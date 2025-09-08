BörseDEX+
El Salvador kauft 21 BTC zur Feier des Bitcoin-Tages

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:37
Bitcoin

El Salvador hat sein Engagement für Bitcoin erneut bekräftigt, diesmal durch einen symbolischen Kauf von 21 BTC – im Wert von etwa 2,3 Millionen Dollar – um den vierten Jahrestag seines Bitcoin-Gesetzes zu feiern.

Präsident Nayib Bukele kündigte den Kauf in sozialen Medien an und beschrieb ihn als eine Möglichkeit, den "Bitcoin-Tag" zu ehren, den Moment im Jahr 2021, als das Land BTC erstmals als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte.

Reserven wachsen trotz Kritik weiter

Die jüngste Akquisition erhöht die Bitcoin-Bestände des Landes auf mehr als 6.300 BTC, mit einem Wert von etwas über 700 Millionen Dollar. Seit Monaten fügt das nationale Bitcoin-Büro der Regierung auch still und leise den Reserven mit einem Ein-BTC-pro-Tag-Akkumulationsplan hinzu, was zeigt, dass seine Strategie nicht nur symbolisch, sondern systematisch ist.

Sicherheits- und Regulierungsupdates

Die Feier kommt kurz nachdem El Salvador seine Bestände auf 14 Wallets verteilt hat, als Schutzmaßnahme gegen potenzielle zukünftige Risiken, einschließlich sogenannter Quantenbedrohungen. Gleichzeitig haben Gesetzgeber neue Gesetze verabschiedet, die großen Banken und Finanzinstitutionen grünes Licht geben, Bitcoin und digitale Vermögenswertdienste für professionelle Investoren anzubieten.

Meinungsverschiedenheiten mit dem IWF dauern an

Die fortgesetzten Käufe widersprechen den Aussagen des Finanzministeriums und der Zentralbank vom Juli, die dem Internationaler Währungsfonds mitteilten, dass öffentliche Käufe früher in diesem Jahr gemäß den Bedingungen eines Kreditvertrags beendet wurden. Bukele hat jedoch wiederholt äußeren Druck abgewiesen und bestand im März darauf, dass die Akkumulation "jetzt nicht aufhören wird und auch in Zukunft nicht aufhören wird."

Für Bukele ging es bei dem Kauf von 21 BTC weniger um Bilanzen und mehr darum, eine Botschaft zu senden: El Salvadors Bitcoin-Experiment lebt, ist trotzig und wächst auch nach vier Jahren weiter.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungsenthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte vertraut. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu zerlegen. Folgen Sie seinen Publikationen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Quelle: https://coindoo.com/el-salvador-buys-21-btc-to-celebrate-bitcoin-day/

