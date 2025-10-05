BörseDEX+
Dogecoin stieg um 3% zurück über 0,26 $, mit 0,30 $ als Ziel für die Widerstandsstufe. Große Besitzer akkumulierten 2 Milliarden DOGE über 72 Stunden, was auf Ausbruchspotenzial hindeutet. Institutionelles Interesse wurde bestätigt, da die DOGE-Volumina während der Preiserholung anstiegen. DOGE bildet einen aufsteigenden Kanal und richtet den Blick auf die Widerstandszone von 0,30 $–0,33 $. Dogecoin (DOGE) hat Anfang Oktober eine bemerkenswerte Erholung erlebt, mit einem Comeback [...] Der Beitrag Dogecoin erholt sich um 3% auf 0,26 $, während Händler die nächste Widerstandsstufe bei 0,30 $ anvisieren erschien zuerst auf CoinCentral.

Dogecoin erholt sich um 3% auf 0,26 $, während Händler die nächste Widerstandsstufe bei 0,30 $ anvisieren

Von: Coincentral
2025/10/05 16:52
DOGE
DOGE$0.17929+2.25%
  • Dogecoin stieg um 3% auf über 0,26 $, mit 0,30 $ als wichtiger Widerstandsstufe.
  • Große Besitzer akkumulierten 2 Milliarden DOGE innerhalb von 72 Stunden, was auf Breakout-Potenzial hindeutet.
  • Institutionelles Interesse wurde bestätigt, da die DOGE-Volumen während der Kurserholung anstiegen.
  • DOGE bildet einen aufsteigenden Kanal und visiert die Widerstandszone von 0,30 $–0,33 $ an.

Dogecoin (DOGE) hat Anfang Oktober eine bemerkenswerte Erholung erlebt und ist nach einem starken Rückgang am Samstag wieder über 0,26 $ gestiegen. Händler richten ihren Blick nun auf die Widerstandsstufe von 0,30 $, wobei technische Muster auf einen potenziellen Breakout hindeuten. Nach einer signifikanten Akkumulation von DOGE durch große Besitzer zieht der Preis der Kryptowährung Aufmerksamkeit auf sich, während er sich über der 0,26 $-Marke konsolidiert und in Richtung wichtiger Widerstandsstufen drängt.

DOGEs Erholung nach dem Rückgang in der Mitte der Sitzung

Nach einem starken Rückgang auf 0,248 $ am Samstag erholte sich Dogecoin schnell und gewann das Niveau von 0,26 $ zurück. Der Rückgang früher am Tag führte zu einer Bereinigung schwacher Positionen und ebnete den Weg für neue Käufer, um in den Markt einzusteigen. Diese Korrektur, angetrieben durch hohes Volumen, ermöglichte es DOGE, sich zu stabilisieren und höher zu springen, was die Widerstandsfähigkeit des Tokens unter volatilen Marktbedingungen zeigt.

Der Einbruch in der Mitte der Sitzung, der DOGE auf 0,248 $ brachte, dauerte nicht lange. Käufer traten schnell ein, und der Preis begann wieder zu steigen. DOGE schloss nahe 0,252 $ und bildete ein aufsteigendes Kanalmuster. Diese Chartformation deutet darauf hin, dass sich die Kryptowährung auf einen weiteren Aufwärtsschub vorbereitet, wobei Händler einen Schritt in Richtung 0,30 $ als nächsten signifikanten Widerstandspunkt ins Auge fassen.

Aktivität großer Besitzer unterstützt Breakout-Potenzial

In den letzten 72 Stunden haben große Besitzer rund 2 Milliarden DOGE akkumuliert, ein Zeichen für starkes Interesse von institutionellen Benutzern. Diese Kaufaktivität entspricht historischen Mustern, die vor früheren Preisausbrüchen beobachtet wurden. Der Kapitalzufluss in DOGE zeigt, dass das Vertrauen in die Kryptowährung wächst, wobei sich Händler für eine potenzielle Rally in Richtung höherer Preisniveaus positionieren.

Das Volumen war ein Schlüsselfaktor bei dieser Erholung, mit einem signifikanten Anstieg während des Ausverkaufs in der Mitte der Sitzung. Um 15:00 Uhr stieg das Handelsvolumen auf 485,6 Millionen DOGE, was die Beteiligung institutioneller Benutzer weiter bestätigte. Dieser Anstieg im Volumen wird als Hinweis auf starkes Marktinteresse gesehen und deutet darauf hin, dass die aktuelle Kurserholung zu weiterem Aufwärtsmomentum führen könnte.

Technische Indikatoren deuten auf weitere Gewinne hin

Aus technischer Sicht zeigt DOGEs jüngste Preisaktion eine starke Unterstützungsstufe um 0,247 $–0,249 $, die während des jüngsten Einbruchs gehalten hat. Die Kryptowährung konsolidiert sich knapp über der 0,26 $-Marke, was signalisiert, dass Händler Positionen vor einem potenziellen Breakout aufbauen. Unmittelbarer Widerstand wird bei 0,265 $ gesehen, aber die breiteren Aufwärtsziele bleiben im Bereich von 0,30 $–0,33 $.

Die aufsteigende Kanalformation auf DOGEs Chart ist eine wichtige technische Entwicklung. Sie deutet darauf hin, dass der(CoinDesk Data) Preis allmählich nach oben steigt, mit der Möglichkeit, den Widerstand bei 0,30 $ zu durchbrechen, wenn das Momentum anhält. Die jüngste Bewegung von 0,251 $ auf 0,252 $ signalisiert auch, dass der Kaufdruck noch vorhanden ist, was die Idee einer fortgesetzten Rally weiter unterstützt.

Wichtige Faktoren, die es in Zukunft zu beobachten gilt

Während Dogecoin über 0,26 $ handelt, konzentrieren sich Händler auf einige Schlüsselfaktoren, die seinen nächsten Schritt bestimmen könnten. Die Kryptowährung muss Schlusskurse über 0,26 $ halten, um die Etablierung einer soliden Unterstützungsbasis zu bestätigen. Zusätzlich könnten die bevorstehenden SEC-Entscheidungen zu DOGE-bezogenen ETFs als Katalysator für institutionelle Adoption wirken und möglicherweise weiteres Interesse am Token fördern.

Die Aktivität der großen Whales, mit 2 Milliarden DOGE, die über 72 Stunden akkumuliert wurden, wird ebenfalls genau beobachtet. Wenn diese großen Besitzer weiterhin akkumulieren, könnte dies zusätzlichen Kaufdruck erzeugen und den Preis näher an die Widerstandszone von 0,30 $–0,33 $ bringen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob DOGE dieses Momentum aufrechterhalten und diese Niveaus kurzfristig durchbrechen kann.

Während sich der breitere Kryptowährungsmarkt nach den Liquidationen der letzten Woche stabilisiert, beginnt DOGE, mehr Aufmerksamkeit von Händlern zu gewinnen, die nach High-Beta-Token suchen. Die Rally über 0,26 $ wird als frühes Zeichen der Stärke gesehen, aber es bleibt abzuwarten, ob sie den wichtigen Widerstand bei 0,30 $ überwinden und ihren Aufstieg fortsetzen kann.

Der Beitrag Dogecoin erholt sich um 3% auf 0,26 $, während Händler den nächsten Widerstand bei 0,30 $ anvisieren erschien zuerst auf CoinCentral.

