Frühe SHIB- Und PEPE-Besitzer Wechseln Zu Pepeto, Beste Krypto Zum Kauf Jetzt?

Krypto News

Die frühen Geschichten von Shiba Inu und Pepe sind zur Legende geworden. Einige der ersten Käufer verwandelten 1.000 $ in weit über 1.000.000 $, als SHIB 2021 um über 26.000 % stieg, während PEPE für Früheinsteiger massive Steigerungen im mehrfachen Tausend-Prozent-Bereich lieferte.

Nach diesen Wellen sind viele Besitzer auf der Jagd nach dem nächsten großen Lauf und verlagern ihre Gewinne von SHIB zu PEPE und jetzt zu Pepeto.

Diese Verlagerung macht Sinn. Pepeto (PEPETO) ist ein Ethereum Meme-Coin mit echten Produkten und einem aktiven Vorverkauf zu 0,000000156 $, der bereits über 6,8 Millionen $ eingebracht hat und Whales anzieht. Es bietet geprüfte Tools wie PepetoSwap für Null-Gebühren Spot-Handel, PepetoBridge für schnelle Cross-Chain Bewegungen und Staking mit 224% APY. Mit starker Nachfrage und Live-Produkten wird Pepeto weithin als SHIB-und-PEPE-Nachfolger gesehen, der bereit ist, den nächsten bullischen Markt anzutreiben und die beste Krypto zum Kauf ist.

Shiba Inu und Pepe: Lehren aus früheren Läufen

Was sagen uns ältere Meme-Coin-Zyklen? Shiba Inu (SHIB) erreichte im November 2021 einen Höchststand von 0,00008845 $, während Pepe (PEPE) auf 0,00002803 $ anstieg, bevor er mehr als die Hälfte verlor. Diese Höchststände fungieren jetzt als starke Widerstandsstufen.

Pepeto schlägt einen anderen Weg ein. Das Interesse ist hoch vor seiner ersten Auflistung oder seinem Start. Während SHIB und Pepe langsamer erscheinen, zeigt Pepeto eine klare Roadmap. Mit über 6,8 Millionen $, die bereits zu einem Vorverkaufspreis von 0,000000156 $ eingesammelt wurden, erhalten Investoren jetzt eine seltene Chance, früh zu kaufen, bevor Stufe-1-Listings die nächste Welle anschieben.

Um den nächsten Gewinner zu erkennen, sind zwei Schlüsselfaktoren in Krypto wichtig:

• Community-Hype, der virales Momentum und scharfe Rallyes erzeugt.

• Echter Wert und Nutzen, die einen Token langfristig unterstützen.

Beide spielten bei früheren Läufen eine Rolle. Pepe, der hauptsächlich auf Hype basierte, brachte aufgrund seiner Community immer noch 100-fache Renditen. Shiba Inu, gestärkt durch ShibaSwap und Adoption, stieg um 43.000 %, indem er Meme-Feuer mit Nutzen kombinierte.

Die beste Krypto zum Kauf: Pepeto, wo Meme-Power auf echten Nutzen trifft

Analysten sehen PEPETO als Anführer des nächsten bullischen Marktes, weil es Kultur und Hype mit echten Blockchain-Tools verbindet, die die meisten Meme-Coins nie liefern.

Pepeto ist einer der herausragenden Vorverkäufe von 2025. Bei 0,000000156 $ können Frühkäufer Milliarden von Tokens sichern. Über 6,8 Millionen $ sind bereits eingegangen, und Staking zahlt 224% APY. Dieses Fenster schließt sich schnell, da jede Phase den Einstiegspreis erhöht.

Als "Gott der Frösche" bezeichnet und von einigen mit einem ehemaligen PEPE-Gründer in Verbindung gebracht, verbindet Pepeto Pepes virale Reichweite mit Shibas Anwendungsfällen und fügt Funktionen hinzu, die beiden beim Start fehlten. PepetoSwap ermöglicht Null-Gebühren Spot-Handel, PepetoBridge macht Cross-Chain-Übertragungen reibungslos, und die Tokenomics sind einfach und fair: keine Steuern, keine Team-Wallets und Verträge, die von Coinsult und SolidProof geprüft wurden. Nur wenige Meme-Projekte erreichen dieses Vertrauensniveau.

