New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat angekündigt, dass er seine Kampagne für eine zweite Amtszeit beenden würde, da er keinen aussichtsreichen Wahlkampf mehr führen könne. Verwandter Artikel: Messaging-App Bitchat erlebt beispiellosen Boom inmitten der Unruhen in Madagaskar. Laut seiner Erklärung haben die Zurückhaltung öffentlicher Zuschüsse und anhaltende Fragen zu seiner rechtlichen Vergangenheit [...]New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat angekündigt, dass er seine Kampagne für eine zweite Amtszeit beenden würde, da er keinen aussichtsreichen Wahlkampf mehr führen könne. Verwandter Artikel: Messaging-App Bitchat erlebt beispiellosen Boom inmitten der Unruhen in Madagaskar. Laut seiner Erklärung haben die Zurückhaltung öffentlicher Zuschüsse und anhaltende Fragen zu seiner rechtlichen Vergangenheit [...]

Eric Adams, New Yorks kryptofreundlicher Bürgermeister, strebt keine 2. Amtszeit an

Von: Bitcoinist
2025/09/30 07:30
Der Bürgermeister von New York, Eric Adams, hat angekündigt, dass er seine Kampagne für eine zweite Amtszeit beenden würde, da er keinen tragfähigen Wahlkampf mehr führen könne.

Laut seiner Erklärung haben die Zurückhaltung öffentlicher Zuschüsse und anhaltende Fragen zu seiner rechtlichen Vergangenheit die Kampagne ohne die nötigen Gelder oder den nötigen Schwung gelassen.

Adams wird bis zum 01.01.2026 im Amt bleiben, und sein Name wird weiterhin auf dem Wahlzettel vom 04.11.2025 erscheinen, da die Frist für seine Entfernung bereits abgelaufen ist.

Kampagnengelder und rechtliche Schatten

Berichten zufolge hat das städtische Campaign Finance Board die Zuschusszahlungen für Adams' Kandidatur ausgesetzt, was nach seinen Angaben die Spendensammlung lähmte.

Er steht auch unter dem Schatten einer Anklage aus dem Jahr 2024; er hat auf nicht schuldig plädiert. Im Jahr 2025 beantragte das Justizministerium die Einstellung des Verfahrens, eine Maßnahme, die große Aufmerksamkeit und Vorwürfe politischer Einflussnahme von Kritikern auf sich zog.

Adams teilte seinen Unterstützern mit, dass der stetige Strom von Fragen zu seiner rechtlichen Zukunft es unmöglich machte, eine ernsthafte Kampagne zu führen. Umfragen zeigten, dass er hinter wichtigen Rivalen zurücklag, und Spender wurden zögerlich.

Der Ausstieg eines Krypto-freundlichen Bürgermeisters könnte die Politik verändern

Adams hatte New York als einladend für Kryptowährungsunternehmen und Blockchain-Projekte positioniert. Laut Medienberichten setzte er sich für Maßnahmen wie eine kommunale Bitcoin-Anleihe und Änderungen an den BitLicense-Regeln der Stadt ein, um sie branchenfreundlicher zu gestalten.

Diese Bemühungen halfen, sein Image als Krypto-freundlicher Bürgermeister zu prägen. Mit seinem Rückzug ist das Schicksal dieser Richtlinien weniger sicher. Unterstützer im Krypto-Sektor befürchten, dass der Momentum ohne seine Stimme im Rathaus nachlassen könnte, während Gegner sagen, dass jeder Nachfolger auf strengere Verbraucherschutzmaßnahmen drängen könnte.

Das Rennen neu konfiguriert

Zohran Mamdani gewann die demokratische Vorwahl und führt nun in den Umfragen zur allgemeinen Wahl. Andrew Cuomo, der die Vorwahl verlor, kandidiert als Unabhängiger und könnte Stimmen von denjenigen gewinnen, die Bedenken gegenüber Mamdani haben.

Curtis Sliwa bleibt der republikanische Kandidat. Adams hat bei seinem Rückzug keinen Kandidaten unterstützt. Analysten sagen, dass sein Ausscheiden einige Anti-Mamdani-Wähler um Cuomo konsolidieren könnte, obwohl nichts garantiert ist.

Was der Rückzug für die Wähler bedeutet

Die Wähler stehen vor einer kürzeren Liste klarer Auswahlmöglichkeiten. Adams argumentierte, dass ständige Überprüfung und ein Mangel an Kampagnengeldern ihm wenig andere Möglichkeiten ließen, als beiseite zu treten.

Er warnte vor "heimtückischen Kräften", die Regierungsmacht nutzen, um Spaltung voranzutreiben, eine Sprache, die Wellen in der lokalen Politik schlug.

Stadtbeamte und Aktivisten werden nun die verbleibenden Kandidaten drängen, Pläne für Arbeitsplätze, Wohnungsbau, öffentliche Sicherheit und den Umgang mit dem wachsenden, aber umstrittenen Krypto-Sektor in der Stadt vorzulegen.

Ausgewähltes Bild von Slaven Vlasic/Getty Images, Diagramm von TradingView

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

