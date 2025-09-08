Eric Trump bekräftigt Bitcoin-Treasury-Rolle in Japan

Der Beitrag "Eric Trump bekräftigt seine Bitcoin-Treasury-Rolle in Japan" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-Spekulationen rund um Eric Trumps Geschäftsaktivitäten in Asien ließen eine japanische Aktie in die Höhe schnellen, bevor sie abstürzte, aber der Sohn des US-Präsidenten hat nun für Klarheit gesorgt. Ein Foto von Trump neben dem Präsidenten von ABC, einem in Tokio gelisteten Unternehmen, das früher als GFA bekannt war, verbreitete sich schnell unter Investoren. Das Bild befeuerte Gerüchte, dass Trump mit dem Unternehmen zusammenarbeite, was einen Ansturm ausländischer Käufer auslöste. Der Aktienkurs von ABC stieg sprunghaft an, nur um fast 18% zu fallen, nachdem Trump jede Beteiligung öffentlich dementierte. Trumps Erklärung In einem Beitrag auf X sagte Trump, dass das Foto beiläufig auf einer Konferenz aufgenommen wurde und kein Beweis für eine Partnerschaft sei. "Ich weiß nicht, wer das ist, noch habe ich irgendeine Beteiligung an diesem Unternehmen", schrieb er und fügte hinzu, dass seine einzige Geschäftsbeziehung in der Region mit dem Bitcoin-fokussierten Unternehmen Metaplanet besteht. Engagement für Metaplanet Trump wurde kürzlich zum strategischen Berater von Metaplanet ernannt, das aufgrund seiner aggressiven Bitcoin-Akkumulationsstrategie mit MicroStrategy verglichen wird. Er nahm letzte Woche an der Aktionärsversammlung des Unternehmens teil und bekräftigte damit seine Verbindung zur Firma. Metaplanet setzt seinerseits den Ausbau seiner Krypto-Reserven fort. Am Montag fügte es seiner Bilanz 136 BTC zu einem durchschnittlichen Preis von 111.783 $ hinzu, wodurch sich der Gesamtbestand auf 20.136 BTC erhöhte – im Wert von über 2 Milliarden $. Trumps Klarstellung unterstreicht sowohl die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber prominenten Namen als auch seine Absicht, in Asien ausschließlich mit Metaplanet verbunden zu bleiben. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Autor Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungsenthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen,... Der Beitrag "Eric Trump bekräftigt seine Bitcoin-Treasury-Rolle in Japan" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-Spekulationen rund um Eric Trumps Geschäftsaktivitäten in Asien ließen eine japanische Aktie in die Höhe schnellen, bevor sie abstürzte, aber der Sohn des US-Präsidenten hat nun für Klarheit gesorgt. Ein Foto von Trump neben dem Präsidenten von ABC, einem in Tokio gelisteten Unternehmen, das früher als GFA bekannt war, verbreitete sich schnell unter Investoren. Das Bild befeuerte Gerüchte, dass Trump mit dem Unternehmen zusammenarbeite, was einen Ansturm ausländischer Käufer auslöste. Der Aktienkurs von ABC stieg sprunghaft an, nur um fast 18% zu fallen, nachdem Trump jede Beteiligung öffentlich dementierte. Trumps Erklärung In einem Beitrag auf X sagte Trump, dass das Foto beiläufig auf einer Konferenz aufgenommen wurde und kein Beweis für eine Partnerschaft sei. "Ich weiß nicht, wer das ist, noch habe ich irgendeine Beteiligung an diesem Unternehmen", schrieb er und fügte hinzu, dass seine einzige Geschäftsbeziehung in der Region mit dem Bitcoin-fokussierten Unternehmen Metaplanet besteht. Engagement für Metaplanet Trump wurde kürzlich zum strategischen Berater von Metaplanet ernannt, das aufgrund seiner aggressiven Bitcoin-Akkumulationsstrategie mit MicroStrategy verglichen wird. Er nahm letzte Woche an der Aktionärsversammlung des Unternehmens teil und bekräftigte damit seine Verbindung zur Firma. Metaplanet setzt seinerseits den Ausbau seiner Krypto-Reserven fort. Am Montag fügte es seiner Bilanz 136 BTC zu einem durchschnittlichen Preis von 111.783 $ hinzu, wodurch sich der Gesamtbestand auf 20.136 BTC erhöhte – im Wert von über 2 Milliarden $. Trumps Klarstellung unterstreicht sowohl die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber prominenten Namen als auch seine Absicht, in Asien ausschließlich mit Metaplanet verbunden zu bleiben. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. Autor Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungsenthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen,...