Nutzerdaten von Discord durchgesickert aufgrund eines Cyberangriffs auf seinen Drittanbieter-Kundendienst

PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut IT Home die Social-Media-Plattform Discord am 3. dieses Monats lokaler Zeit eine Ankündigung herausgegeben hat, dass ihr Drittanbieter für Kundendienst gehackt wurde und einige Kundeninformationen gestohlen und zur Erpressung von Discord verwendet wurden.
Dieser Cybersicherheitsvorfall betraf einige Discord-Nutzer, die Kontakt zum Kundendienst oder zum Trust & Safety-Team aufgenommen hatten. Bei dem Vorfall wurden Chatprotokolle, echte Namen, Nutzernamen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Transaktionsverlauf, Zahlungsinformationen, die letzten vier Ziffern von Kreditkartennummern und eine kleine Anzahl von Fotos, die zum Nachweis des gesetzlichen Alters verwendet wurden, offengelegt. Discord entzog dem Drittanbieter sofort nach Entdeckung den Zugriff auf das Discord-Ticketsystem. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die nicht autorisierte Partei, die für den Angriff verantwortlich ist, keinen direkten Zugriff auf Discord hatte.