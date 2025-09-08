Elon Musk verliert erneut, da Teslas US-Marktanteil so stark wie seit 8 Jahren nicht mehr einbricht

Teslas Kontrolle über den amerikanischen Elektrofahrzeugmarkt hat gerade den größten Einbruch seit fast einem Jahrzehnt erlitten. Im August 2025 brach der US-Marktanteil des Unternehmens auf 38% ein und fiel damit erstmals seit 2017 unter 40%.

Damals war Tesla noch dabei, die Produktion des Model 3 hochzufahren. Jetzt wird es von günstigeren, neueren und wettbewerbsfähigeren Optionen aus dem Rampenlicht gedrängt. Gleichzeitig jagt Elon Roboter statt Autos. Während Teslas Produktpalette stagniert, werfen die Konkurrenten alles auf die Käufer, und es funktioniert.

Die Daten von Cox zeigen, dass Tesla in nur zwei Monaten über 10 Prozentpunkte Marktanteil verloren hat, von 48,7% im Juni auf 42% im Juli, und im August noch weiter gesunken ist. Dies ist Teslas stärkster Rückgang seit März 2021, als Ford mit dem Mustang Mach-E in den Elektrofahrzeugmarkt einstieg.

Im Vergleich dazu stiegen die gesamten Elektrofahrzeugverkäufe im Juli um 24% auf 128.268 Einheiten. Teslas eigene Verkäufe kletterten im Juli auf 53.816, ein Anstieg von 7%, konnten aber nicht mithalten. Im August fiel Teslas Umsatzwachstum auf 3,1%, während der Rest des Marktes um 14% zulegte.

Traditionsmarken bieten größere Anreize und übernehmen Verkäufe

Ein Grund für Teslas Absturz ist die Flut von Elektrofahrzeug-Angeboten von traditionellen Autoherstellern. Hyundai, Honda, Kia und Toyota machen den Käufern alle aggressive Angebote, bieten bessere Anreize als Tesla und erobern schnell Marktanteile.

Stephanie Valdez Streaty, Direktorin für Brancheneinblicke bei Cox, sagte: "Diese traditionellen Hersteller profitieren alle von diesem Gefühl der Dringlichkeit, und sie können attraktive Angebote für ihre Fahrzeuge machen - und es funktioniert."

Sie fügte auch hinzu: "Ich weiß, dass sie sich als Robotik- und KI-gesteuert Unternehmen positionieren. Aber wenn man ein Autounternehmen ist und keine neuen Produkte hat, wird der Marktanteil zu sinken beginnen."

Tesla hat seit dem Cybertruck im Jahr 2023 kein neues Massenmarktfahrzeug mehr eingeführt. Dieser Start kam und ging ohne den Rummel des Model 3 oder Model Y.

Selbst eine kürzliche Auffrischung des Model Y, des SUV, das einst zum meistverkauften der Welt wurde, erfüllte nicht die Erwartungen. Tesla steuert nun auf das zu, was wie das zweite Jahr in Folge mit sinkenden Verkäufen aussieht.

Anstatt wie versprochen günstigere Modelle auf den Markt zu bringen, verlagerte Elon den Fokus auf den Bau von humanoiden Robotern und Robotaxis. Diese Wette ist eine große.

Der Vorstand hat gerade einen Vergütungsplan in Höhe von 1 Billion Dollar für Elon vorgeschlagen, der an das Erreichen eines Marktwerts von 8,5 Billionen Dollar für Tesla in den nächsten zehn Jahren geknüpft ist. Es ist die Art von All-in-Wette, die Investoren genau beobachten, besonders jetzt, da der Hauptumsatzstrom des Unternehmens an Schwung verliert.

Frist für Bundessteuergutschrift löst Verkaufsansturm aus

Derzeit beeilen sich Käufer, die Bundessteuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar zu nutzen, die in diesem Monat ausläuft. Dieser Ansturm hat die Verkäufe im Juli und August insgesamt angekurbelt, aber Teslas Wachstum hinkt hinterher. Andere bewegen sich einfach schneller.

Während der gesamte Elektrofahrzeugmarkt klettert, kriecht Tesla. Und es liegt nicht nur am Mangel an neuen Modellen. Preissenkungen sind für Tesla zu einem regelmäßigen Instrument geworden, aber selbst diese verlieren an Wirkung. Tiefe Rabatte mögen die Einheiten in Bewegung halten, aber sie schmälern auch die Gewinne und schrecken Aktionäre ab.

Wie Sie vielleicht wissen, hat Teslas öffentliches Image durch Elons Verbindungen zur Politik einen Schlag erlitten. Er half Präsident Donald Trump im letzten Jahr bei der Rückkehr ins Weiße Haus und arbeitete an Plänen, die Regierung zu verkleinern und umzustrukturieren.

Aber bis Mai hatte sich Elon von Trump getrennt und die Regierung ganz verlassen. Diese politische Kehrtwende, gepaart mit anhaltender Kritik an Elons Online-Verhalten, hat die Markenbildung von Tesla erschwert, besonders in eher liberal ausgerichteten Märkten.

Inzwischen gehen Käufer in Ausstellungsräume und verlassen diese mit Schlüsseln von Teslas Konkurrenten. Topojoy Biswas, ein 41-jähriger Softwarearbeiter in San Francisco, war auf der Suche nach einem Toyota Camry. Aber nachdem er die Angebote anderer Elektrofahrzeughersteller gesehen hatte, änderte er seinen Kurs.

Volkswagen-Händler boten null Anzahlung, null Zinsen und kostenloses Schnellladen an. Biswas sagte, er sei mit einem Volkswagen ID.4 statt einem Tesla Model Y weggegangen. "Es fühlte sich wie das Angebot des Marktes an", sagte er. Die Verkäufe von VW stiegen im Juli im Vergleich zum Juni um mehr als 450%.

