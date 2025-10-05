Nutzerdaten von Discord durchgesickert aufgrund eines Cyberangriffs auf seinen Drittanbieter-Kundendienst

PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut IT Home die Social-Media-Plattform Discord am 3. dieses Monats lokaler Zeit eine Ankündigung veröffentlichte, dass ihr Drittanbieter für Kundendienst gehackt wurde und einige Kundeninformationen gestohlen und zur Erpressung von Discord verwendet wurden. Dieser Cybersicherheitsvorfall betraf einige Discord-Nutzer, die Kontakt mit dem Kundendienst oder dem Trust & Safety-Team aufgenommen hatten. Bei dem Vorfall wurden Chatprotokolle, echte Namen, Nutzernamen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Transaktionsverlauf, Zahlungsinformationen, die letzten vier Ziffern von Kreditkartennummern und eine kleine Anzahl von Fotos, die zum Nachweis des gesetzlichen Alters verwendet wurden, offengelegt. Discord widerrief nach der Entdeckung sofort den Zugriff des Drittanbieters auf das Discord-Ticketsystem. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die nicht autorisierte Partei, die für den Angriff verantwortlich ist, keinen direkten Zugriff auf Discord hatte. PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut IT Home die Social-Media-Plattform Discord am 3. dieses Monats lokaler Zeit eine Ankündigung veröffentlichte, dass ihr Drittanbieter für Kundendienst gehackt wurde und einige Kundeninformationen gestohlen und zur Erpressung von Discord verwendet wurden. Dieser Cybersicherheitsvorfall betraf einige Discord-Nutzer, die Kontakt mit dem Kundendienst oder dem Trust & Safety-Team aufgenommen hatten. Bei dem Vorfall wurden Chatprotokolle, echte Namen, Nutzernamen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Transaktionsverlauf, Zahlungsinformationen, die letzten vier Ziffern von Kreditkartennummern und eine kleine Anzahl von Fotos, die zum Nachweis des gesetzlichen Alters verwendet wurden, offengelegt. Discord widerrief nach der Entdeckung sofort den Zugriff des Drittanbieters auf das Discord-Ticketsystem. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die nicht autorisierte Partei, die für den Angriff verantwortlich ist, keinen direkten Zugriff auf Discord hatte.