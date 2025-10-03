Dollar Tree Inc. ($DLTR) Aktie: Neues Arizona 1,25 Millionen Quadratfuß Distributionszentrum in Litchfield Park, Arizona, wird bis 2026 400 Arbeitsplätze schaffen

TLDR

Dollar Tree Aktie wird bei 90,11 $ gehandelt, nachdem ein neues Vertriebszentrum in Arizona enthüllt wurde.

Die 1,25 Millionen Quadratfuß große Anlage soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden.

Der Standort wird 400 neue Arbeitsplätze schaffen und die Lieferkette im Südwesten stärken.

Eine separate Einrichtung in Marietta, Oklahoma, ist für 2027 in Entwicklung.

Die langfristigen Renditen von Dollar Tree bleiben trotz starker Gewinne seit Jahresbeginn hinter denen der Konkurrenz zurück.

Die Aktie von Dollar Tree Inc. (NASDAQ: DLTR) eröffnete am 03.10.2025 bei 90,11 $, ein Minus von 0,14 %, als das Unternehmen Pläne für ein neues 1,25 Millionen Quadratfuß großes Vertriebszentrum in Litchfield Park, Arizona, bekannt gab.

Dollar Tree, Inc. (DLTR)

Der Standort außerhalb von Phoenix soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden und 400 neue Arbeitsplätze für die lokale Gemeinschaft schaffen.

Chief Supply Chain Officer Roxanne Weng sagte, dass die Einrichtung die Geschwindigkeit und Effizienz der Ladenwiederauffüllung verbessern wird. Der Standort wird Geschäfte in Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico und Utah bedienen und ist damit eines der größten Vertriebszentren des Unternehmens.

Expansion und Stärkung der Lieferkette

Das Projekt in Litchfield Park folgt kurz nach dem Spatenstich für Dollar Trees neues 1 Million Quadratfuß großes Vertriebszentrum in Marietta, Oklahoma. Diese Einrichtung, die im Frühjahr 2027 eröffnet werden soll, ersetzt diejenige, die im April 2024 durch einen Tornado zerstört wurde. Sie wird fast 700 Geschäfte im Westen und Südwesten unterstützen.

Beide Projekte unterstreichen Dollar Trees Fokus auf betriebliche Widerstandsfähigkeit und seine Investitionen in Infrastruktur zur Unterstützung des langfristigen Wachstums.

Finanzieller Überblick

Dollar Tree hat eine Marktkapitalisierung von 18,41 Milliarden $ und einen Unternehmenswert von 25,08 Milliarden $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate beträgt 17,49, mit einem erwarteten KGV von 14,18, was auf eine Gewinnwachstumserwartung der Analysten hindeutet. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 18,55 Milliarden $ in den letzten zwölf Monaten und einen den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn von 1,1 Milliarden $, was einem Gewinn pro Aktie von 5,16 $ entspricht.

Die Rentabilitätskennzahlen zeigen eine Gewinnmarge von -15,80 % aufgrund jüngster betrieblicher und Restrukturierungsherausforderungen. Dennoch verzeichnete das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von 20,06 % und einen freien Cashflow von 2,02 Milliarden $.

Aktienentwicklung

Die Dollar Tree Aktie hat seit Jahresbeginn 20,28 % zugelegt und übertrifft damit den S&P 500 mit 14,52 %. Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um 30,48 %, verglichen mit 18,17 % beim S&P 500. Die längerfristigen Renditen waren schwächer, mit einem Dreijahresrückgang von 36,37 % und einem Fünfjahresverlust von 0,69 %, was die betriebliche Volatilität widerspiegelt.

Ausblick vor der Gewinnbekanntgabe

Investoren warten auf die nächste Gewinnbekanntgabe von Dollar Tree, wobei der Fokus darauf liegt, wie sich Investitionen in die Lieferkette und Geschäftserweiterungen in die finanzielle Leistung umsetzen. Während die kurzfristige Aktienentwicklung Stärke zeigt, steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die langfristige Unterperformance im Vergleich zum breiteren Markt umzukehren.

Der Beitrag Dollar Tree Inc. ($DLTR) Aktie: Neues 1,25 Millionen Quadratfuß großes Vertriebszentrum in Litchfield Park, Arizona, schafft 400 Arbeitsplätze bis 2026 erschien zuerst auf CoinCentral.