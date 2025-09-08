Eric Trump klärt Verbindungen in Asien außer Metaplanet auf, MTPLF-Aktie rutscht ab

Eric Trump, der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, stellte am Montag klar, dass seine Verbindung zu Metaplanet nur in der asiatischen Region besteht. Diese Klarstellung erfolgt als Reaktion auf Gerüchte über seine Beteiligung an einem anderen Unternehmen in Asien während seines Besuchs in der Region.

Eric Trump stellt klar, dass er nur mit Metaplanet verbunden ist

Eric Trump nutzte die X-Plattform am 8. September, um klarzustellen, dass er nur mit Metaplanet, auch bekannt als Asia's Strategy, verbunden ist. Er sagte, dass das Bitcoin-Treasury-Unternehmen "Metaplanet das einzige Unternehmen ist, mit dem ich in der Region verbunden bin."

Sein Foto mit dem Präsidenten von ABC (früher GFA) wurde in der japanischen Investment Community verbreitet. Die Spekulation über Erics Verbindungen zu ABC löste einen Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens aus. Es wird angenommen, dass ausländische Investoren dieses Foto sahen und ABC kauften, in der Überzeugung, dass der Kurs definitiv in die Höhe schnellen würde.

Eric Trump mit dem ABC-Präsidenten. Quelle: X

Am Montag stürzte die GFA-Aktie um mehr als 17,79% auf 462 JPY ab, nachdem Eric jegliche Beteiligung an dem Unternehmen dementiert hatte. Das 24h Tiefst und Höchst liegen bei 462 JPY und 630 JPY. Er sagte:

"Ich weiß nicht, wer das ist, noch habe ich IRGENDEINE Beteiligung an diesem Unternehmen. Dies war ein Bild von einer Konferenz, als ich in Asien war. Wenn jemand behauptet, dass ich an diesem Unternehmen beteiligt bin, lassen Sie mich klarstellen - ich bin es nicht."

Eric Trump wurde zuvor als strategischer Berater für Metaplanet ernannt, Japans größtem Unternehmensinhaber von Bitcoin. Er nahm letzte Woche auch an der Aktionärsversammlung von Metaplanet teil.

Heute erhöhte Metaplanet seinen gesamten Bitcoin-Bestand auf 20.136 BTC. Das Unternehmen kaufte 136 BTC für 15,2 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 111.783 Dollar pro BTC.

Metaplanet und MTPLF Aktien fallen

Zum Zeitpunkt der Erstellung schloss die Metaplanet-Aktie mehr als 2,96% niedriger bei 688 JPY. Die Aktie setzt ihren Rückgang inmitten starker Short-Positionen von Institutionen fort. Laut Yahoo Finance ist die Aktie in einem Monat um 31% gefallen, was die Rendite seit Jahresbeginn (YTD) auf fast 97% reduziert.

Metaplanet-Aktie im täglichen Zeitrahmen. Quelle: TradingView

Unterdessen steht auch die MTPLF-Aktie unter Verkaufsdruck, da sie letzte Woche 1,62% niedriger bei 4,855 $ schloss. Sie ist in einem Monat um 30% gefallen und seit Jahresbeginn um 108% gestiegen.

Die Unsicherheit bezüglich der Bitcoin-Preisentwicklung inmitten makroökonomischer Faktoren und der institutionellen Verlagerung zu Altcoins hat die Preise fallen lassen. Der BTC-Preis wird bei 110.979 $ gehandelt, 3,4% höher in einer Woche.

