Eminems neuestes Album wird sein aktuellstes, das einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Eminems neuestes Album erreicht einen bemerkenswerten Meilenstein erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) feiert ein Jahr in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts Großbritanniens und klettert in seiner zweiundfünfzigsten Woche auf Platz 7. UNSPECIFIED – 01.01.: Foto von EMINEM (Foto von Sal Idriss/Redferns) Redferns In Großbritannien ist Eminem eine feste Größe in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Diese Liste bewertet die meistverkauften Alben und EPs, die von der Official Charts Company als Hip-Hop, Rap, R&B oder einem anderen damit verbundenen Subgenre eingestuft werden können. Der amerikanische Superstar belegt fast immer mehrere Positionen in der 40 Plätze umfassenden Liste, da er auch Jahrzehnte nach seinem Debüt einer der kommerziell erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler bleibt. Eminems aktuellstes Album wird ein Jahr alt in der genrespezifischen Wertung und feiert damit seinen neuesten Erfolg zu diesem Geburtstag. Eminems Album erreicht sein erstes Jahr Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) erreicht 52 Wochen in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Während es sein erstes Jahr in der Wertung erreicht, steigt das Album von Platz 8 auf Platz 7. Eminems Geschichte mit The Death of Slim Shady The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) debütierte im Juli 2024 auf Platz 1 der offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. In den 52 Wochen, die es bisher in der Wertung verbracht hat, konnte das Album sechs Aufenthalte auf Platz 1 und 29 innerhalb der Top 10 verbuchen, einschließlich der letzten drei Perioden. Eminems langjährige Chartplatzierungen 13 der 20 Projekte, die Eminem in die offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts gebracht hat, haben mindestens ein Jahr in der Liste verbracht. Das am längsten laufende davon ist Curtain Call: The Hits, seine äußerst erfolgreiche Compilation. Dieses Album hat mittlerweile 924 Wochen in den...Der Beitrag Eminems neuestes Album erreicht einen bemerkenswerten Meilenstein erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) feiert ein Jahr in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts Großbritanniens und klettert in seiner zweiundfünfzigsten Woche auf Platz 7. UNSPECIFIED – 01.01.: Foto von EMINEM (Foto von Sal Idriss/Redferns) Redferns In Großbritannien ist Eminem eine feste Größe in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Diese Liste bewertet die meistverkauften Alben und EPs, die von der Official Charts Company als Hip-Hop, Rap, R&B oder einem anderen damit verbundenen Subgenre eingestuft werden können. Der amerikanische Superstar belegt fast immer mehrere Positionen in der 40 Plätze umfassenden Liste, da er auch Jahrzehnte nach seinem Debüt einer der kommerziell erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler bleibt. Eminems aktuellstes Album wird ein Jahr alt in der genrespezifischen Wertung und feiert damit seinen neuesten Erfolg zu diesem Geburtstag. Eminems Album erreicht sein erstes Jahr Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) erreicht 52 Wochen in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Während es sein erstes Jahr in der Wertung erreicht, steigt das Album von Platz 8 auf Platz 7. Eminems Geschichte mit The Death of Slim Shady The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) debütierte im Juli 2024 auf Platz 1 der offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. In den 52 Wochen, die es bisher in der Wertung verbracht hat, konnte das Album sechs Aufenthalte auf Platz 1 und 29 innerhalb der Top 10 verbuchen, einschließlich der letzten drei Perioden. Eminems langjährige Chartplatzierungen 13 der 20 Projekte, die Eminem in die offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts gebracht hat, haben mindestens ein Jahr in der Liste verbracht. Das am längsten laufende davon ist Curtain Call: The Hits, seine äußerst erfolgreiche Compilation. Dieses Album hat mittlerweile 924 Wochen in den...

