EZB wählt Partner für erfolgreichen Start des digitalen Euro

In einem Schritt, der die fortschreitende Integration digitaler Währungen in nationale Strategien unterstreicht, treibt die Europäische Zentralbank ihre Pläne für den digitalen Euro durch Partnerschaften mit wichtigen Technologieunternehmen voran. Unterdessen umgibt eine Kontroverse den jüngsten starken Rückgang des nativen Tokens von Plasma, XPL, der Debatten über potenzielle Insider-Aktivitäten ausgelöst hat, und schwedische Gesetzgeber erwägen die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit inmitten des weltweit steigenden Krypto-Interesses zu stärken.

Die Europäische Zentralbank hat sieben Technologieanbieter ausgewählt, um Komponenten ihrer prospektiven digitalen Euro-CBDC zu entwickeln, darunter Unternehmen, die auf Betrugserkennung und sichere Zahlungen spezialisiert sind.

Plasmas Gründer weist Vorwürfe des Insiderhandels zurück, nachdem sich der XPL-Token im Wert halbiert hat, während in der Community Verdächtigungen über Marktmanipulation nach einem steilen Preisrückgang nach dem Mainnet-Beta-Start aufkommen.

Schwedische Gesetzgeber haben vorgeschlagen, die Schaffung einer nationalen Bitcoin-Reserve zu prüfen, wodurch das Land als Teil des globalen "digitalen Wettrüstens" positioniert wird, an dem die Krypto-Strategien großer Volkswirtschaften beteiligt sind.

Die Krypto-Märkte passen sich weiterhin an, während Regulierungsbehörden und Institutionen weltweit ihr Engagement in digitalen Vermögenswerten vertiefen, was eine kritische Phase der allgemeinen Akzeptanz und Aufsicht signalisiert.

Europäische Zentralbank treibt Entwicklung des digitalen Euro voran

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bekannt gegeben, dass sie Rahmenvereinbarungen mit sieben Technologieunternehmen unterzeichnet hat, mit Plänen für mindestens eine weitere Partnerschaft, um die Entwicklung ihres vorgeschlagenen digitalen Euro zu unterstützen. Diese Unternehmen werden sich auf entscheidende Komponenten wie Betrugsmanagement, sichere Zahlungsabwicklung und Blockchain-Softwareentwicklung für die digitale Zentralbankwährung (CBDC) konzentrieren.

Zu den ausgewählten Unternehmen gehört Feedzai, das künstliche Intelligenz zur Betrugserkennung einsetzt, und Giesecke+Devrient (G+D), bekannt für Sicherheitslösungen und innovative Zahlungstechnologien. G+D wird eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung von Offline-Transaktionen und benutzerfreundlichen Funktionen wie Alias-Suche spielen, die Benutzern helfen, digitale Euro-Gelder zu senden und zu empfangen, ohne persönliche Details preiszugeben.

"Nach der Vereinbarung werden G+D und andere erfolgreiche Bieter eng mit der EZB zusammenarbeiten, um die Projektplanung und Zeitpläne zu finalisieren", erklärte Dr. Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient. "Diese Arbeit wird die Gestaltung, Integration und Entwicklung der Digital Euro Service Platform umfassen, alles im Rahmen der EU-Gesetzgebung und unter Aufsicht der EZB."

Kontroverse umgibt Plasmas Token nach starkem Rückgang

Plasma-Gründer Paul Faecks hat Vorwürfe des Insiderhandels nach einem dramatischen Preissturz des nativen XPL-Tokens des Projekts zurückgewiesen. Über das Wochenende verlor XPL über 50% seines Wertes, was in der Community Bedenken hinsichtlich möglicher Marktmanipulation auslöste.

In dem Bemühen, die jüngsten Ereignisse zu klären, betonte Faecks, dass alle vom Team gehaltenen Token für drei Jahre mit einer einjährigen Sperrfrist gesperrt sind, und bestritt, dass Teammitglieder Token an den Markt verkauft haben. Das Projekt hatte am 25. September seine Mainnet-Beta gestartet, mit dem Ziel, schnellere und günstigere Stablecoin-Zahlungen über sein Layer-1-Blockchain-Netzwerk anzubieten.

Nach dem Start erreichte XPL einen Höchststand von fast 1,70 $, stürzte aber am Mittwoch auf etwa 0,83 $ ab, laut TradingView-Daten. On-Chain-Analysen zeigten große Token-Bewegungen aus der Team-Wallet von Plasma, wobei kurz vor dem Rückgang über 600 Millionen Token an Börsen transferiert wurden. Dies hat dazu geführt, dass Community-Mitglieder über mögliche Marktausstiege spekulieren, möglicherweise durch strukturierte Verkaufstechniken wie TWAP (gewichteter Durchschnittspreis).

Schweden erwägt die Einrichtung einer nationalen Bitcoin-Reserve

Angesichts des eskalierenden globalen Interesses an Kryptowährungen hat das schwedische Parlament vorgeschlagen, die Machbarkeit der Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve zu prüfen. Die Initiative zielt darauf ab, die nationalen Abwehrkräfte gegen Inflation zu stärken und die Vermögensbestände des Landes zu diversifizieren.

Die Vertreter der Schwedischen Demokraten, Dennis Dioukarev und David Perez, schlugen vor, dass Schweden am laufenden "digitalen Wettrüsten" teilnehmen sollte, indem es eine Bitcoin-Reserve ähnlich denen einrichtet, die bereits in Ländern wie den Vereinigten Staaten geplant oder umgesetzt wurden. Der Vorschlag beinhaltet die Möglichkeit, die Reserve durch beschlagnahmte Bitcoin zu finanzieren, obwohl kritische Fragen bezüglich der Verwaltungsbehörde solcher Vermögenswerte offen bleiben.

Quelle: Jan3

Die vorgeschlagene Strategie steht im Einklang mit jüngsten Initiativen in anderen Nationen, die darauf abzielen, Bitcoin in offizielle Wirtschaftsreserven zu integrieren, was eine breitere Akzeptanz des Potenzials der Kryptowährung als Absicherung gegen Inflation signalisiert. Die endgültige Entscheidung darüber, wer die Bitcoin-Reserve beaufsichtigen wird, bleibt ungelöst, aber der Schritt zeigt Schwedens wachsendes Interesse an Krypto als Teil seiner nationalen Finanzplanung.

