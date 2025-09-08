El Salvador feiert vierjähriges Bitcoin-Jubiläum, aber die Ergebnisse sind gemischt

Das Bitcoin-Büro von El Salvador feiert den "Bitcoin Day", den Jahrestag des Inkrafttretens des Bitcoin (BTC) Gesetzliches-Zahlungsmittel-Gesetzes im September 2021.

Das Bitcoin-Büro hob in einem Sonntags-X-Post die Strategische Bitcoin-Reserve des Landes hervor, die jetzt 6.313 BTC im Wert von über 702 Millionen Dollar hält, sowie das neue Bankengesetz, das BTC-Investmentbanken erlaubt, anspruchsvolle Investoren zu bedienen.

Die staatliche BTC-Behörde teilte auch mit, dass 80.000 Beamte bis 2025 eine Bitcoin-Zertifizierung erhalten haben, und fügte hinzu, dass El Salvador jetzt mehrere öffentliche Bitcoin- und Künstliche-Intelligenz-Bildungsprogramme anbietet.

Die Bitcoin, die von der Regierung von El Salvador in ihrer nationalen Bitcoin-Reserve gehalten werden. Datenquelle: El Salvador Bitcoin Office

Obwohl El Salvador das erste Land der Welt war, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführte und eine strategische Reserve aufbaute, zog die Regierung ihre Bitcoin-Politik zurück, um einem Kreditabkommen mit dem Internationaler Währungsfonds (IWF), einer supranationalen Finanzinstitution, zu entsprechen.

Das vierjährige Bitcoin-Experiment des Landes hat gemischte Ergebnisse erbracht und die Bitcoin-Community in Bezug auf das Ergebnis des ersten Beispiels für eine Bitcoin-Einführung auf Nationalstaatsebene gespalten.

El Salvadors Bitcoin-Experiment zeigt nach vier Jahren gemischte Ergebnisse

Die Legislative El Salvadors hob das Gesetz über Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel auf und stimmte zu, keine zusätzlichen Bitcoin mit öffentlichen Mitteln zu kaufen, als Teil eines 1,4-Milliarden-Dollar-Kreditabkommens mit dem IWF im Januar.

Die Regierung stimmte auch zu, die Unterstützung für ihre Chivo Bitcoin-Wallet zu reduzieren, die bei den Einwohnern des Landes nur begrenzt genutzt wurde.

Der IWF veröffentlichte im Juli einen Bericht, der enthüllte, dass El Salvador seit der Unterzeichnung des 1,4-Milliarden-Dollar-Kreditabkommens im Dezember 2024 keine neuen Bitcoin gekauft hat, was Schockwellen durch die Krypto-Community sandte.

In dem IWF-Bericht war ein Absichtsschreiben enthalten, das vom Präsidenten der Zentralbank El Salvadors, Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, und dem Finanzminister, Jerson Rogelio Posada Molina, unterzeichnet wurde und bestätigt, dass sich der BTC-Bestand der Regierung nicht verändert hat.

Das im IWF-Bericht enthaltene Absichtsschreiben, unterzeichnet von Finanzbeamten aus El Salvador, bestätigt, dass der BTC-Bestand des Landes nicht gewachsen ist. Datenquelle: IWF

El Salvadors Politik hat Kritik von einigen Bitcoin-Befürwortern und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) hervorgerufen, die sagen, dass die BTC-Politik der Regierung hilft, aber nicht den durchschnittlichen Einwohnern des zentralamerikanischen Landes.

Kritiker sagen, dass mehr Bildungsinitiativen notwendig sind, um die Vorteile des weltweit ersten dezentralen Peer-to-Peer-elektronischen Geldsystems vollständig zu realisieren und die Akzeptanz durch die lokale Bevölkerung zu fördern, anstatt durch Regierungsbehörden und internationale Unternehmen.

