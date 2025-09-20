Dogecoin-Preisprognose, da ETF-Bewegung auf Zyklusbreakout trifft:

Der Dogecoin-Preis wird derzeit bei 0,2641 $ gehandelt, nach einem täglichen Rückgang von 4%, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 39,89 Milliarden $. Die Marktstruktur zeigt, dass der Vermögenswert weiterhin das zyklische Verhalten widerspiegelt, das in den Jahren 2017 und 2021 beobachtet wurde, wo auf längere Konsolidierungsphasen starke Rallyes folgten. Da der Zyklus 2025 ein ähnliches Muster aufweist, beobachten Analysten, ob sich dasselbe Muster wieder entfalten könnte.

Dogecoin-Kursentwicklung: Zyklusretests signalisieren Ausbruchspotenzial

Der Dogecoin-Preis bewegt sich weiterhin in erkennbaren langfristigen Zyklen, wobei 2017, 2021 und nun der aufkommende Zyklus 2025 wichtige Wendepunkte markieren. Laut einem Analysten auf der X-Plattform begann die Rallye 2017 nach einer Konsolidierung und trieb DOGE von unter 0,0002 $ auf einen Höchststand nahe 0,017 $.

Der Zyklus 2021 spiegelte diesen explosiven Lauf wider, wobei der Preis von etwa 0,0022 $ auf über 0,70 $ anstieg. Beide Rallyes entfalteten sich, während der 50 EMA unter dem Preis gehandelt wurde, was starke Aufwärtsbedingungen während der Ausbrüche verstärkte. Im aktuellen Zyklus 2025 hat Dogecoin bereits eine absteigende Trendlinie nahe 0,26 $ erneut getestet, während er wieder über dem 50 EMA bleibt.

Diese strukturelle Ausrichtung spiegelt die Grundlagen wider, die früheren parabolischen Anstiegen vorausgingen und stärkt den Fall für eine Fortsetzung. Derselbe Analyst deutet an, dass sich der erwartete Ausbruch in Richtung 1 $ und darüber hinaus erstrecken könnte, wenn das Muster bestehen bleibt.

Da Dogecoin zu den Top Meme-Coins zählt, bietet sein zyklischer Rhythmus eine langfristige DOGE-Preisprognose, die auf einen weiteren historischen Schritt hindeutet. Daher spiegeln die aktuellen Bedingungen das Setup früherer Läufe wider und erhöhen die Erwartungen für die kommenden Monate.

Grayscales DOGE-ETF-Angebot: Institutionelles Interesse trifft auf steigenden Optimismus

DOGE/USD 1-Monats-Chart (Quelle: X)

Grayscales geänderte S-1-Einreichung zur Umwandlung seines Dogecoin Trust in einen ETF unter dem Ticker GDOG hat eine neue Debatte über die Zukunft des Assets angeheizt. Bei Genehmigung würde der ETF an der NYSE Arca gehandelt werden, wobei Coinbase als Prime Broker und Verwahrer fungieren würde.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem die SEC kürzlich die Notierungsstandards für Krypto-Fonds gelockert hat, was möglicherweise die Genehmigungen rationalisiert. Der Schritt könnte den Zugang erheblich erweitern und einen regulierten Weg für Anleger bieten, die eine direkte Exposition über Börsen vermeiden.

Die Einreichung erfolgt auch kurz nachdem REX-Osprey die offizielle Einführung ihrer Dogecoin- und XRP-ETFs angekündigt hat, um institutionellen Anlegern Spot-Exposure zu diesen Altcoins zu bieten.

Gleichzeitig zeigt die CoinGlass-Analyse, dass 77,26% der Konten Long sind, während nur 22,74% Short sind, was einen starken spekulativen Optimismus im Einklang mit dem ETF-Narrativ widerspiegelt. Daher spiegelt Grayscales Bemühung einen Versuch wider, Dogecoin genau dann zu institutionalisieren, wenn historische Zyklen auf einen weiteren Anstieg hindeuten.

Doge Long/Short-Verhältnis (Quelle: CoinGlass)

Zusammenfassend verstärken die Dogecoin-Preiszyklen und die EMA-Ausrichtung die Möglichkeit eines kraftvollen Ausbruchs. Mit dem bereits abgeschlossenen 2025-Retest spiegelt die Struktur die Bedingungen wider, die vergangene Rallyes angetrieben haben. Grayscales ETF-Angebot, kombiniert mit starker Long-Positionierung, unterstützt den Fall für eine breitere Akzeptanz und stärkere Glaubwürdigkeit. Zusammen deuten diese Faktoren auf eine entscheidende DOGE-Preisbewegung hin, die die 1 $-Marke und darüber hinaus herausfordern könnte.