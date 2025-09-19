Dogecoin vs Remittix vs Hedara: Welche Krypto unterstützen Analysten, um zuerst 1 $ zu erreichen?

Die Kapitalrotation ist derzeit auf dem Markt hoch, da Investoren sich für das vierte Quartal positionieren. Bei verschiedenen Suchergebnissen von Investoren nach Token mit explosiven Gewinnen tauchen Dogecoin, Hedera und Remittix immer wieder auf. Während Dogecoin (DOGE) und Hedera (HBAR) bekannte Token sind, die schon lange im Rampenlicht stehen, ist Remittix (RTX) ein aufstrebendes PayFi-Projekt.

Analysten argumentieren, dass Remittix tatsächlich beide etablierten Token übertreffen könnte, aufgrund seiner PayFi-Nutzung und des wachsenden Interesses. Sie unterstützen auch die Prognose, dass RTX vor Dogecoin und Hedera die 1-Dollar-Marke erreichen wird.

Dogecoin: Die sterbende Meme-Legende

DOGE lieferte frühen Investoren während des Meme-Wahns 2021 über 1000-fache Renditen. Seit seinen Allzeithochs hat sich das Wachstumspotenzial von DOGE jedoch verlangsamt.

Diese verlangsamte Dynamik wird durch das reduzierte Interesse an Meme-Coins und die breitere Marktverschiebung hin zu nutzungsorientierten Projekten verursacht. Damit Dogecoin 1 Dollar erreicht, bräuchte es eine Welle von Meme-getriebenem Hype oder Nutzen, um Nachfrage zu schaffen.

Wenn DOGE bei 1 Dollar seinen Höhepunkt erreicht, bedeutet das eine Verfünffachung vom aktuellen Niveau, was eine unmögliche Anzahl von Zuflüssen erfordern würde.

Hedera (HBAR): Unternehmensgestützt, aber langsam im Aufstieg

Hedera hat sich einen Ruf als eine der größten und zuverlässigsten unternehmensorientierten Blockchains aufgebaut. Hedera (HBAR) kann mit hohen Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigen Gebühren punkten. Trotz der massiven Akzeptanz der Netzwerk-Unternehmensnutzung bleibt der HBAR-Preis jedoch zurück.

HBAR wird derzeit bei 0,24 Dollar gehandelt. Damit der Token eine Bewertung von 1 Dollar erreicht, wäre eine 4-fache Rallye erforderlich, was auch eine signifikante Akzeptanz und verstärkte Aufmerksamkeit im Einzelhandel erfordern würde.

Während es möglich ist, dass HBAR mit wachsender Akzeptanz die 1-Dollar-Marke erreicht, wird dies kurzfristig nicht geschehen, und Investoren sind nicht geduldig.

Remittix (RTX), auf dem Weg, 1 Dollar vor DOGE und HBAR zu erreichen.

Remittix ist eine PayFi-Lösung, die Krypto-zu-Fiat-Transaktionen in über 30 Ländern ermöglicht und mehr als 40 Kryptowährungen unterstützt. Benutzer senden Kryptowährungen, die mit einem Live-FX-Kurs in der App umgerechnet werden, die dann als Fiat auf das Konto des Empfängers eingezahlt werden.

Es verfügt auch über ein Vermittlungsprogramm, mit dem Benutzer auf der Plattform verdienen können. Benutzer erhalten eine 15%ige Belohnung auf den Vorverkaufskauf des Käufers in USDT.

Remittix Highlights:

Ein vollständiges CertiK-Audit wurde abgeschlossen; Liquidität und Team-Token wurden für drei Jahre gesperrt.

Der Beta-Test für die Remittix-Wallet ist jetzt live; Benutzer aus der Community testen sie aktiv.

Konzipiert für Krypto-Natives und Nicht-Krypto-Benutzer, kann es von Geschäftsinhabern, Freiberuflern und Überweisern genutzt werden.

Entdecken Sie die Zukunft von PayFi mit Remittix, indem Sie sich ihr Projekt hier ansehen:

Website: https://remittix.io/

Soziale Medien: https://linktr.ee/remittix

250.000 $ Gewinnspiel: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway