El Salvadors gesamte BTC-Bestände überschreiten 700 Mio. $ am Bitcoin-Tag

El Salvadors gesamte Bitcoin-Bestände überstiegen 700 Millionen Dollar, als das Land den vierten Jahrestag seiner wegweisenden Entscheidung feierte, die Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen.

Zusammenfassung El Salvador kaufte 21 BTC am Bitcoin-Tag.

Die Gesamtbestände des Landes belaufen sich auf 6.313,18 BTC, im Wert von über 700 Millionen Dollar.

Kritiker argumentieren, dass El Salvadors Bitcoin-Engagement schwerwiegende Risiken birgt.

Daten des Bitcoin-Büros des Landes, der Verwaltungseinheit, die die Bitcoin-Bestände verwaltet, zeigen, dass die Nation 6.313,18 BTC hält, nach einem Kauf von 21 BTC, der an dem sogenannten Bitcoin-Tag durchgeführt wurde.

Basierend auf den aktuellen Preisen wird El Salvadors Bitcoin-Vorrat zum Zeitpunkt des Schreibens auf etwas über 700 Millionen Dollar geschätzt.

Der Erwerb von 21 BTC weicht von der Politik des Bitcoin-Büros ab, täglich 1 Bitcoin zu kaufen, die das Land seit der offiziellen Umsetzung seines wegweisenden Bitcoin-Gesetzes verfolgt hat.

Obwohl El Salvador gelegentlich größere Käufe getätigt hat, war dieser jüngste Kauf eine symbolische Anspielung auf Bitcoins Angebotsobergrenze von 21 Millionen und eine Bekräftigung des Engagements der Regierung, selbst während sie den schmalen Grat zwischen IWF-Verpflichtungen und öffentlicher Skepsis navigiert.

Präsident Nayid Bukele schlug 2021 El Salvadors Bitcoin-Gesetz vor, das das lateinamerikanische Land nach Unterzeichnung des Vorschlags zum weltweit ersten Land machte, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführte.

Obwohl dies einen historischen Moment sowohl für das Land als auch für die Kryptowährungsbranche markierte, wurde die Entscheidung mit viel Kritik von Ökonomen konfrontiert, die vor der Preisvolatilität und den makroökonomischen Risiken gewarnt haben.

Einer der größten Kritiker von El Salvadors Bitcoin-Initiative war der Internationale Währungsfonds (IWF). Seit den frühen Tagen der Einführung hat der globale Wächter und Kreditgeber wiederholt davor gewarnt, dass die Einführung eines so volatilen Vermögenswerts als gesetzliches Zahlungsmittel die Finanzstabilität untergraben, die Geldpolitik verkomplizieren und das Land verschiedenen fiskalischen Risiken aussetzen könnte.

Schneller Vorlauf ins Jahr 2025, und der IWF zwang El Salvador, seine Bitcoin-Ambitionen als Bedingung für ein Kreditabkommen über 1,4 Milliarden Dollar zurückzuschrauben. Um den Deal zu sichern, stimmte die Regierung zu, öffentliche Bitcoin-Käufe einzustellen, eine Klausel aufzuheben, die Händler zur Annahme von Bitcoin verpflichtete, und ihr Chivo-Wallet-Programm zu schließen.

Selbst die regelmäßigen BTC-Käufe des Landes gerieten nach einer im Juli veröffentlichten IWF-Überprüfung unter die Lupe, die behauptete, El Salvador habe im Februar nach Unterzeichnung des IWF-Abkommens aufgehört, neue Bitcoin anzuhäufen, obwohl das Bitcoin-Büro des Landes weiterhin frische Akquisitionen in sozialen Medien ankündigte.

Der Bericht argumentierte, dass diese sogenannten Käufe in Wirklichkeit interne Transfers zwischen staatlich kontrollierten Wallets waren, keine tatsächlichen Marktkäufe.

Bitcoin bleibt eine Priorität in El Salvador

Dennoch hat das El Salvador nicht davon abgehalten, seine Bitcoin-Agenda in der Öffentlichkeit aktiv zu fördern. In einem X-Post vom 7. September erklärte das Bitcoin-Büro, dass etwa 80.000 Beamte nun Bitcoin-Zertifizierungen erhalten haben, und fügte hinzu, dass das Land auch öffentliche Bildungsinitiativen einführt, die sich sowohl auf Bitcoin als auch auf künstliche Intelligenz konzentrieren.

Im letzten Monat verabschiedete El Salvadors Nationalversammlung ein neues 'Investmentbanking-Gesetz', das die Bestimmungen für ausgewählte Investmentbanken festlegt, um als offizielle Bitcoin-Dienstleister, Emittenten und digitale Vermögensverwalter unter der Aufsicht der Zentralen Reservebank (BCR) und der Superintendenz des Finanzsystems (SSF) zu fungieren.

Länder wie Pakistan und Bolivien haben sich ebenfalls an El Salvador gewandt, um Rat für ihre jeweiligen Bitcoin-Strategien zu erhalten.