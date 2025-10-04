ETF-Zuflüsse, 'Entwertungshandel' treiben Bitcoins Anstieg über 123.000 $

Dies ist ein Segment aus dem Forward Guidance Newsletter. Um vollständige Ausgaben zu lesen, abonnieren Sie.

Das Wochenende steht kurz bevor, und Bitcoin liebäugelt mit seinem Allzeithoch.

Da der Regierungsstillstand die Einführung neuer potenzieller Krypto-ETFs verzögert, können wir uns heute auf die US-Bitcoin-Fonds konzentrieren, die in den letzten vier Handelstagen Zuflüsse von ~2,2 Milliarden Dollar verzeichnet haben.

(Dies ist Teil eines breiteren "Abwertungshandels", über den Analysten eines TradFi-Giganten erst jetzt zu sprechen beginnen. Sie müssen ihnen verzeihen, dass sie davon nicht gehört haben, als Sie es taten.)

Als ich über die Kryptomarktaussichten für Oktober schrieb, lag Bitcoin im Bereich von 117.500 Dollar. Seitdem ist er auf über 123.000 Dollar gestiegen – zur Mittagszeit 1% unter seinem Allzeithoch.

Da sich viele der erwarteten Einführung von Krypto-ETFs mit SOL, LTC, XRP usw. zugewandt haben, gibt uns der Regierungsstillstand (und damit die SEC-Pause) die Möglichkeit, zu den Klassikern zurückzukehren.

Die Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs erholten sich im September, nachdem die Produkte im August 750 Millionen Dollar verloren hatten. Obwohl Ether-ETFs im August die Show gestohlen hatten, verlangsamte sich der Kapitalfluss in diese Fonds im letzten Monat erheblich.

Das obige Diagramm enthält nicht Mittwoch und Donnerstag, an denen Bitcoin-ETFs weitere 676 Millionen Dollar bzw. 627 Millionen Dollar einbrachten – ihre höchsten Zuflüsse seit drei Wochen.

Zu den Chancen eines weiteren "Uptober" für BTC hatte Matt Mena von 21Shares die erwartete Fed-Zinssenkung später in diesem Monat als wichtigen Rückenwind bezeichnet. Bitcoin kann sowohl als "digitales Gold"-Absicherung in Zeiten fiskalischer Unsicherheit als auch als High-Beta-Risiko-Asset profitieren, wenn die Liquidität zurückkehrt, erklärte er.

Felix erwähnte im gestrigen Newsletter, wie der anhaltende Regierungsstillstand (und die Verzögerung von Arbeitsmarktdaten zum Beispiel) Marktbeobachter dazu zwingt, sich auf aktuelle private Lohndaten zu stützen, die eine Schwäche des Arbeitsmarktes zeigten. Im Wesentlichen bedeutet das, dass "die Fortsetzung des Zinssenkungszyklus gesichert ist", erklärte er.

Über die erwartete Senkung hinaus nannte Mena ETF-Flüsse als einen weiteren Grund, warum Bitcoin gut positioniert scheint, um die 124.000 Dollar erneut zu testen und möglicherweise zwischen 140.000 und 150.000 Dollar zu erreichen, bevor 2025 zu Ende geht. Der breitere Markt könnte folgen, fügte er hinzu.

"Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung ist bereit, die 5-Billionen-Dollar-Schwelle herauszufordern – weniger als 25% über dem aktuellen Niveau", sagte Mena mir Anfang dieser Woche. "Das ist ein erreichbarer Schritt, wenn man bedenkt, dass Q4 2024 einen Anstieg von 63% verzeichnete, wobei die Marktkapitalisierung von 2,2 Billionen Dollar im Oktober auf 3,6 Billionen Dollar zum Jahresende stieg."

JPMorgan-Analysten erklärten kürzlich, dass Bitcoin bis Ende 2025 165.000 Dollar erreichen könnte – und bemerkten, dass der Vermögenswert im Vergleich zu volatilitätsbereinigten Goldniveaus unterbewertet ist.

Da wir uns darauf einstellen, eine sich stark erweiternde Palette von Krypto-ETFs zu sehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Rolle, die Bitcoin in einem Portfolio spielt, sich von der anderer Krypto-Assets unterscheidet. Ich sage Bitcoin-Maxis nichts, was sie nicht schon glauben.

Erinnern Sie sich, was ETF.com-Analyst Sumit Roy mir über die potenzielle Nachfrage nach den kommenden Spot-Krypto-ETFs sagte? Sie werden nicht unbedingt Zuflüsse von Anlegern sehen, die einen Bruchteil ihres Vermögens (sagen wir 2%) in BTC als Diversifikator und/oder Absicherung anlegen.

Dieses ETF-fokussierte Panel am 15. Oktober bei DAS London mit Führungskräften von BlackRock und 21Shares ist besonders zeitgemäß.

Ein weiterer möglicher Rückenwind für Bitcoin-ETFs wäre eine Maklerfirma wie Vanguard, die Kunden erlaubt, mit ihnen zu handeln. Dies kam nach einem kürzlichen Bericht wieder auf, dass der Index-Fonds-Riese diese Möglichkeit abwägt.

Obwohl Vanguard mir nicht auf diesen Bericht geantwortet hat, hat das Unternehmen historisch gesehen seinen Krypto-Standpunkt (oder sollte ich sagen Anti-Krypto-Standpunkt) sehr deutlich gemacht. Ein Vanguard-Sprecher hat mir zuvor gesagt, dass das Unternehmen seine Maklerangebote "kontinuierlich bewertet", daher scheint dieser Bericht nicht allzu verschieden von dieser Sprache zu sein. Viele glauben natürlich, dass Vanguard letztendlich nachgeben wird.

Ich habe genug für einen Freitag geredet. Wenn Sie an einem Ort mit Jahreszeiten sind, genießen Sie dieses Herbstwetter.

— Ben Strack

