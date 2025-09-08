Der Beitrag El Salvador kauft 21 BTC zur Feier des Bitcoin-Tages erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin El Salvador hat sein Engagement für Bitcoin erneut bekräftigt, diesmal durch einen symbolischen Kauf von 21 BTC – im Wert von etwa 2,3 Millionen Dollar – um den vierten Jahrestag seines Bitcoin-Gesetzes zu markieren. Präsident Nayib Bukele gab den Kauf in sozialen Medien bekannt und beschrieb ihn als eine Möglichkeit, den "Bitcoin-Tag" zu ehren, den Moment im Jahr 2021, als das Land BTC erstmals als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte. Reserven wachsen trotz Kritik weiter Die jüngste Akquisition erhöht die Bitcoin-Bestände des Landes auf mehr als 6.300 BTC, bewertet mit etwas über 700 Millionen Dollar. Seit Monaten fügt das Nationale Bitcoin-Büro der Regierung auch still und leise den Reserven mit einem Ein-BTC-pro-Tag-Akkumulationsplan hinzu, was zeigt, dass seine Strategie nicht nur symbolisch, sondern systematisch ist. Sicherheits- und Regulierungsupdates Die Feier kommt kurz nachdem El Salvador seine Bestände auf 14 Wallets verteilt hat, als Schutzmaßnahme gegen potenzielle zukünftige Risiken, einschließlich sogenannter Quantenbedrohungen. Gleichzeitig haben Gesetzgeber neue Gesetze verabschiedet, die großen Banken und Finanzinstitutionen grünes Licht geben, Bitcoin und digitale Vermögensdienste für professionelle Investoren anzubieten. IWF-Meinungsverschiedenheit besteht weiter Die fortgesetzten Käufe widersprechen Aussagen des Finanzministeriums und der Zentralbank vom Juli, die dem IWF mitteilten, dass öffentliche Käufe früher in diesem Jahr gemäß den Bedingungen eines Kreditabkommens beendet wurden. Bukele hat jedoch wiederholt externen Druck abgewiesen und bestand im März darauf, dass die Akkumulation "jetzt nicht aufhören wird und auch in Zukunft nicht aufhören wird." Für Bukele ging es bei dem Kauf von 21 BTC weniger um Bilanzen und mehr darum, eine Botschaft zu senden: El Salvadors Bitcoin-Experiment lebt, ist trotzig und wächst auch nach vier Jahren weiter. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com unterstützt oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre... Der Beitrag El Salvador kauft 21 BTC zur Feier des Bitcoin-Tages erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin El Salvador hat sein Engagement für Bitcoin erneut bekräftigt, diesmal durch einen symbolischen Kauf von 21 BTC – im Wert von etwa 2,3 Millionen Dollar – um den vierten Jahrestag seines Bitcoin-Gesetzes zu markieren. Präsident Nayib Bukele gab den Kauf in sozialen Medien bekannt und beschrieb ihn als eine Möglichkeit, den "Bitcoin-Tag" zu ehren, den Moment im Jahr 2021, als das Land BTC erstmals als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte. Reserven wachsen trotz Kritik weiter Die jüngste Akquisition erhöht die Bitcoin-Bestände des Landes auf mehr als 6.300 BTC, bewertet mit etwas über 700 Millionen Dollar. Seit Monaten fügt das Nationale Bitcoin-Büro der Regierung auch still und leise den Reserven mit einem Ein-BTC-pro-Tag-Akkumulationsplan hinzu, was zeigt, dass seine Strategie nicht nur symbolisch, sondern systematisch ist. Sicherheits- und Regulierungsupdates Die Feier kommt kurz nachdem El Salvador seine Bestände auf 14 Wallets verteilt hat, als Schutzmaßnahme gegen potenzielle zukünftige Risiken, einschließlich sogenannter Quantenbedrohungen. Gleichzeitig haben Gesetzgeber neue Gesetze verabschiedet, die großen Banken und Finanzinstitutionen grünes Licht geben, Bitcoin und digitale Vermögensdienste für professionelle Investoren anzubieten. IWF-Meinungsverschiedenheit besteht weiter Die fortgesetzten Käufe widersprechen Aussagen des Finanzministeriums und der Zentralbank vom Juli, die dem IWF mitteilten, dass öffentliche Käufe früher in diesem Jahr gemäß den Bedingungen eines Kreditabkommens beendet wurden. Bukele hat jedoch wiederholt externen Druck abgewiesen und bestand im März darauf, dass die Akkumulation "jetzt nicht aufhören wird und auch in Zukunft nicht aufhören wird." Für Bukele ging es bei dem Kauf von 21 BTC weniger um Bilanzen und mehr darum, eine Botschaft zu senden: El Salvadors Bitcoin-Experiment lebt, ist trotzig und wächst auch nach vier Jahren weiter. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com unterstützt oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre...