Krypto-Analyst Ali Martinez entdeckt ein TD Sequential "Kauf"-Signal auf Dogecoins 4-Stunden-Chart. Könnte DOGE in Richtung $0,28–$0,30 zurückprallen? Preisanalyse und Handelsempfehlungen im Inneren.Krypto-Analyst Ali Martinez entdeckt ein TD Sequential "Kauf"-Signal auf Dogecoins 4-Stunden-Chart. Könnte DOGE in Richtung $0,28–$0,30 zurückprallen? Preisanalyse und Handelsempfehlungen im Inneren.

Dogecoin visiert $0,28–$0,30 Erholung nach H4 TD Sequential Kaufsignal an

Von: Blockchainreporter
2025/09/21 03:00
Krypto-Chartbeobachter Ali Martinez hat am Samstag kurzfristige Diskussionen über Dogecoin (DOGE) neu entfacht, nachdem er getwittert hatte, dass der TD Sequential, Tom DeMarks beliebter Umkehrindikator, ein Kaufsignal auf DOGEs 4-Stunden-Chart angezeigt hat. Martinez' Beitrag, der ein Candlestick Diagramm mit dem Signal enthielt, besagte einfach, dass Dogecoin "bereit für eine Erholung aussieht, da der TD Sequential ein Kaufsignal auf dem 4-Stunden-Chart anzeigt."

Das Signal kommt, während Dogecoin im mittleren Bereich von 0,26 $ gehandelt wird. Am 20. September wurde DOGE an großen Börsen zu etwa 0,26–0,27 $ gehandelt. Der TD Sequential ist ein Gegentrendwerkzeug, das entwickelt wurde, um Punkte der Trenderschöpfung und wahrscheinliche kurzfristige Umkehrungen zu identifizieren.

Ein abgeschlossenes TD-Setup oder eine grüne "13"/"1"-Sequenz auf einem 4-Stunden-Chart wird von technischen Händlern weithin als Signal gelesen, dass die Abwärtsdynamik nachlassen könnte und ein Erholungssprung möglich ist. Es ist am nützlichsten auf höheren Zeitrahmen wie H4 und darüber, obwohl der Indikator nicht unfehlbar ist und typischerweise kurzfristige Wendepunkte anzeigt, anstatt langfristige Trendänderungen.

Kurzfristiger Ausblick

Das unmittelbare technische Bild für DOGE ist ein klassisches "Buy the Dip"-Setup: Die Münze hat kurzfristigen Halt bei etwa 0,26 $ gefunden, und eine erfolgreiche H4-Umkehrung könnte den Preis zurück in den Bereich von 0,28–0,30 $ als ersten Widerstandscluster drücken. Mehrere Marktkommentatoren haben den gleichen TD Sequential-Kauf bei Dogecoin bereits früher in der Woche markiert und darauf hingewiesen, dass das Setup eine kurze Erholungsrallye auslösen könnte, wenn die breiteren Marktbedingungen kooperieren.

Dogecoins jüngste Preisentwicklung hat von einer wachsenden Erzählung über erhöhten institutionellen Zugang zu Meme-Coins profitiert. Diese Woche erlebte das Debüt eines US-börsennotierten Produkts, das an Dogecoin gebunden ist (Ticker DOJE). Es ist eine Entwicklung, von der einige Analysten sagen, dass sie dazu beigetragen hat, frisches Kapital und Aufmerksamkeit auf den Token zu lenken. Marktteilnehmer behandeln ETF-Einführungen und verwandte Produktgenehmigungen oft als Liquiditätsereignisse, die Preisbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten verstärken können.

Denken Sie daran, dass Indikatoren wie der TD Sequential nicht narrensicher sind; sie sind nur ein Werkzeug in Ihrem Werkzeugkasten. Sie funktionieren am besten, wenn sie durch Volumen, das breitere Marktbild und einen vernünftigen Risikoplan unterstützt werden. Meme-Token wie Dogecoin können besonders volatil sein; plötzliche Stimmungsänderungen, Whale-Aktivitäten oder breitere Krypto-Marktbewegungen können kurzfristige Setups schnell ungültig machen.

Ali Martinez' Tweet hat den Fokus wieder auf DOGEs kurzfristiges Chart gelenkt. Ein TD Sequential-Kauf auf dem 4-Stunden-Chart erhöht die Chancen auf einen Sprung in Richtung 0,28–0,30 $, wenn Käufer zurückkehren. Aber Händler sollten das Signal als ein Teil des Puzzles betrachten, die Preisaktion und das Volumen um die Zone von 0,26–0,28 $ beobachten und makroökonomische Katalysatoren wie ETF-Flows im Auge behalten, die Bewegungen verstärken könnten.

