El Salvadors Gewinne erreichen unglaubliche Höhen nach dem jüngsten Bitcoin-Anstieg – Hier sind die neuesten Zahlen

Nachdem Bitcoin ein Allzeithoch von über 125.000 $ erreicht hat, steht El Salvadors Bitcoin-Portfolio wieder im Rampenlicht. Die gesamten Bitcoin-Bestände des Landes werden derzeit mit 770.661.019 $ bewertet.

Laut den Daten beläuft sich El Salvadors gesamter Investitionsbetrag auf 300.548.375 $. Der Gesamtgewinn aus diesen Investitionen beträgt 470.112.644 $, was einer Rendite von 156,42 % entspricht. Der Gewinn seit Jahresbeginn (YTD) wird mit 183.361.874 $ angegeben.

Präsident Nayib Bukele überwacht seit 2021 die Politik, die Bitcoin zu einer der offiziellen Währungen des Landes gemacht hat. Anfänglich kritisiert und umstritten aufgrund seiner Volatilität, ist diese Strategie mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises für El Salvador recht lukrativ geworden.

Es wird angegeben, dass die Regierung laut verfügbaren Informationen keine Verkäufe getätigt hat, was bedeutet, dass alle Gewinne unrealisiert sind.

Das Land, das ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds unterzeichnet hat, verpflichtete sich, den Kauf von BTC einzustellen. Es scheint jedoch, dass es derzeit weiterhin 1 BTC pro Tag kauft.

*Dies ist keine Anlageberatung.

Folgen Sie jetzt unserem Telegram und Twitter Account für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten!