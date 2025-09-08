El Salvador feiert 4. Jahrestag der Bitcoin-Entscheidung! Bedeutender BTC-Kauf getätigt!

El Salvador, das 2021 als erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptierte und damit Neuland betrat, feiert sein 4. Jahrestagsgeschenk der offiziellen Einführung von Bitcoin.

An diesem Punkt gab El Salvador bekannt, dass es 21 Bitcoin gekauft hat, um den 4. Jahrestagsgeschenk seines Übergangs zu Bitcoin zu feiern.

El Salvadors Präsident Nayib Bukele erklärte in seinem Beitrag, dass sie 21 BTC gekauft haben, in Anlehnung an das Angebot von 21 Millionen Bitcoin.

Mit dem jüngsten Kauf hält El Salvador nun insgesamt 6.313 BTC, die zum aktuellen Marktpreis etwa 701,8 Millionen Dollar wert sind.

Was ist passiert?

Wie Sie sich vielleicht erinnern, verabschiedete El Salvador im Juni 2021 das entsprechende Gesetz, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert, und tätigte später im September 2021 den ersten offiziellen BTC-Kauf.

Seitdem hat das lateinamerikanische Land weiterhin Bitcoin gekauft und 2022 eine Politik eingeführt, jeden Tag 1 BTC zu kaufen.

Während die Bitcoin-Freiheit im Land im Rahmen des Kreditabkommens des Landes mit dem IWF eingeschränkt wurde, wurde auch behauptet, dass die Politik des Landes, jeden Tag 1 BTC zu kaufen, enden würde.

Nayib Bukele wies diese Behauptungen jedoch zurück und erklärte, dass die Käufe weitergehen würden.

Bukele sagte in einer Erklärung von seinem X-Konto im März: "Nein, die BTC-Käufe werden nicht gestoppt. Wenn es nicht aufhörte, als die Welt uns ausschloss und die meisten 'Bitcoin'-Nutzer uns verließen, wird es jetzt nicht aufhören und es wird in Zukunft nicht aufhören."

*Dies ist keine Anlageberatung.

