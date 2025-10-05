Angetrieben durch ETF-Zuflüsse und den Regierungsstillstand bekräftigte die Standard Chartered Bank ihr Jahresend-Kursziel von 200.000 $ für Bitcoin.

PANews berichtete am 05.10., dass Geoffrey Kendrick, Leiter der Forschungsabteilung für digitale Vermögenswerte bei der Standard Chartered Bank, laut Cyptoslate am 02.10. sein Bitcoin-Preisziel von 200.000 $ zum Jahresende bekräftigt hat. Kendrick erklärte, dass neue ETF-Zuflüsse und der anhaltende US-Regierungsstillstand in den kommenden Wochen zu weiteren Preisanstiegen bei Kryptowährungen führen könnten. In einer Mitteilung an Kunden erklärte Kendrick, dass Bitcoin voraussichtlich innerhalb von Tagen sein Allzeithoch durchbrechen und in den kommenden Wochen 135.000 $ erreichen könnte, etwas später als seine vorherige Prognose. PANews berichtete am 05.10., dass Geoffrey Kendrick, Leiter der Forschungsabteilung für digitale Vermögenswerte bei der Standard Chartered Bank, laut Cyptoslate am 02.10. sein Bitcoin-Preisziel von 200.000 $ zum Jahresende bekräftigt hat. Kendrick erklärte, dass neue ETF-Zuflüsse und der anhaltende US-Regierungsstillstand in den kommenden Wochen zu weiteren Preisanstiegen bei Kryptowährungen führen könnten. In einer Mitteilung an Kunden erklärte Kendrick, dass Bitcoin voraussichtlich innerhalb von Tagen sein Allzeithoch durchbrechen und in den kommenden Wochen 135.000 $ erreichen könnte, etwas später als seine vorherige Prognose.