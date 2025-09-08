BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag El Salvador kauft 21 weitere Bitcoin nach Gold-Schwenk erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse El Salvador löste letzte Woche eine Debatte aus, nachdem es Gold im Wert von 50 Millionen Dollar gekauft hatte Der Schritt verärgerte die Bitcoin-Community und untergrub den Glauben des Landes an die "digitales Gold"-These Jetzt hat Präsident Nayib Bukele bekannt gegeben, dass das Land für den Bitcoin-Tag 21 weitere BTC gekauft hat. El Salvador kann einfach nicht aus den Schlagzeilen bleiben. Letzte Woche war Krypto Twitter über den 50-Millionen-Dollar-Goldkauf des Landes in Aufruhr (und nicht auf positive Weise). Jetzt, nur wenige Tage nachdem es den Zorn der Bitcoin-Maxis auf sich gezogen hat, kauft El Salvador mehr Bitcoin. Für den Fall, dass die Bitcoin-Community sich nicht sicher war, bestätigte Präsident Nayib Bukele erneut das Engagement des Landes für digitales Gold. Er hat bekannt gegeben, dass El Salvador weitere 21 BTC für den "Bitcoin-Tag" gekauft hat. Dieses Update hat in der Bitcoin-Community auf X enormen Anklang und Wertschätzung gefunden. El Salvador schockiert Krypto Twitter mit Goldkauf Seit Jahren erfreut sich Bukele an seiner Rolle als inoffizielles souveränes Maskottchen von Bitcoin. Vom Posten über Bitcoin-Käufe bis hin zur scherzhaften Erklärung, er sei der "Diktator von El Salvador", hat er konsequent ein Bild einer Zukunft gezeichnet, in der Bitcoin die wirtschaftliche Bestimmung El Salvadors untermauert. Deshalb schockierte die Ankündigung der letzten Woche die Community, anstatt zu hören "El Salvador kauft mehr Bitcoin". El Salvador kaufte mehr Gold. Nicht nur ein paar Barren. Das briefmarkengroße zentralamerikanische Land versenkte satte 50 Millionen Dollar in Gold. Der Kauf markierte den ersten Goldkauf des Landes seit 35 Jahren und erhöhte seine Bestände um fast ein Drittel. Für eine Nation, die versucht, ihre Reserven zu diversifizieren und Glaubwürdigkeit bei traditionellen Finanzinstitutionen wie dem IWF aufzubauen, machte Gold strategisch Sinn. Zum Zeitpunkt des Kaufs erlebte Gold bereits einen meteorischen Anstieg. Die Spotpreise waren auf ein Allzeithoch von über 3.600 Dollar pro Unze gestiegen, angetrieben durch nervöse globale Märkte, schwächelnde Fiat...Der Beitrag El Salvador kauft 21 weitere Bitcoin nach Gold-Schwenk erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse El Salvador löste letzte Woche eine Debatte aus, nachdem es Gold im Wert von 50 Millionen Dollar gekauft hatte Der Schritt verärgerte die Bitcoin-Community und untergrub den Glauben des Landes an die "digitales Gold"-These Jetzt hat Präsident Nayib Bukele bekannt gegeben, dass das Land für den Bitcoin-Tag 21 weitere BTC gekauft hat. El Salvador kann einfach nicht aus den Schlagzeilen bleiben. Letzte Woche war Krypto Twitter über den 50-Millionen-Dollar-Goldkauf des Landes in Aufruhr (und nicht auf positive Weise). Jetzt, nur wenige Tage nachdem es den Zorn der Bitcoin-Maxis auf sich gezogen hat, kauft El Salvador mehr Bitcoin. Für den Fall, dass die Bitcoin-Community sich nicht sicher war, bestätigte Präsident Nayib Bukele erneut das Engagement des Landes für digitales Gold. Er hat bekannt gegeben, dass El Salvador weitere 21 BTC für den "Bitcoin-Tag" gekauft hat. Dieses Update hat in der Bitcoin-Community auf X enormen Anklang und Wertschätzung gefunden. El Salvador schockiert Krypto Twitter mit Goldkauf Seit Jahren erfreut sich Bukele an seiner Rolle als inoffizielles souveränes Maskottchen von Bitcoin. Vom Posten über Bitcoin-Käufe bis hin zur scherzhaften Erklärung, er sei der "Diktator von El Salvador", hat er konsequent ein Bild einer Zukunft gezeichnet, in der Bitcoin die wirtschaftliche Bestimmung El Salvadors untermauert. Deshalb schockierte die Ankündigung der letzten Woche die Community, anstatt zu hören "El Salvador kauft mehr Bitcoin". El Salvador kaufte mehr Gold. Nicht nur ein paar Barren. Das briefmarkengroße zentralamerikanische Land versenkte satte 50 Millionen Dollar in Gold. Der Kauf markierte den ersten Goldkauf des Landes seit 35 Jahren und erhöhte seine Bestände um fast ein Drittel. Für eine Nation, die versucht, ihre Reserven zu diversifizieren und Glaubwürdigkeit bei traditionellen Finanzinstitutionen wie dem IWF aufzubauen, machte Gold strategisch Sinn. Zum Zeitpunkt des Kaufs erlebte Gold bereits einen meteorischen Anstieg. Die Spotpreise waren auf ein Allzeithoch von über 3.600 Dollar pro Unze gestiegen, angetrieben durch nervöse globale Märkte, schwächelnde Fiat...

