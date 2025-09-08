BörseDEX+
Eric Trump bekräftigt Bitcoin-Treasury-Rolle in Japan

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:13
Spekulationen über Eric Trumps Geschäftstätigkeit in Asien ließen eine japanische Aktie in die Höhe schnellen, bevor sie abstürzte, aber der Sohn des US-Präsidenten hat nun für Klarheit gesorgt.

Ein Foto von Trump neben dem Präsidenten von ABC, einem in Tokio notierten Unternehmen, das früher als GFA bekannt war, verbreitete sich schnell unter Investoren. Das Bild befeuerte Gerüchte, dass Trump mit dem Unternehmen zusammenarbeite, was einen Ansturm ausländischer Käufer auslöste. Der Aktienkurs von ABC stieg sprunghaft an, nur um fast 18% zu fallen, nachdem Trump jede Beteiligung öffentlich dementierte.

Trumps Erklärung

In einem Beitrag auf X erklärte Trump, dass das Foto beiläufig auf einer Konferenz aufgenommen wurde und kein Beweis für eine Partnerschaft sei. "Ich weiß nicht, wer das ist, noch habe ich irgendeine Beteiligung an diesem Unternehmen", schrieb er und fügte hinzu, dass seine einzige Geschäftsbeziehung in der Region mit dem auf Bitcoin fokussierten Unternehmen Metaplanet besteht.

Einsatz für Metaplanet

Trump wurde kürzlich zum strategischen Berater von Metaplanet ernannt, das aufgrund seiner aggressiven Bitcoin-Akkumulationsstrategie mit MicroStrategy verglichen wird. Er nahm letzte Woche an der Aktionärsversammlung des Unternehmens teil und bekräftigte damit seine Verbindung zur Firma.

Metaplanet seinerseits baut weiterhin seine Krypto-Reserven aus. Am Montag fügte es seiner Bilanz 136 BTC zu einem durchschnittlichen Preis von 111.783 $ hinzu, wodurch sich der Gesamtbestand auf 20.136 BTC erhöhte — im Wert von über 2 Milliarden $.

Trumps Klarstellung unterstreicht sowohl die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber prominenten Namen als auch seine Absicht, in Asien ausschließlich mit Metaplanet verbunden zu bleiben.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungsenthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens vertraut mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu verwandeln. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Quelle: https://coindoo.com/eric-trump-doubles-down-on-bitcoin-treasury-role-in-japan/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

