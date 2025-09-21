Doppelt notiertes ZOOZ Power verpflichtet sich zu Bitcoin-Treasury in kühner strategischer Wende Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/21 11:32 Teilen

ZOOZ Power elektrisiert die Märkte mit der Zustimmung der Aktionäre, fast das gesamte frische Kapital in eine mutige Bitcoin-Treasury-Strategie zu lenken, was eine aggressive Überzeugung in digitale Vermögenswerte signalisiert. ZOOZ Power erhält Aktionärszustimmung für Bitcoin-Treasury-Reserve ZOOZ Power Ltd. (Nasdaq und TASE: ZOOZ), ein doppelt notiertes Unternehmen, das ultraschnelle Leistungsverstärker für Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur entwickelt, [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/dual-listed-zooz-power-commits-to-bitcoin-treasury-in-bold-strategic-shift/