El Salvador kauft 21 weitere Bitcoin nach Gold-Schwenk

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:46
Threshold
T$0.01328+4.56%
Bitcoin
BTC$105,854.97+3.90%
Moonveil
MORE$0.004926-6.93%
Movement
MOVE$0.06316+1.62%
COM
COM$0.006285+1.45%
ELYSIA
EL$0.002845+6.75%

Wichtige Erkenntnisse

  • El Salvador löste letzte Woche eine Debatte aus, nachdem es Gold im Wert von 50 Millionen Dollar gekauft hatte
  • Der Schritt verärgerte die Bitcoin-Community und untergrub den Glauben des Landes an die These vom "digitalen Gold"
  • Nun kündigte Präsident Nayib Bukele an, dass das Land für den Bitcoin-Tag 21 weitere BTC gekauft hat.

El Salvador kann einfach nicht aus den Schlagzeilen bleiben. Letzte Woche war Krypto-Twitter über den Goldkauf des Landes im Wert von 50 Millionen Dollar in Aufruhr (und nicht auf positive Weise). Jetzt, nur wenige Tage nachdem es den Zorn der Bitcoin-Maximalisten auf sich gezogen hatte, kauft El Salvador mehr Bitcoin.

Für den Fall, dass die Bitcoin-Community sich nicht sicher war, bestätigte Präsident Nayib Bukele erneut das Engagement des Landes für digitales Gold.

Er hat angekündigt, dass El Salvador weitere 21 BTC für den "Bitcoin-Tag" gekauft hat. Dieses Update hat in der Bitcoin-Community auf X enorme Zugkraft und Wertschätzung erhalten.

El Salvador schockiert Krypto-Twitter mit Goldkauf

Seit Jahren erfreut sich Bukele an seiner Rolle als inoffizielles souveränes Maskottchen von Bitcoin. Vom Posten über Bitcoin-Käufe bis hin zur scherzhaften Selbsternennung zum "Diktator von El Salvador" hat er konsequent das Bild einer Zukunft gezeichnet, in der Bitcoin die wirtschaftliche Bestimmung El Salvadors untermauert.

Deshalb schockierte die Ankündigung der letzten Woche die Community, anstatt zu hören "El Salvador kauft mehr Bitcoin".

El Salvador kaufte mehr Gold. Nicht nur ein paar Barren. Das briefmarkengroße zentralamerikanische Land investierte satte 50 Millionen Dollar in Gold.

Der Kauf markierte den ersten Goldkauf des Landes seit 35 Jahren und erhöhte seine Bestände um fast ein Drittel. Für eine Nation, die versucht, ihre Reserven zu diversifizieren und Glaubwürdigkeit bei traditionellen Finanzinstitutionen wie dem IWF aufzubauen, machte Gold strategisch Sinn.

