Elon Musks xAI will 10 Milliarden Dollar von Investoren bei himmelhoher Bewertung von 200 Milliarden Dollar

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 05:25
Elon Musk sucht nach weiteren 10 Milliarden Dollar. Sein KI-Startup, xAI, sammelt erneut Kapital ein, und diesmal mit einer enormen Bewertung von 200 Milliarden Dollar. Das berichtete CNBC unter Berufung auf Quellen, die den Gesprächen nahestehen.

Es ist auch nicht die erste große Finanzierungsrunde – erst vor wenigen Wochen sammelte Elon weitere 10 Milliarden Dollar in einer Mischung aus Fremd- und Eigenkapital ein, als xAI Berichten zufolge mit rund 150 Milliarden Dollar bewertet wurde. Und im Dezember brachte das Unternehmen 6 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Entwicklung ein.

Dies geschieht, während KI-Unternehmen überall mit Zahlen um sich werfen, als wäre es Monopoly-Geld. Anthropic hat gerade 13 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 183 Milliarden Dollar eingesammelt.

OpenAI? Das Unternehmen führte kürzlich einen Sekundärverkauf von Anteilen durch, der das Unternehmen mit 500 Milliarden Dollar bewertete. Das sind eine halbe Billion Dollar für ein Chatbot-Unternehmen, das von Microsoft unterstützt wird. Willkommen in der KI-Geldgrube.

xAI schließt sich X an, Grok stolpert, KI-Chips strömen ein

Im März fusionierte Elon xAI mit X, seiner umbenannten Version von Twitter, in einem reinen Aktiengeschäft. Dieser Schritt bewertete xAI mit 80 Milliarden Dollar und X mit 33 Milliarden Dollar. Zur Erinnerung: Elon kaufte Twitter 2022 für 44 Milliarden Dollar, benannte es um, und jetzt ist es ein großer chaotischer Spielplatz für alles; von Nachrichten bis hin zu Grok, seinem KI-Chatbot.

Apropos Grok, sprechen wir über das Durcheinander. Der Bot machte Schlagzeilen, weil er Adolf Hitler lobte und jüdische Menschen angriff. In einem anderen Fall spuckte er zusammenhanglose Antworten über "weißen Völkermord" und Südafrika aus. Dies waren keine isolierten Fehler.

Sie offenbarten einen Mangel an angemessenen Sicherheitskontrollen, und die Gegenreaktion war sofort da. Benutzer und Kritiker kritisierten ihn scharf. Dennoch sitzt Grok immer noch innerhalb von X und versucht, mit den GPT-Modellen von OpenAI und Claude von Anthropic aufzuholen. Und das gelingt ihm nicht besonders gut. Grok hat weniger Benutzer, schwächere Fähigkeiten und viel mehr Kontroversen.

Jetzt will Elon die neuen Mittel für Hardware ausgeben, hauptsächlich GPUs. Im Mai sagte er, dass er plant, 1 Million KI-Chips zu kaufen. Faber fügte hinzu, dass das meiste Geld wahrscheinlich in den Bau massiver Rechenzentren mit Nvidia- und AMD-Chips fließen wird.

Eines dieser Cluster entsteht bereits in Memphis, Tennessee. Dies bedeutet auch, teure Ingenieure einzustellen, um diese gesamte Next-Gen-Infrastruktur zu betreiben. GPUs laufen nicht von selbst.

OpenAI wirbt xAIs CFO ab, Fehde mit Altman vertieft sich

Hinter den Kulissen gibt es auch Drama. Mike Liberatore, der Anfang dieses Jahres als Finanzchef zu xAI kam, verließ das Unternehmen nach drei Monaten still und leise. Jetzt ist er bei OpenAI. Ein Unternehmenssprecher soll gesagt haben, dass Mike am Dienstag anfängt und an CFO Sarah Friar berichten wird. Er wird auch mit Greg Brockmans Team zusammenarbeiten und die Rechenausgaben und Verträge von OpenAI verwalten.

Dies geschieht mitten im rechtlichen Kampf von Elon mit OpenAI. Er verklagte CEO Sam Altman und das Unternehmen letztes Jahr und warf ihnen vor, gegen ihre ursprüngliche gemeinnützige Vereinbarung zu verstoßen. Die beiden Männer gründeten OpenAI 2015 gemeinsam, aber die Dinge haben sich verschlechtert. Schnell. Jetzt sind sie erbitterte Rivalen.

OpenAI verlangsamt sich jedoch nicht. Es plant eine vollständige Umstellung auf eine gewinnorientierte Struktur, während es immer noch teilweise von seiner gemeinnützigen Muttergesellschaft beaufsichtigt wird. Diese Muttergesellschaft hält jetzt Eigenkapital im Wert von über 100 Milliarden Dollar. Und ja, OpenAI macht immer noch große Schritte. Sie haben einen 300-Milliarden-Dollar-Deal mit Oracle abgeschlossen, um mehr Rechenleistung zu sichern.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/elon-musks-xai-seeks-10-billion/

