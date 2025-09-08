El Salvador kauft 21 weitere Bitcoin nach Gold-Schwenk

Wichtige Erkenntnisse

El Salvador löste letzte Woche eine Debatte aus, nachdem es Gold im Wert von 50 Millionen Dollar gekauft hatte

Der Schritt verärgerte die Bitcoin-Community und untergrub den Glauben des Landes an die These vom "digitalen Gold"

Nun kündigte Präsident Nayib Bukele an, dass das Land für den Bitcoin-Tag 21 weitere BTC gekauft hat.

El Salvador kann einfach nicht aus den Schlagzeilen bleiben. Letzte Woche war Krypto-Twitter über den Goldkauf des Landes im Wert von 50 Millionen Dollar in Aufruhr (und nicht auf positive Weise). Jetzt, nur wenige Tage nachdem es den Zorn der Bitcoin-Maximalisten auf sich gezogen hatte, kauft El Salvador mehr Bitcoin.

Für den Fall, dass die Bitcoin-Community sich nicht sicher war, bestätigte Präsident Nayib Bukele erneut das Engagement des Landes für digitales Gold.

Er hat angekündigt, dass El Salvador weitere 21 BTC für den "Bitcoin-Tag" gekauft hat. Dieses Update hat in der Bitcoin-Community auf X enorme Zugkraft und Wertschätzung erhalten.

El Salvador schockiert Krypto-Twitter mit Goldkauf

Seit Jahren erfreut sich Bukele an seiner Rolle als inoffizielles souveränes Maskottchen von Bitcoin. Vom Posten über Bitcoin-Käufe bis hin zur scherzhaften Selbsternennung zum "Diktator von El Salvador" hat er konsequent das Bild einer Zukunft gezeichnet, in der Bitcoin die wirtschaftliche Bestimmung El Salvadors untermauert.

Deshalb schockierte die Ankündigung der letzten Woche die Community, anstatt zu hören "El Salvador kauft mehr Bitcoin".

El Salvador kaufte mehr Gold. Nicht nur ein paar Barren. Das briefmarkengroße zentralamerikanische Land investierte satte 50 Millionen Dollar in Gold.

Der Kauf markierte den ersten Goldkauf des Landes seit 35 Jahren und erhöhte seine Bestände um fast ein Drittel. Für eine Nation, die versucht, ihre Reserven zu diversifizieren und Glaubwürdigkeit bei traditionellen Finanzinstitutionen wie dem IWF aufzubauen, machte Gold strategisch Sinn.

Zum Zeitpunkt des Kaufs erlebte Gold bereits einen meteorischen Anstieg. Die Spotpreise waren auf ein Allzeithoch von über 3.600 Dollar pro Unze gestiegen, angetrieben durch nervöse globale Märkte, schwächelnde Fiat-Währungen und zunehmende geopolitische Unsicherheit.

Alle, von Zentralbanken bis hin zu Hedgefonds und sogar Tether, stiegen ein. Daten zeigten, dass China und Polen ihre Reserven aufstockten, neben der Türkei und Indien. Darüber hinaus berichtete der World Gold Council, dass die Nettokäufe der Zentralbanken ein Niveau erreicht hatten, das seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen wurde.

Für Bukele ging es beim Eintauchen (oder genauer gesagt, beim brusttiefen Waten) nicht nur darum, einem steigenden Vermögenswert nachzujagen. Es positionierte El Salvador neben Schwergewichten und erweckte den Eindruck, dass seine Fiskalpolitik nicht auf die experimentelle Welt der Kryptowährungen beschränkt war. Aber diese Nuance ging bei den Bitcoinern weitgehend verloren.

Bitcoin-Maximalisten sehen Verrat

Die Gegenreaktion auf die Goldwette war sofort und laut. Die Bitcoin-Community, die lange von Bukeles kompromissloser Umarmung der Kryptowährung begeistert war, beschuldigte ihn, seine Wetten auf die traditionellste (und für sie uninspirierteste) Art und Weise abzusichern, die man sich vorstellen kann.

Auf X verurteilten Bitcoin-Befürworter den Schritt als "Ausverkauf" und verglichen ihn mit dem Aufgeben von Grundprinzipien. Der selbsternannte "Bitcoin Chief HODLer" Carl B Menger kommentierte:

Für viele im Bitcoin-Bereich repräsentiert Gold die alte Weltordnung, die Bitcoin verdrängen sollte. Gold kann nicht in Minuten über Grenzen hinweg gesendet werden, kann nicht programmiert werden und kann nicht außerhalb physischer Verwahrung existieren.

Und doch war hier der souveräne Staat, der als Bitcoins größter Triumph galt, und entschied sich dafür, in Gold zu investieren (noch dazu zu Rekordhöhen).

El Salvador kauft mehr Bitcoin

Dann, genauso schnell wie der Aufruhr entfacht wurde, kauft El Salvador mehr Bitcoin. Über das Wochenende enthüllte Bukele, dass El Salvador 21 weitere Bitcoin gekauft hatte. Die Zahl selbst war symbolisch: 21 Millionen ist das begrenzte Angebot von Bitcoin, die zentrale Zahl seines Knappheitsmodells.

El Salvador kauft Bitcoin | Quelle: Nayib Bukele, X

Durch den Erwerb von 21 Coins sendete El Salvador eine deutliche Erinnerung, dass Bitcoin immer noch im Mittelpunkt seiner Strategie steht, unabhängig davon, welche Schlagzeilen Gold erzeugen könnte.

Während 21 BTC im Vergleich zum gesamten gemeldeten Bestand der Nation von über 5.000 Coins verblassen, reichte es aus, um die Begeisterung unter den Gläubigen neu zu entfachen.

Für manche war dies Bukeles Art, Kritiker zu besänftigen und gleichzeitig einen Balanceakt zwischen Tradition und Innovation zu signalisieren. Für andere fühlte sich das Timing wie politisches Theater an.

Es schadet nicht, dass die Bitcoin-Preise nach einer kürzlichen Rally leicht abgekühlt waren und dem Präsidenten die perfekte Gelegenheit boten, einen weiteren "buy the dip"-Moment zu inszenieren.