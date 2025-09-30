BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Dogecoin hat nach der Einführung des ersten US-amerikanischen Dogecoin Exchange-Traded Fund (ETF) wieder an Momentum gewonnen, der sich schnell als einer der erfolgreichsten kryptobasierten Debüts aller Zeiten etablierte. Der Trading begann an der CBOE-Börse und innerhalb der ersten Stunde erreichte der Fonds ein Volumen von 6 Millionen Dollar. Blocknews berichtete auf X, dass der ETF hatte [...]Dogecoin hat nach der Einführung des ersten US-amerikanischen Dogecoin Exchange-Traded Fund (ETF) wieder an Momentum gewonnen, der sich schnell als einer der erfolgreichsten kryptobasierten Debüts aller Zeiten etablierte. Der Trading begann an der CBOE-Börse und innerhalb der ersten Stunde erreichte der Fonds ein Volumen von 6 Millionen Dollar. Blocknews berichtete auf X, dass der ETF hatte [...]

DOGE Preisprognose: Dogecoin ETF erreicht $6M in der ersten Stunde, signalisiert potenzielle $0,45 Rally

Von: The Cryptonomist
2025/09/30 20:40
DOGE
DOGE$0.1826+4.68%
Union
U$0.006173-0.59%
FUND
FUND$0.01374--%
DOGE Preisprognose: Dogecoin ETF erreicht 6 Millionen Dollar in der ersten Stunde und signalisiert potenzielle Rally auf 0,45 Dollar

Dogecoin hat nach dem Start des ersten US-amerikanischen Dogecoin Exchange-Traded Fund (ETF) wieder an Dynamik gewonnen, der sich schnell als eines der erfolgreichsten kryptobasierten Debüts aller Zeiten etablierte.

Der Handel begann an der CBOE-Börse, und innerhalb der ersten Stunde erreichte der Fonds ein Volumen von 6 Millionen Dollar.

Blocknews berichtete auf X, dass der ETF bereits 6 Millionen Dollar an Handelsaktivitäten erreicht hatte, das 6-fache des durchschnittlichen Volumens, das typischerweise am ersten Tag eines ETFs zu sehen ist.

Dieses Update von Blocknews löste eine Debatte darüber aus, ob der ETF als langfristiger Katalysator für den Dogecoin-Preis dienen kann.

Mit zusätzlichen ETF-Anträgen, die auf regulatorische Genehmigung warten, könnte der Schwung des Starts sich als Wendepunkt für den Token erweisen.

Die starke Resonanz zeigte auch nicht nur das wachsende institutionelle Interesse an Dogecoin, sondern auch die zunehmende Bereitschaft traditioneller Investoren, sich mit Meme-Coin-Märkten zu beschäftigen.

Quelle – 99Bitcoins YouTube-Kanal

Dogecoin (DOGE) Preisanalyse

Experte Ali Martinez hob kürzlich auf X ein historisches Dogecoin-Diagramm hervor, das den explosiven Ausbruch der Münze Ende Januar 2021 erfasst.

Alis Diagramm auf X zeigt, dass $DOGE ruhig um $0,007-$0,008 gehandelt wurde, bevor ein plötzlicher Anstieg von 423% an einem einzigen Tag ihn in neues Territorium brachte.

Trotz starker Gewinnmitnahmen danach kehrte der Preis nie auf Sub-Penny-Niveaus zurück und etablierte stattdessen einen neuen Boden um $0,03-$0,05, was die Bühne für spätere parabolische Rallyes bereitete.

Ali bemerkte auch, dass ein Durchbruch über $0,29 als kritischer Auslöser dienen könnte, der den Weg für DOGE öffnet, um in Richtung $0,36 und potenziell $0,45 voranzuschreiten.

Ein solcher Schritt würde eine stärkere Basis bei höheren Preisen etablieren und die langfristige Dynamik verstärken, besonders wenn die ETF-getriebene Nachfrage und institutionelle Zuflüsse weiter zunehmen.

