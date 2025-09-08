BörseDEX+
Frühe 2025 MTV VMAs Red Carpet Ankünfte beinhalten Doja Cat, Ricky Martin

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:43
ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: Doja Cat nimmt an den 2025 MTV Video Music Awards in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York teil. (Foto von Mike Coppola/Getty Images für MTV)

Getty Images für MTV

Stars wie Doja Cat, Ricky Martin und die Synchronsprecher von KPop Demon Hunters gehören zu den frühen Ankömmlingen auf dem roten Teppich bei der Feier der 2025 MTV Video Music Awards am Sonntag in New York.

Die 2025 MTV VMAs werden ab 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT live aus der UBS Arena auf Long Island auf CBS und Paramount+ Premium übertragen. Die Aktion beginnt jedoch eine Stunde früher mit einer Vorshow zum roten Teppich auf mehreren Kabel- und Satellitensendern.

Die 2025 MTV VMAs werden von Rap-Ikone und NCIS-Franchise-Star LL Cool J moderiert und werden Live-Auftritte von Lady Gaga bieten, die für führende 12 MTV VMA-Nominierungen im Rennen ist. Zu den weiteren Künstlern, die auftreten werden, gehören Sabrina Carpenter, Alex Warren, Doja Cat, Post Malone, Conan Gray, Jelly Roll und Busta Rhymes.

Die 2025 MTV VMAs werden von Rap-Legende LL Cool J moderiert. Sehen Sie unten Fotos einiger der frühen Ankünfte auf dem roten Teppich zur Feier.

Hinweis: Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Aktualisieren Sie diese Seite für weitere Fotos, wenn die Stars bei den 2025 MTV VMAs ankommen.

ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: (L-R) Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela und Yoonchae von KATSEYE nehmen an den 2025 MTV Video Music Awards in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York teil. (Foto von Catherine Powell/Getty Images für MTV)

Getty Images für MTV

Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela und Yoonchae von KATSEYE posierten auf dem roten Teppich bei den 2025 MTV VMAs. KATSEYE tritt während der 2025 MTV VMA Red Carpet Pre-Show auf.

Ricky Martin bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena am 07. September 2025 in New York, New York. (Foto von Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Billboard via Getty Images

Popstar Ricky Martin lief über den roten Teppich für die 2025 MTV VMAs. Martin wird bei der Sonntagabendfeier mit MTVs erstem Latin Icon Award geehrt.

ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: Doja Cat nimmt an den 2025 MTV Video Music Awards in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York teil. (Foto von Jeff Kravitz/Getty Images für MTV)

Getty Images für MTV

Rap-Star und Sängerin Doja Cat kommt bei den 2025 MTV VMAs an. Doja Cat wird während der Hauptzeremonie am Sonntagabend auftreten.

ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: (L-R) Malin Akerman und Brittany Snow nehmen an den 2025 MTV Video Music Awards in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York teil. (Foto von Jamie McCarthy/WireImage)

WireImage

Die Stars von The Hunting Wives, Malin Ackerman und Brittany Snow, kommen auf dem roten Teppich bei den 2025 MTV VMAs an.

ELMONT, NEW YORK – 07. SEPTEMBER: (L-R) Audrey Nuna, EJAE und REI AMI nehmen an den 2025 MTV Video Music Awards in der UBS Arena am 07. September 2025 in Elmont, New York teil. (Foto von Noam Galai/Getty Images für MTV)

Getty Images für MTV

Die Synchronsprecher und Sänger von KPop Demon Hunters, Audrey Nuna, EJAE und REI AMI, posierten für Fotos auf dem roten Teppich für die 2025 MTV VMAs.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/07/photos-early-2025-mtv-vmas-red-carpet-arrivals-include-doja-cat-ricky-martin/

