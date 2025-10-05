El Salvadors Bitcoin-Bestände erreichen 475 Mio. $ Gewinn, während BTC zum 7. größten Vermögenswert der Welt wird

El Salvador sitzt nun auf 482 Millionen Dollar an unrealisierten Gewinnen aus seinen Bitcoin-Beständen. Dies geschieht, während BTC ein neues Allzeithoch erreicht hat und zum siebtwertvollsten Vermögenswert der Welt geworden ist.

El Salvadors Bitcoin-Reserven steigen auf über 775 Millionen Dollar

In einem kürzlichen X-Beitrag teilte Präsident Nayib Bukele das Bitcoin-Portfolio des Landes mit. Die Zahlen zeigten, dass El Salvadors Reserven jetzt auf etwa 775 Millionen Dollar geschätzt werden. Dies stellt einen Anstieg von 162% seit 2022 dar, mit Beständen von ungefähr 6.246 BTC.

Da der Token kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat, brachte die Position der Regierung auch unrealisierte Gewinne von über 475 Millionen Dollar ein.

El Salvador wurde 2021 die erste Nation der Welt, die die Münze offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte. Bukeles Regierung argumentierte, dass dieser Schritt Finanzdienstleistungen für Salvadorianer zugänglicher machen würde, von denen viele keine traditionellen Bankkonten besaßen. Bis 2022 nutzten mehr Salvadorianer Bitcoin Lightning-Wallets als Bankkonten.

In einem der jüngsten Schritte des Landes bestätigte das Nationale Bitcoin-Büro die Umverteilung von BTC im Wert von 678 Millionen Dollar auf mehrere Wallets. Die 6.274 BTC wurden auf 14 Adressen verteilt, wobei jede auf 500 Coins begrenzt war. Dies wurde getan, um die Exposition gegenüber Risiken wie den potenziellen Auswirkungen des Quantencomputings auf digitale Vermögenswerte zu reduzieren.

Zusätzlich kündigte El Salvador an, dass es die weltweit erste von einer Regierung unterstützte BTC-Konferenz, Bitcoin Histórico, ausrichten würde. Diese ist für den 12.-13. November 2025 geplant. Die Veranstaltung wird im historischen Zentrum von San Salvador stattfinden und wird als Feier der Rolle der Münze für die finanzielle Freiheit beworben.

BTC steigt zum 7. größten Vermögenswert der Welt auf

Laut dem Kobeissi Letter hat die Marktkapitalisierung von BTC zum 5. Oktober 2025 2,5 Billionen Dollar erreicht. Dies macht es zum siebtwertvollsten Vermögenswert weltweit. Dies platziert die Münze auch vor mehreren Unternehmensriesen und Edelmetallen und festigt ihren Status als finanzieller Vermögenswert auf Makroebene.

Quelle: X

Dies geschieht, während Bitcoin ein neues Allzeithoch Anfang Oktober erreichte und inmitten des weit verbreiteten "Uptober"-Optimismus auf 125.500 Dollar anstieg. Diese jüngste Rally folgt weniger als zwei Monate nach seinem vorherigen Allzeithoch von 124.400 Dollar im August.

Bemerkenswert ist, dass der Token in den kommenden Wochen auch weitere Höchststände sehen könnte, da Analysten bei Standard Chartered vorhersagten, dass der Token bis Ende 2025 potenziell 200.000 Dollar erreichen könnte.

Der Leiter der Forschungsabteilung für digitale Vermögenswerte bei Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, wies auf anhaltende ETF-Zuflüsse als kurzfristige Faktoren hin, die die Nachfrage steigern könnten. Er fügte hinzu, dass der Token in den kommenden Wochen potenziell auf 135.000 Dollar steigen könnte.