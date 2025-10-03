BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR Dollar Tree Aktie wird bei 90,11 $ gehandelt, nachdem ein neues Vertriebszentrum in Arizona enthüllt wurde. Die 1,25 Mio. Quadratfuß große Einrichtung soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Der Standort wird 400 neue Arbeitsplätze schaffen und die Lieferkette im Südwesten stärken. Eine separate Einrichtung in Marietta, Oklahoma, ist für 2027 in Entwicklung. Die langfristigen Renditen von Dollar Tree bleiben zurück [...] Der Beitrag Dollar Tree Inc. ($DLTR) Aktie: Neues Arizona 1,25 Millionen Quadratfuß Vertriebszentrum in Litchfield Park, Arizona, schafft 400 Arbeitsplätze bis 2026 erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR Dollar Tree Aktie wird bei 90,11 $ gehandelt, nachdem ein neues Vertriebszentrum in Arizona enthüllt wurde. Die 1,25 Mio. Quadratfuß große Einrichtung soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Der Standort wird 400 neue Arbeitsplätze schaffen und die Lieferkette im Südwesten stärken. Eine separate Einrichtung in Marietta, Oklahoma, ist für 2027 in Entwicklung. Die langfristigen Renditen von Dollar Tree bleiben zurück [...] Der Beitrag Dollar Tree Inc. ($DLTR) Aktie: Neues Arizona 1,25 Millionen Quadratfuß Vertriebszentrum in Litchfield Park, Arizona, schafft 400 Arbeitsplätze bis 2026 erschien zuerst auf CoinCentral.

Dollar Tree Inc. ($DLTR) Aktie: Neues Arizona 1,25 Millionen Quadratfuß Distributionszentrum in Litchfield Park, Arizona, wird bis 2026 400 Arbeitsplätze schaffen

Von: Coincentral
2025/10/03 22:13
Treehouse
TREE$0.1584+2.85%
WorldAssets
INC$0.6392+11.22%
1
1$0.02504+16.24%
OpenLedger
OPEN$0.29955+3.92%

TLDR

  • Dollar Tree Aktie wird bei 90,11 $ gehandelt, nachdem ein neues Vertriebszentrum in Arizona enthüllt wurde.
  • Die 1,25 Millionen Quadratfuß große Anlage soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden.
  • Der Standort wird 400 neue Arbeitsplätze schaffen und die Lieferkette im Südwesten stärken.
  • Eine separate Einrichtung in Marietta, Oklahoma, ist für 2027 in Entwicklung.
  • Die langfristigen Renditen von Dollar Tree bleiben trotz starker Gewinne seit Jahresbeginn hinter denen der Konkurrenz zurück.

Die Aktie von Dollar Tree Inc. (NASDAQ: DLTR) eröffnete am 03.10.2025 bei 90,11 $, ein Minus von 0,14 %, als das Unternehmen Pläne für ein neues 1,25 Millionen Quadratfuß großes Vertriebszentrum in Litchfield Park, Arizona, bekannt gab.

Dollar Tree, Inc. (DLTR)

Der Standort außerhalb von Phoenix soll im Frühjahr 2026 eröffnet werden und 400 neue Arbeitsplätze für die lokale Gemeinschaft schaffen.

Chief Supply Chain Officer Roxanne Weng sagte, dass die Einrichtung die Geschwindigkeit und Effizienz der Ladenwiederauffüllung verbessern wird. Der Standort wird Geschäfte in Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico und Utah bedienen und ist damit eines der größten Vertriebszentren des Unternehmens.

Expansion und Stärkung der Lieferkette

Das Projekt in Litchfield Park folgt kurz nach dem Spatenstich für Dollar Trees neues 1 Million Quadratfuß großes Vertriebszentrum in Marietta, Oklahoma. Diese Einrichtung, die im Frühjahr 2027 eröffnet werden soll, ersetzt diejenige, die im April 2024 durch einen Tornado zerstört wurde. Sie wird fast 700 Geschäfte im Westen und Südwesten unterstützen.

Beide Projekte unterstreichen Dollar Trees Fokus auf betriebliche Widerstandsfähigkeit und seine Investitionen in Infrastruktur zur Unterstützung des langfristigen Wachstums.

Finanzieller Überblick

Dollar Tree hat eine Marktkapitalisierung von 18,41 Milliarden $ und einen Unternehmenswert von 25,08 Milliarden $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate beträgt 17,49, mit einem erwarteten KGV von 14,18, was auf eine Gewinnwachstumserwartung der Analysten hindeutet. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 18,55 Milliarden $ in den letzten zwölf Monaten und einen den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn von 1,1 Milliarden $, was einem Gewinn pro Aktie von 5,16 $ entspricht.

Die Rentabilitätskennzahlen zeigen eine Gewinnmarge von -15,80 % aufgrund jüngster betrieblicher und Restrukturierungsherausforderungen. Dennoch verzeichnete das Unternehmen eine Eigenkapitalrendite von 20,06 % und einen freien Cashflow von 2,02 Milliarden $.

Aktienentwicklung

Die Dollar Tree Aktie hat seit Jahresbeginn 20,28 % zugelegt und übertrifft damit den S&P 500 mit 14,52 %. Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um 30,48 %, verglichen mit 18,17 % beim S&P 500. Die längerfristigen Renditen waren schwächer, mit einem Dreijahresrückgang von 36,37 % und einem Fünfjahresverlust von 0,69 %, was die betriebliche Volatilität widerspiegelt.

Ausblick vor der Gewinnbekanntgabe

Investoren warten auf die nächste Gewinnbekanntgabe von Dollar Tree, wobei der Fokus darauf liegt, wie sich Investitionen in die Lieferkette und Geschäftserweiterungen in die finanzielle Leistung umsetzen. Während die kurzfristige Aktienentwicklung Stärke zeigt, steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die langfristige Unterperformance im Vergleich zum breiteren Markt umzukehren.

Der Beitrag Dollar Tree Inc. ($DLTR) Aktie: Neues 1,25 Millionen Quadratfuß großes Vertriebszentrum in Litchfield Park, Arizona, schafft 400 Arbeitsplätze bis 2026 erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,416.07
$106,416.07$106,416.07

+2.55%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,644.09
$3,644.09$3,644.09

+3.65%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.76
$167.76$167.76

+3.21%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4205
$2.4205$2.4205

+4.51%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18280
$0.18280$0.18280

+2.65%