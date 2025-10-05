BörseDEX+
El Salvadors Bitcoin-Portfolio erreicht 740 Millionen Dollar mit enormen Gewinnen

Von: Coincentral
2025/10/05 19:08
ELYSIA
EL$0.002827+5.95%
Bitcoin
BTC$104,964.96+2.83%

TLDR

  • El Salvadors Bitcoin Reserven sind auf 740 Mio. $ gestiegen, ein Anstieg von 162% seit 2022.
  • Das Land hält 6.246 BTC mit über 443 Mio. $ an unrealisierten Gewinnen.
  • Strategische Akkumulation durch geothermisches Mining und tägliche Käufe unterstützt das Wachstum.
  • El Salvador belegt 2025 weltweit den 6. Platz bei staatlichen Bitcoin-Beständen.

El Salvadors Bitcoin-Reserven haben ein neues Allzeithoch erreicht und markieren damit einen wichtigen Meilenstein für die langjährige Wette des Landes auf Kryptowährungen. Mit dem steigenden Bitcoin-Wert im Jahr 2025 ist das Bitcoin-Portfolio des Landes in die Höhe geschnellt und zeigt Millionen von Dollar an unrealisierten Gewinnen. Diese Errungenschaft unterstreicht den wachsenden Erfolg der Strategie El Salvadors, die Bitcoin ins Zentrum seiner wirtschaftlichen Zukunft gestellt hat.

El Salvadors Bitcoin-Portfolio erreicht Rekordwert

El Salvadors Bitcoin-Reserven sind auf neue Höhen geklettert und haben Mitte 2025 etwa 740,7 Millionen Dollar erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 162% seit 2022, als das Land 2.381 BTC erworben hatte. Die Bitcoin-Bestände des Landes belaufen sich nun auf 6.246 BTC, was einen erheblichen Wertanstieg widerspiegelt, der durch die jüngste Preisrallye von Bitcoin angetrieben wurde.

Präsident Nayib Bukele, der ein lautstarker Befürworter der Bitcoin-Einführung ist, hat diese strategische Akkumulation seit 2021 beaufsichtigt. Während El Salvador früh mit Skepsis und Marktvolatilität konfrontiert war, hat sich das Engagement der Regierung für das Halten von Bitcoin als fruchtbar erwiesen. Mit Bitcoin, der zu einem durchschnittlichen Preis von 120.000 Dollar pro Coin gehandelt wird, hat das Land unrealisierte Gewinne von über 443 Millionen Dollar verzeichnet.

Strategischer Akkumulationsansatz

El Salvadors Bitcoin-Strategie umfasst eine Kombination aus Großeinkäufen, täglichen Käufen und geothermischem Energiemining. Die Regierung hat einen Durchschittskosteneffekt-Ansatz beibehalten und Bitcoin im Laufe der Zeit schrittweise erworben. Diese Strategie zielt darauf ab, die Auswirkungen der Marktvolatilität zu glätten und das Risiko großer Verluste zu reduzieren.

Darüber hinaus ergänzen die Mining-Operationen des Landes, die die reichlich vorhandene geothermische Energie aus seiner vulkanischen Landschaft nutzen, diese Käufe. Diese Methode hilft nicht nur beim Wachstum der Reserven des Landes, sondern trägt auch zur Senkung der Energiekosten bei. El Salvadors Bitcoin-Büro kauft weiterhin täglich Bitcoin und passt seine Käufe basierend auf Marktschwankungen an, wodurch seine Akquisitionsmethoden weiter diversifiziert werden.

Überwindung internationaler finanzieller Herausforderungen

Trotz Beschränkungen durch internationale Finanzinstitutionen wie den Internationaler Währungsfonds (IWF) ist es El Salvador gelungen, seine Bitcoin-Akkumulation fortzusetzen. Im Jahr 2023 schloss El Salvador eine Finanzierungsvereinbarung mit dem IWF ab, die bestimmte Grenzen für die Verwendung von Bitcoin im öffentlichen Sektor setzte. Die Regierung hat jedoch technische Umgehungslösungen gefunden, um sicherzustellen, dass Bitcoin-Käufe weiterhin stattfinden können. Diese Bemühungen haben es El Salvador ermöglicht, seine Bestände weiter auszubauen, ohne gegen die Bedingungen der Vereinbarung zu verstoßen.

Die Regierung hat auch ihre Haltung zu Bitcoin deutlich zum Ausdruck gebracht, wobei Präsident Bukele externen Druck zur Einstellung der Bitcoin-Initiativen des Landes zurückweist. Laut Bukele ist das Land ungeachtet externer Herausforderungen dem Potenzial von Bitcoin zur Steigerung des nationalen Wohlstands verpflichtet.

Bitcoin als Modell für globale Adoption

El Salvadors Bitcoin-Experiment hat weltweit Aufmerksamkeit erregt, wobei andere Länder seinen Ansatz genau beobachten. Die wachsenden Gewinne und finanzielle Unabhängigkeit des Landes durch seine Bitcoin-Bestände dienen als überzeugendes Beispiel für andere aufstrebende Märkte. Mit dem weiteren Wertanstieg von Bitcoin inspiriert El Salvadors Erfolg bei der Integration von Kryptowährungen in seine nationale Strategie Diskussionen über die breitere Rolle digitaler Vermögenswerte in nationalen Volkswirtschaften.

El Salvadors Bemühungen zur Sicherung seiner Bitcoin-Bestände umfassen auch Maßnahmen wie Cold-Storage-Transfers, die Vermögenswerte vor potenziellen Cyberbedrohungen schützen. Das Land konzentriert sich auch auf den Ausbau seiner Bitcoin-Mining-Infrastruktur mit dem Ziel, Bitcoin weiter in seine Wirtschaftsstrategie zu integrieren.

Während El Salvador als sechstgrößter souveräner Inhaber von Bitcoin gilt, bleibt das Land im Zentrum der Debatten über die Rolle von Kryptowährungen in der Weltwirtschaft. Da Bitcoin neue Höchststände erreicht, könnte El Salvadors Strategie als wichtiger Referenzpunkt für Länder dienen, die ähnliche Schritte in Betracht ziehen.

Der Beitrag El Salvadors Bitcoin-Portfolio erreicht 740 Mio. $ mit enormen Gewinnen erschien zuerst auf CoinCentral.

