DOGE Preisprognose: Dogecoin ETF erreicht $6M in der ersten Stunde, signalisiert potenzielle $0,45 Rally

Dogecoin hat nach dem Start des ersten US-amerikanischen Dogecoin Exchange-Traded Fund (ETF) wieder an Dynamik gewonnen, der sich schnell als eines der erfolgreichsten kryptobasierten Debüts aller Zeiten etablierte.

Der Handel begann an der CBOE-Börse, und innerhalb der ersten Stunde erreichte der Fonds ein Volumen von 6 Millionen Dollar.

Blocknews berichtete auf X, dass der ETF bereits 6 Millionen Dollar an Handelsaktivitäten erreicht hatte, das 6-fache des durchschnittlichen Volumens, das typischerweise am ersten Tag eines ETFs zu sehen ist.

Dieses Update von Blocknews löste eine Debatte darüber aus, ob der ETF als langfristiger Katalysator für den Dogecoin-Preis dienen kann.

Mit zusätzlichen ETF-Anträgen, die auf regulatorische Genehmigung warten, könnte der Schwung des Starts sich als Wendepunkt für den Token erweisen.

Die starke Resonanz zeigte auch nicht nur das wachsende institutionelle Interesse an Dogecoin, sondern auch die zunehmende Bereitschaft traditioneller Investoren, sich mit Meme-Coin-Märkten zu beschäftigen.

Quelle – 99Bitcoins YouTube-Kanal

Dogecoin (DOGE) Preisanalyse

Experte Ali Martinez hob kürzlich auf X ein historisches Dogecoin-Diagramm hervor, das den explosiven Ausbruch der Münze Ende Januar 2021 erfasst.

Alis Diagramm auf X zeigt, dass $DOGE ruhig um $0,007-$0,008 gehandelt wurde, bevor ein plötzlicher Anstieg von 423% an einem einzigen Tag ihn in neues Territorium brachte.

Trotz starker Gewinnmitnahmen danach kehrte der Preis nie auf Sub-Penny-Niveaus zurück und etablierte stattdessen einen neuen Boden um $0,03-$0,05, was die Bühne für spätere parabolische Rallyes bereitete.

Ali bemerkte auch, dass ein Durchbruch über $0,29 als kritischer Auslöser dienen könnte, der den Weg für DOGE öffnet, um in Richtung $0,36 und potenziell $0,45 voranzuschreiten.

Ein solcher Schritt würde eine stärkere Basis bei höheren Preisen etablieren und die langfristige Dynamik verstärken, besonders wenn die ETF-getriebene Nachfrage und institutionelle Zuflüsse weiter zunehmen.

Der Ausbruch von 2021 veranschaulicht, wie Dogecoin wichtige Katalysatoren nutzen kann, um seinen Handelsbereich dauerhaft neu zu setzen, selbst inmitten kurzfristiger Volatilität.

Dogecoin ETF befeuert Interesse an Meme-Coins

Das erfolgreiche Debüt des ETFs hat die Erwartungen für zusätzliche regulatorische Genehmigungen erhöht. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC prüft Anträge von Unternehmen wie Grayscale und Bitwise, wobei Entscheidungen bis Mitte Oktober erwartet werden.

Analysten glauben, dass dieser starke Start den Fall für eine Genehmigung stärkt, besonders da verwandte Spot-basierte ETFs bereits über die Depository Trust and Clearing Corporation gelistet wurden, was auf eine wachsende institutionelle Bereitschaft für eine breitere Akzeptanz hindeutet.

Über regulatorische Entwicklungen hinaus hat der ETF-Erfolg von Dogecoin das Interesse am breiteren Meme-Coin-Markt erneuert. Sowohl etablierte Tokens als auch neue Projekte ziehen die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich, die potenzielle Gewinne in einem Sektor suchen, der für schnelle Preisbewegungen bekannt ist.

Diese erneuerte Aktivität kommt, während der gesamte Kryptomarkt Anzeichen einer Erholung zeigt, mit täglichen Gewinnen von über 2% und stetig verbessernden Stimmungsindikatoren.

Warum Pepenode der Top-Meme-Coin ist, den man 2025 beobachten sollte

Eines der Projekte, das vom erneuerten Fokus auf Meme-Coins profitiert, ist Pepenode, ein Vorverkauf, der bereits fast 1,6 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Als Mine-to-Earn-Plattform konzipiert, ermöglicht Pepenode Benutzern, virtuelle Serverräume zu erstellen und Knoten zu kombinieren, um die Renditen zu steigern.

Im Gegensatz zum traditionellen Mining erfordert dieses Modell keine physische Ausrüstung, was es für Kleinanleger ohne technische Einrichtungen zugänglich macht.

Der Vorverkauf hat mit aggressiven Anreizen Aufmerksamkeit erregt, einschließlich hoher Staking-Belohnungen für frühe Teilnehmer.

Durch die Verschmelzung von Play-to-Earn-Mechaniken mit der Meme-Coin-Kultur zielt Pepenode darauf ab, sich in einem überfüllten Feld abzuheben.

Sein gamifiziertes Mining-Konzept positioniert es sowohl als spekulative Investition als auch als Unterhaltungsprodukt, eine Kombination, die für Kleinanleger während Meme-Coin-Aufwärtszyklen zunehmend attraktiv ist.

Mit wachsendem Interesse sowohl an etablierten Tokens wie Dogecoin als auch an aufkommenden Vorverkäufen wie Pepenode sind sichere und benutzerfreundliche Plattformen kritisch geworden.

Best Wallet ist entstanden, um diesen Bedarf zu decken, und bietet Kontoerstellung ohne KYC, Unterstützung für über 60 Blockchains und nahtloses Kaufen, Tauschen und Speichern von Assets.

Dogecoins erneuter Aufschwung und Pepenodes frischer Vorverkaufs-Buzz zeigen einen Meme-Coin-Markt im Wandel, wo etablierte Ikonen auf erfinderische Newcomer treffen und die Regeln des Krypto-Engagements neu gestalten.

Besuchen Sie Pepenode

Dieser Artikel wurde von einem unserer kommerziellen Partner bereitgestellt und spiegelt nicht die Meinung von Cryptonomist wider. Bitte beachten Sie, dass unsere kommerziellen Partner möglicherweise Affiliate-Programme nutzen, um Einnahmen über die Links in diesem Artikel zu generieren.