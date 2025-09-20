Eminems neuestes Album wird sein aktuellstes, das einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht

Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) feiert ein Jahr in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts Großbritanniens und klettert in seiner zweiundfünfzigsten Woche auf Platz 7. UNSPECIFIED – 01.01.: Foto von EMINEM (Foto von Sal Idriss/Redferns) Redferns

Im Vereinigten Königreich ist Eminem eine feste Größe in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Diese Liste bewertet die meistverkauften Alben und EPs, die von der Official Charts Company als Hip-Hop, Rap, R&B oder einem anderen mit diesen Stilen verbundenen Subgenre klassifiziert werden können.

Der amerikanische Superstar belegt fast immer mehrere Positionen in der 40 Plätze umfassenden Liste, da er auch Jahrzehnte nach seinem Debüt einer der kommerziell erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler bleibt. Eminems neuestes Album wird ein Jahr alt in der genrespezifischen Wertung und ist damit sein neuester Erfolg, der einen solchen Geburtstag feiert.

Eminems Album erreicht sein erstes Jahr

Eminems The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) erreicht 52 Wochen in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Während es sein erstes Jahr in der Wertung erreicht, steigt das Album von Platz 8 auf Platz 7.

Eminems Geschichte mit The Death of Slim Shady

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) debütierte im Juli 2024 auf Platz 1 der offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. In den 52 Wochen, die es bisher in der Wertung verbracht hat, konnte das Album sechs Aufenthalte auf Platz 1 und 29 in den Top 10 verbuchen, einschließlich der letzten drei Perioden.

Eminems langjährige Chart-Erfolge

13 der 20 Projekte, die Eminem in die offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts gebracht hat, waren mindestens ein Jahr lang in der Liste vertreten. Das am längsten laufende davon ist Curtain Call: The Hits, seine äußerst erfolgreiche Compilation. Dieses Album hat mittlerweile 924 Wochen in der Rangliste erreicht. Mehrere andere Projekte, wie The Marshall Mathers LP und The Eminem Show, haben mehr als ein Jahrzehnt in der Liste geschafft, mit jeweils 839 und 673 Wochen.

Eminem dominiert die Hip-Hop- und R&B-Albumcharts

Zufälligerweise haben 13 von Eminems Titeln, die in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts gelandet sind, die Rangliste erobert. Fast alle seine traditionellen Alben haben die Führung übernommen, und beide Ausgaben von Curtain Call haben es ebenfalls geschafft.

Eminem belegt diese Woche mehrere Plätze

Eminem füllt diese Woche vier Plätze in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) ist sein am höchsten steigender Erfolg und sein einziger in den Top 10. Diesem Album folgen Curtain Call auf Platz 18, The Slim Shady LP, das von Platz 30 auf Platz 21 klettert, und The Eminem Show, das mehrere Plätze auf Platz 33 fällt.

Curtain Call 2 in den Charts

Curtain Call 2 ist auch in mehreren Rankings auf der anderen Seite des Atlantiks vertreten, aber nicht in den offiziellen Hip-Hop- und R&B-Albumcharts. Diese Compilation fällt leicht in den offiziellen Albums Streaming- und offiziellen Albums-Listen auf die Plätze 52 bzw. 64. Das Original Curtain Call ist ebenfalls in diesen Rankings zu finden, und zwar auf höheren Positionen als sein Nachfolger.