Der Ausbruch von 2021 veranschaulicht, wie Dogecoin wichtige Katalysatoren nutzen kann, um seinen Handelsbereich dauerhaft neu zu setzen, selbst inmitten kurzfristiger Volatilität.

Dogecoin ETF befeuert Interesse an Meme-Coins

Das erfolgreiche Debüt des ETFs hat die Erwartungen für zusätzliche regulatorische Genehmigungen erhöht. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC prüft Anträge von Unternehmen wie Grayscale und Bitwise, wobei Entscheidungen bis Mitte Oktober erwartet werden.

Analysten glauben, dass dieser starke Start den Fall für eine Genehmigung stärkt, besonders da verwandte Spot-basierte ETFs bereits über die Depository Trust and Clearing Corporation gelistet wurden, was auf eine wachsende institutionelle Bereitschaft für eine breitere Akzeptanz hindeutet.

Über regulatorische Entwicklungen hinaus hat der ETF-Erfolg von Dogecoin das Interesse am breiteren Meme-Coin-Markt erneuert. Sowohl etablierte Tokens als auch neue Projekte ziehen die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich, die potenzielle Gewinne in einem Sektor suchen, der für schnelle Preisbewegungen bekannt ist.

Diese erneuerte Aktivität kommt, während der gesamte Kryptomarkt Anzeichen einer Erholung zeigt, mit täglichen Gewinnen von über 2% und stetig verbessernden Stimmungsindikatoren.

Warum Pepenode der Top-Meme-Coin ist, den man 2025 beobachten sollte

Eines der Projekte, das vom erneuerten Fokus auf Meme-Coins profitiert, ist Pepenode, ein Vorverkauf, der bereits fast 1,6 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Als Mine-to-Earn-Plattform konzipiert, ermöglicht Pepenode Benutzern, virtuelle Serverräume zu erstellen und Knoten zu kombinieren, um die Renditen zu steigern.

Im Gegensatz zum traditionellen Mining erfordert dieses Modell keine physische Ausrüstung, was es für Kleinanleger ohne technische Einrichtungen zugänglich macht.

Der Vorverkauf hat mit aggressiven Anreizen Aufmerksamkeit erregt, einschließlich hoher Staking-Belohnungen für frühe Teilnehmer.

Durch die Verschmelzung von Play-to-Earn-Mechaniken mit der Meme-Coin-Kultur zielt Pepenode darauf ab, sich in einem überfüllten Feld abzuheben.

Sein gamifiziertes Mining-Konzept positioniert es sowohl als spekulative Investition als auch als Unterhaltungsprodukt, eine Kombination, die für Kleinanleger während Meme-Coin-Aufwärtszyklen zunehmend attraktiv ist.

Mit wachsendem Interesse sowohl an etablierten Tokens wie Dogecoin als auch an aufkommenden Vorverkäufen wie Pepenode sind sichere und benutzerfreundliche Plattformen kritisch geworden.

Best Wallet ist entstanden, um diesen Bedarf zu decken, und bietet Kontoerstellung ohne KYC, Unterstützung für über 60 Blockchains und nahtloses Kaufen, Tauschen und Speichern von Assets.

Dogecoins erneuter Aufschwung und Pepenodes frischer Vorverkaufs-Buzz zeigen einen Meme-Coin-Markt im Wandel, wo etablierte Ikonen auf erfinderische Newcomer treffen und die Regeln des Krypto-Engagements neu gestalten.

Besuchen Sie Pepenode

Dieser Artikel wurde von einem unserer kommerziellen Partner bereitgestellt und spiegelt nicht die Meinung von Cryptonomist wider. Bitte beachten Sie, dass unsere kommerziellen Partner möglicherweise Affiliate-Programme nutzen, um Einnahmen über die Links in diesem Artikel zu generieren.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010112+1.91%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.74%
Moonveil
MORE$0.00496-6.13%
Farcana
FAR$0.000553-6.11%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,420.76
$106,420.76$106,420.76

+2.56%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,643.50
$3,643.50$3,643.50

+3.63%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.75
$167.75$167.75

+3.21%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4183
$2.4183$2.4183

+4.41%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18272
$0.18272$0.18272

+2.60%