Zum Zeitpunkt des Kaufs erlebte Gold bereits einen meteorischen Anstieg. Die Spotpreise waren auf ein Allzeithoch von über 3.600 Dollar pro Unze gestiegen, angetrieben durch nervöse globale Märkte, schwächelnde Fiat-Währungen und zunehmende geopolitische Unsicherheit.

Alle, von Zentralbanken bis hin zu Hedgefonds und sogar Tether, stiegen ein. Daten zeigten, dass China und Polen ihre Reserven aufstockten, neben der Türkei und Indien. Darüber hinaus berichtete der World Gold Council, dass die Nettokäufe der Zentralbanken ein Niveau erreicht hatten, das seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen wurde.

Für Bukele ging es beim Eintauchen (oder genauer gesagt, beim brusttiefen Waten) nicht nur darum, einem steigenden Vermögenswert nachzujagen. Es positionierte El Salvador neben Schwergewichten und erweckte den Eindruck, dass seine Fiskalpolitik nicht auf die experimentelle Welt der Kryptowährungen beschränkt war. Aber diese Nuance ging bei den Bitcoinern weitgehend verloren.

Bitcoin-Maximalisten sehen Verrat

Die Gegenreaktion auf die Goldwette war sofort und laut. Die Bitcoin-Community, die lange von Bukeles kompromissloser Umarmung der Kryptowährung begeistert war, beschuldigte ihn, seine Wetten auf die traditionellste (und für sie uninspirierteste) Art und Weise abzusichern, die man sich vorstellen kann.

Auf X verurteilten Bitcoin-Befürworter den Schritt als "Ausverkauf" und verglichen ihn mit dem Aufgeben von Grundprinzipien. Der selbsternannte "Bitcoin Chief HODLer" Carl B Menger kommentierte:

Für viele im Bitcoin-Bereich repräsentiert Gold die alte Weltordnung, die Bitcoin verdrängen sollte. Gold kann nicht in Minuten über Grenzen hinweg gesendet werden, kann nicht programmiert werden und kann nicht außerhalb physischer Verwahrung existieren.

Und doch war hier der souveräne Staat, der als Bitcoins größter Triumph galt, und entschied sich dafür, in Gold zu investieren (noch dazu zu Rekordhöhen).

El Salvador kauft mehr Bitcoin

Dann, genauso schnell wie der Aufruhr entfacht wurde, kauft El Salvador mehr Bitcoin. Über das Wochenende enthüllte Bukele, dass El Salvador 21 weitere Bitcoin gekauft hatte. Die Zahl selbst war symbolisch: 21 Millionen ist das begrenzte Angebot von Bitcoin, die zentrale Zahl seines Knappheitsmodells.

El Salvador kauft Bitcoin | Quelle: Nayib Bukele, X

Durch den Erwerb von 21 Coins sendete El Salvador eine deutliche Erinnerung, dass Bitcoin immer noch im Mittelpunkt seiner Strategie steht, unabhängig davon, welche Schlagzeilen Gold erzeugen könnte.

Während 21 BTC im Vergleich zum gesamten gemeldeten Bestand der Nation von über 5.000 Coins verblassen, reichte es aus, um die Begeisterung unter den Gläubigen neu zu entfachen.

Für manche war dies Bukeles Art, Kritiker zu besänftigen und gleichzeitig einen Balanceakt zwischen Tradition und Innovation zu signalisieren. Für andere fühlte sich das Timing wie politisches Theater an.

Es schadet nicht, dass die Bitcoin-Preise nach einer kürzlichen Rally leicht abgekühlt waren und dem Präsidenten die perfekte Gelegenheit boten, einen weiteren "buy the dip"-Moment zu inszenieren.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/08/el-salvador-buys-21-more-bitcoin-after-gold-pivot/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,854.97
$105,854.97$105,854.97

+2.01%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,632.58
$3,632.58$3,632.58

+3.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.85
$166.85$166.85

+2.65%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4029
$2.4029$2.4029

+3.75%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18141
$0.18141$0.18141

+1.86%