolio spielt, sich von der anderer Krypto-Assets unterscheidet. Ich sage Bitcoin-Maxis nichts, was sie nicht schon glauben. 

Erinnern Sie sich, was ETF.com-Analyst Sumit Roy mir über die potenzielle Nachfrage nach den kommenden Spot-Krypto-ETFs sagte? Sie werden nicht unbedingt Zuflüsse von Anlegern sehen, die einen Bruchteil ihres Vermögens (sagen wir 2%) in BTC als Diversifikator und/oder Absicherung anlegen.

Dieses ETF-fokussierte Panel am 15. Oktober bei DAS London mit Führungskräften von BlackRock und 21Shares ist besonders zeitgemäß.

Ein weiterer möglicher Rückenwind für Bitcoin-ETFs wäre eine Maklerfirma wie Vanguard, die Kunden erlaubt, mit ihnen zu handeln. Dies kam nach einem kürzlichen Bericht wieder auf, dass der Index-Fonds-Riese diese Möglichkeit abwägt.

Obwohl Vanguard mir nicht auf diesen Bericht geantwortet hat, hat das Unternehmen historisch gesehen seinen Krypto-Standpunkt (oder sollte ich sagen Anti-Krypto-Standpunkt) sehr deutlich gemacht. Ein Vanguard-Sprecher hat mir zuvor gesagt, dass das Unternehmen seine Maklerangebote "kontinuierlich bewertet", daher scheint dieser Bericht nicht allzu verschieden von dieser Sprache zu sein. Viele glauben natürlich, dass Vanguard letztendlich nachgeben wird. 

Ich habe genug für einen Freitag geredet. Wenn Sie an einem Ort mit Jahreszeiten sind, genießen Sie dieses Herbstwetter.  

— Ben Strack

Erhalten Sie die Nachrichten in Ihrem Posteingang. Entdecken Sie Blockworks-Newsletter:

Quelle: https://blockworks.co/news/etf-inflows-bitcoin-above-123k

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4149+6.13%
Intuition
TRUST$0.2076-0.76%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.69%
Moonveil
MORE$0.004965-5.93%
Farcana
FAR$0.000555-5.77%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,364.41
$106,364.41$106,364.41

+2.51%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,638.22
$3,638.22$3,638.22

+3.48%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.68
$167.68$167.68

+3.16%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4198
$2.4198$2.4198

+4.48%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18251
$0.18251$0.18251

+2.48%