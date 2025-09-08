ESW und Shopify treiben internationalen E-Commerce für Unternehmensmarken voran

BörseDEX+
ESW unterstützt Marken beim Cross-Chain Handel. Mit freundlicher Genehmigung von ESW Die Welt des internationalen E-Commerce wird täglich komplexer, da Marken zunehmend komplizierte Gesetze und Zölle im Zusammenhang mit Geschäften in Überseemärkten navigieren müssen. Hier kommt ESW ins Spiel, ein führendes Unternehmen im internationalen E-Commerce. Das Unternehmen hat eine strategische Vereinbarung mit der All-in-One-Plattform Shopify unterzeichnet, um die wesentliche Internet-Infrastruktur für den Handel bereitzustellen und sowohl Unternehmensmarken als auch Einzelhändler zu befähigen, ihre Präsenz in mehr als 200 Märkten zu skalieren, zu lokalisieren und zu optimieren. "Wir haben letztes Jahr begonnen, mit Shopify zu sprechen", sagte Eric Eichmann, Chief Executive Officer von ESW. "Wir haben bereits einige unserer Kunden zu Shopify auf unserer Lösung überführt, darunter Tarte und Thom Brown. Was wir in die Shopify-Umgebung einbringen, ist die Fähigkeit, Unternehmen auf eine viel effektivere Weise zu bedienen. Wir helfen den Marken, Verbraucher zu erreichen, die sie auf der ganzen Welt lieben, und starke Beziehungen aufzubauen." Die Zusammenarbeit mit Shopify ermöglicht es ESW, eine starke globale E-Commerce-Lösung für Unternehmenshändler zu liefern, sagte Eichmann. "Durch die Kombination von Shopifys konversionsstarker E-Commerce-Plattform mit ESWs Cross-Chain Fähigkeiten ermöglichen wir Marken, international mit wirklich lokalisierten Erfahrungen zu skalieren, ohne sie zu zwingen, zwischen Flexibilität und Kontrolle zu wählen." Unternehmensmarken, die Shopify nutzen, können ESWs internationale Expertise bei der Verwaltung von Compliance, Risikokontrolle und Umsatzlokalisierung im großen Maßstab nutzen. "Große Unternehmen haben jetzt einen Service, der es ihnen ermöglicht, in mehr als 200 internationale Märkte auf eine Weise einzutreten, die ihren Umsatz optimiert, ihre Margen optimiert und den Verbrauchern in diesem Land ein gutes Erlebnis bietet", sagte Eichmann. ESW wickelt Zahlungen in verschiedenen Teilen der Welt ab. "Sie möchten sicherstellen, dass Sie die Zahlung haben, die die Mehrheit der Unternehmen abdeckt, die in diesem Land Geschäfte machen", sagte Eichmann. "Wir tun das innerhalb der Märkte. Shopify kommt mit einigen Zahlungen, aber sie decken nicht alle Zahlungen ab, also...

ESW und Shopify treiben internationalen E-Commerce für Unternehmensmarken voran

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:58
ESW unterstützt Marken beim Cross-Chain Handel.

Mit freundlicher Genehmigung von ESW

Die Welt des internationalen E-Commerce wird täglich komplexer, da Marken zunehmend komplizierte Gesetze und Zölle im Zusammenhang mit Geschäften in Überseemärkten bewältigen müssen. Hier kommt ESW ins Spiel, ein führendes Unternehmen im internationalen E-Commerce. Das Unternehmen hat eine strategische Vereinbarung mit der All-in-One-Plattform Shopify unterzeichnet, um die wesentliche Internetinfrastruktur für den Handel bereitzustellen und sowohl Unternehmensmarken als auch Einzelhändler zu befähigen, ihre Präsenz in mehr als 200 Märkten zu skalieren, zu lokalisieren und zu optimieren.

"Wir haben letztes Jahr begonnen, mit Shopify zu sprechen", sagte Eric Eichmann, Chief Executive Officer von ESW. "Wir haben bereits einige unserer Kunden zu Shopify auf unserer Lösung überführt, darunter Tarte und Thom Brown. Was wir in die Shopify-Umgebung einbringen, ist die Fähigkeit, Unternehmen auf eine viel effektivere Weise zu bedienen. Wir helfen den Marken, Verbraucher zu erreichen, die sie auf der ganzen Welt lieben, und starke Beziehungen aufzubauen."

Die Zusammenarbeit mit Shopify ermöglicht es ESW, eine starke globale E-Commerce-Lösung für Unternehmenshändler zu liefern, sagte Eichmann. "Durch die Kombination von Shopifys konversionsstarker E-Commerce-Plattform mit ESWs Cross-Chain Brücke-Fähigkeiten ermöglichen wir Marken, international mit wirklich lokalisierten Erfahrungen zu skalieren, ohne sie zu zwingen, zwischen Flexibilität und Kontrolle zu wählen."

Unternehmensmarken, die Shopify nutzen, können ESWs internationale Expertise bei der Verwaltung von Compliance, Risikokontrolle und Umsatzlokalisierung im großen Maßstab nutzen. "Große Unternehmen haben jetzt einen Service, der es ihnen ermöglicht, in mehr als 200 internationale Märkte auf eine Weise einzutreten, die ihren Umsatz optimiert, ihre Margen optimiert und den Verbrauchern in diesem Land ein gutes Erlebnis bietet", sagte Eichmann.

ESW wickelt Zahlungen in verschiedenen Teilen der Welt ab. "Sie möchten sicherstellen, dass Sie die Zahlung haben, die die Mehrheit der Unternehmen abdeckt, die in diesem Land Geschäfte machen", sagte Eichmann. "Wir tun das innerhalb der Märkte. Shopify kommt mit einigen Zahlungen, aber sie decken nicht alle Zahlungen ab, daher ergänzen wir in vielen Fällen tatsächlich ihre Angebote durch Hinzufügen neuer Zahlungsmechanismen."

Durch die nahtlose Integration von Shopify gibt ESW den Marken die Kontrolle, Konsistenz und Ergebnisse, die sie zum Wachsen benötigen, sagte Eichmann. Nehmen wir eine Marke wie Lululemon, die in den USA und Kanada eigenständig Geschäfte macht. "Wenn Sie über komplexe Länder sprechen, in denen ihre Einnahmen nicht so bedeutend sind, rechtfertigt es für sie nicht, sich die ganze Mühe zu machen, es selbst zu tun", sagte Eichmann. "Das ist der Moment, in dem sie sich auf uns verlassen, um das für sie zu tun."

"Wenn wir die Lösung lokalisieren, indem wir in der lokalen Sprache sind, steigt die Konvertierungsrate", sagte Eichmann. "Wenn Sie in Malaysia sind und nur Englisch sprechen, ist das nicht dasselbe, als wenn Sie in Malaysia sind und Malaiisch sprechen. Das macht einen großen Unterschied, das Erlebnis für den Verbraucher ist so viel besser."

Aus Markenperspektive besteht ein Großteil dessen, was ESW tut, darin, einen White-Glove-Service anzubieten. Das Unternehmen bietet Kunden eine Analyse dessen, was funktioniert und was nicht funktioniert, "mit vielen Analysen dahinter", sagte Eichmann. "Wir verbessern kontinuierlich die Logistik und die damit verbundenen Kosten."

Quelle: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2025/09/08/esw-and-shopify-fuel-international-e-commerce-for-enterprise-brands/

