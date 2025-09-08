BörseDEX+
TLDR El Salvador feierte den vierten Jahrestag seines Bitcoin-Gesetzes als gesetzliches Zahlungsmittel durch den Kauf von 21 weiteren Bitcoin. Das Land hält nun 6.313 Bitcoin im Wert von über 700 Millionen Dollar in seiner nationalen Reserve. El Salvador hat die Anforderung für Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel aufgehoben und zugestimmt, im Rahmen eines 1,4-Milliarden-Dollar-Kreditabkommens mit dem IWF keine weiteren Bitcoin zu kaufen [...] Der Beitrag El Salvador kauft 21 Bitcoin trotz IWF-Kreditvereinbarungsbeschränkungen erschien zuerst auf CoinCentral.

El Salvador kauft 21 Bitcoin trotz IWF-Kreditvereinbarungsbeschränkungen

Von: Coincentral
2025/09/08 15:37
TLDR

  • El Salvador feierte den vierten Jahrestag seines Bitcoin-Gesetzes mit dem Kauf von 21 weiteren Bitcoin
  • Das Land hält nun 6.313 Bitcoin im Wert von über 700 Millionen Dollar in seiner nationalen Reserve
  • El Salvador hob seine Bitcoin-Gesetzespflicht auf und stimmte zu, den Kauf von Bitcoin im Rahmen eines 1,4-Milliarden-Dollar-Kreditabkommens mit dem IWF einzustellen
  • Trotz der IWF-Vereinbarung kauft El Salvador seit März 2024 täglich 1 Bitcoin
  • Die Regierung hat 80.000 Beamte in Bitcoin zertifiziert und führt öffentliche Bildungsprogramme durch

El Salvador kaufte am 7. September 21 Bitcoin, um den vierten Jahrestag seines Bitcoin-Gesetzes zu feiern. Präsident Nayib Bukele bestätigte den symbolischen Kauf über das Bitcoin-Büro des Landes.

Mit diesem Kauf erhöht sich der gesamte Bitcoin-Bestand El Salvadors auf 6.313 Bitcoin. Zu aktuellen Preisen wird diese Reserve laut Regierungsangaben auf über 700 Millionen Dollar geschätzt.

Der Kauf von 21 Bitcoin bezieht sich auf das maximale Angebot von 21 Millionen Coins bei Bitcoin. Dies setzt El Salvadors Strategie fort, Bitcoin-Reserven durch regelmäßige Käufe aufzubauen.

Daten zeigen, dass El Salvador seit März 2024 täglich 1 Bitcoin kauft. Das Land hält trotz internationalen Drucks an diesem Kaufplan fest.

IWF-Kredit schafft Komplikationen

El Salvador unterzeichnete im Dezember 2024 ein Kreditabkommen über 1,4 Milliarden Dollar mit dem Internationalen Währungsfonds. Die Vereinbarung verlangt von der Regierung, freiwillige Bitcoin-Käufe mit öffentlichen Geldern einzustellen.

Der IWF veröffentlichte im Juli einen Bericht, der bestätigt, dass El Salvador seit der Unterzeichnung des Kreditabkommens keine neuen Bitcoin gekauft hat. Der jüngste Kauf scheint jedoch im Widerspruch zu dieser Verpflichtung zu stehen.

Im Rahmen der IWF-Vereinbarung hob El Salvador sein Bitcoin-Gesetz auf. Das neue Gesetz macht die Akzeptanz von Bitcoin für Händler freiwillig, behält Bitcoin aber als gesetzliches Zahlungsmittel bei.

Die Regierung stimmte auch zu, die Unterstützung für ihre Chivo Bitcoin-Wallet zu reduzieren. Die Wallet fand während ihres Betriebs nur begrenzte Akzeptanz unter den Einwohnern El Salvadors.

El Salvador muss die IWF-Bedingungen erfüllen, um bis 2027 weitere Kreditzahlungen zu erhalten. Die Organisation wird regelmäßige Überprüfungen der Einhaltung durch das Land durchführen.

Bitcoin-Bildung und Sicherheitsmaßnahmen

Das Bitcoin-Büro berichtet, dass bis 2025 80.000 Beamte eine Bitcoin-Zertifizierung erhalten haben. Die Regierung führt mehrere öffentliche Bildungsprogramme zu Bitcoin und künstlicher Intelligenz durch.

Im letzten Monat verteilte El Salvador seine Bitcoin-Bestände auf mehrere Wallet-Adressen. Jede neue Adresse enthält maximal 500 Bitcoin, um Risiken durch Quantencomputing zu reduzieren.

Die Regierung veröffentlichte die neuen Wallet-Adressen auf einem öffentlichen Dashboard für Transparenz. Dies ermöglicht eine unabhängige Überprüfung der Bitcoin-Bestände des Landes.

Kritiker argumentieren, dass El Salvadors Bitcoin-Politik mehr der Regierung als dem durchschnittlichen Bürger nutzt. Einige sagen, dass mehr Bildung für die Akzeptanz in der lokalen Bevölkerung notwendig ist, anstatt sich auf die Nutzung durch Regierung und Unternehmen zu konzentrieren.

Ein IWF-Bericht schätzte, dass El Salvador seit 2021 etwa 300 Millionen Dollar für Bitcoin-Käufe ausgegeben hat. Der Fonds berechnete mehr als 400 Millionen Dollar an nicht realisierten Gewinnen zu aktuellen Bitcoin-Preisen.

El Salvador wurde im September 2021 das erste Land der Welt, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführte. Das Gesetz zielte darauf ab, die finanzielle Inklusion zu erhöhen und die Überweisungskosten für die Bürger zu senken.

Das Bitcoin-Experiment des Landes hat in vier Jahren gemischte Ergebnisse erzielt. Begrenzte Offenlegung verhindert laut IWF eine vollständige unabhängige Bewertung der Portfolio-Performance.

El Salvadors Bitcoin-Bestände machen es zu einer der größten souveränen Bitcoin-Reserven weltweit. Das Land hält mehr Bitcoin als andere Nationen, die mit Mining-gestützten Strategien experimentieren.

Der Beitrag El Salvador kauft 21 Bitcoin trotz IWF-Kreditvereinbarungsbeschränkungen erschien zuerst auf CoinCentral.