Die Zahlen sprechen deutlich. Ein Vorverkaufskauf von 20.000 $ sichert etwa 128,2 Milliarden Tokens. Wenn Pepeto PEPEs aktuellen Wert von 0,00001003 $ erreicht, könnte dieser Stapel 1,28 Millionen $ übersteigen. Bei einer Verdoppelung würde er 2,56 Millionen $ erreichen und bei 5-facher Steigerung 6,4 Millionen $ überschreiten. Analysten glauben, dass dies im kommenden bullischen Markt realistisch ist.

Experten bezeichnen Pepeto bereits als die beste Krypto zum Kauf, mit 100-fachem Potenzial ab seinem Vorverkaufseinstieg.

Warum frühe SHIB- und PEPE-Investoren PEPETO kaufen

SHIB und PEPE haben bewiesen, dass Memes Vermögen aufbauen können, aber beide sitzen jetzt unter massiven Bewertungen. Mit Shiba Inu-Preisprognosen, die begrenzte Gewinne zeigen, und Pepes Bewegungen, die an kurzfristigen Hype gebunden sind, wechseln frühe Besitzer zu Pepeto, wo die Startbahn breit ist. Mit einem Angebot von 420T, fairem Design, keinen Steuern, über 6,8 Millionen $ gesammelt zu 0,000000156 $ und Whales, die vor Stufe-1-Listings einsteigen, baut sich schnell Momentum auf. Unterstützt von über 100.000 Community-Mitgliedern, 224% APY Staking und vollständigen Audits trägt Pepeto die gleiche rohe Energie, die SHIB und PEPE früh hatten, nur mit stärkeren Fundamentaldaten. Deshalb bezeichnen Analysten es als die beste Krypto zum Kauf

Abschließendes Fazit

Pepeto (PEPETO) steigt als ernsthafter Konkurrent auf, indem es Meme-Energie mit Blockchain-Nutzen vereint. Diese Balance gibt ihm mehr Dauerhaftigkeit als nur Hype-Coins. Mit über 6,8 Millionen $ gesammelt, einer Community von über 100.000 und einem Vorverkaufspreis von nur 0,000000156 $ bietet Pepeto einen frühen Einstieg vor Stufe-1-Listings.

Im Gegensatz zu Shiba Inu (SHIB) und Pepe (PEPE), die bereits ihren Höhepunkt erreicht haben, befindet sich Pepeto noch in seinem frühen Fenster. Analysten weisen darauf hin, dass es die beste Krypto zum Kauf ist, mit lebensveränderndem Aufwärtspotenzial für diejenigen, die handeln, bevor der Vorverkauf endet.

Um PEPETO zu kaufen, nutzen Sie nur die offizielle Website: https://pepeto.io Während sich das Auflistungsdatum nähert, achten Sie auf Betrügereien, die den Namen des Projekts verwenden, um Investoren in die Irre zu führen. Überprüfen Sie immer die Quellen, bevor Sie Gelder investieren. Keine Finanzberatung.

Offizielle Links

Website: https://pepeto.io

Whitepaper: https://pepeto.io/assets/documents/whitepaper.pdf?v2=true

Telegram: https://t.me/pepeto_channel

Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/

Twitter/X: https://x.com/Pepetocoin

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Author

Krasimir Rusev ist ein Journalist mit langjähriger Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Finanzmärkte. Er spezialisiert sich auf Analyse, Nachrichten und Prognosen für digitale Vermögenswerte und bietet Lesern tiefgehende und zuverlässige Informationen über die neuesten Markttrends. Seine Expertise und Professionalität machen ihn zu einer wertvollen Informationsquelle für Investoren, Händler und jeden, der die Dynamik der Krypto-Welt verfolgt.

Verwandte Geschichten







Nächster Artikel