Eminems neuestes Album wird sein aktuellstes, das einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 00:58
1
1$0.02504+16.24%
B
B$0.14005+0.89%
Sidekick
K$0.02146+1.13%
Union
U$0.006171-0.64%
SIX
SIX$0.01631+1.61%

Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) feiert ein Jahr in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts Großbritanniens und klettert in seiner zweiundfünfzigsten Woche auf Platz 7. UNSPECIFIED – 01.01.: Foto von EMINEM (Foto von Sal Idriss/Redferns)

Redferns

Im Vereinigten Königreich ist Eminem eine feste Größe in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Diese Liste bewertet die meistverkauften Alben und EPs, die von der Official Charts Company als Hip-Hop, Rap, R&B oder einem anderen mit diesen Stilen verbundenen Subgenre klassifiziert werden können.

Der amerikanische Superstar belegt fast immer mehrere Positionen in der 40 Plätze umfassenden Liste, da er auch Jahrzehnte nach seinem Debüt einer der kommerziell erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler bleibt. Eminems neuestes Album wird ein Jahr alt in der genrespezifischen Wertung und ist damit sein neuester Erfolg, der einen solchen Geburtstag feiert.

Eminems Album erreicht sein erstes Jahr

Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) erreicht 52 Wochen in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Während es sein erstes Jahr in der Wertung erreicht, steigt das Album von Platz 8 auf Platz 7.

Eminems Geschichte mit The Death of Slim Shady

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) debütierte im Juli 2024 auf Platz 1 der offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. In den 52 Wochen, die es bisher in der Wertung verbracht hat, konnte das Album sechs Aufenthalte auf Platz 1 und 29 in den Top 10 verbuchen, einschließlich der letzten drei Perioden.

Eminems langjährige Chart-Erfolge

13 der 20 Projekte, die Eminem in die offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts gebracht hat, waren mindestens ein Jahr lang in der Liste vertreten. Das am längsten laufende davon ist Curtain Call: The Hits, seine äußerst erfolgreiche Compilation. Dieses Album hat mittlerweile 924 Wochen in der Rangliste erreicht. Mehrere andere Projekte, wie The Marshall Mathers LP und The Eminem Show, haben mehr als ein Jahrzehnt in der Liste geschafft, mit jeweils 839 und 673 Wochen.

Eminem dominiert die Hip-Hop- und R&B-Albumcharts

Zufälligerweise haben 13 von Eminems Titeln, die in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts gelandet sind, die Rangliste erobert. Fast alle seine traditionellen Alben haben die Führung übernommen, und beide Ausgaben von Curtain Call haben es ebenfalls geschafft.

Eminem belegt diese Woche mehrere Plätze

Eminem füllt diese Woche vier Plätze in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ist sein am höchsten steigender Erfolg und sein einziger in den Top 10. Diesem Album folgen Curtain Call auf Platz 18, The Slim Shady LP, das von Platz 30 auf Platz 21 klettert, und The Eminem Show, das mehrere Plätze auf Platz 33 fällt.

Curtain Call 2 in den Charts

Curtain Call 2 ist auch in mehreren Rankings auf der anderen Seite des Atlantiks vertreten, aber nicht in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Diese Compilation fällt leicht in den offiziellen Albums Streaming- und offiziellen Albums-Listen auf die Plätze 52 bzw. 64. Das Original Curtain Call ist ebenfalls in diesen Rankings zu finden, und zwar auf höheren Positionen als sein Nachfolger.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/19/eminems-newest-album-becomes-his-latest-to-make-it-to-a-notable-landmark/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4149+6.13%
Intuition
TRUST$0.2076-0.76%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.69%
Moonveil
MORE$0.004965-5.93%
Farcana
FAR$0.000555-5.77%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,284.94
$106,284.94$106,284.94

+2.43%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,634.47
$3,634.47$3,634.47

+3.37%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.45
$167.45$167.45

+3.02%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4156
$2.4156$2.4156

+4.30%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18241
$0.18241$0.18241

+2.43%