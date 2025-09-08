Achtung: In der neuen Woche gibt es eine große Menge an Token-Entsperrungen bei 15 Altcoins! Hier ist die Liste Tag für Tag, Stunde für Stunde

Der Preis von Bitcoin (BTC) war in der vergangenen Woche recht volatil und fiel zeitweise unter 108.000 $. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird er bei etwa 111.000 $ gehandelt.

Während das Gesamtbild für Altcoins im grünen Bereich bleibt, haben die Gewinne für die meisten Altcoins keine zweistelligen Werte erreicht. Ethereum wird die Woche voraussichtlich mit einem Verlust von etwa 4% abschließen.

Zusätzlich werden zahlreiche Altcoins in dieser Woche bedeutende Token-Freigaben erleben. Hier ist der Token-Freigabekalender, den wir speziell für Sie bei Bitcoinsistemi.com vorbereitet haben.

(Alle Zeiten sind in UTC+3 Türkei-Zeit angegeben)

Space and Time (SXT)

Marktwert: 110,19 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 1,90 Millionen $ (basierend auf 1,73% Marktkapitalisierung)

Datum: 08.09.2025, 03:00

Movement (MOVE)

Marktwert: 317,52 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 5,96 Millionen $ (basierend auf 1,88% Marktkapitalisierung)

Datum: 09.09.2025, 03:00

Xai (XAI)

Marktwert: 80,45 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 1,78 Millionen $ (basierend auf 2,21% Marktkapitalisierung)

Datum: 09.09.2025, 09:00

Cheelee (CHEEL)

Marktwert: 154,06 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 22,52 Millionen $ (basierend auf 14,63% Marktkapitalisierung)

Datum: 10.09.2025, 12:00

io.net (IO)

Marktwert: 106,57 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 5,39 Millionen $ (basierend auf 5,08% Marktkapitalisierung)

Datum: 11.09.2025, 03:00

Nereus Token (NRS)

Marktwert: 5,36 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 2,45 Millionen $ (basierend auf 45,78% Marktkapitalisierung)

Datum: 11.09.2025, 03:00

Banana Gun (BANANA)

Marktwert: 77,04 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 3,51 Millionen $ (basierend auf 4,57% Marktkapitalisierung)

Datum: 11.09.2025, 09:00

Moca Network (MOCA)

Marktwert: 243,92 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 13,83 Millionen $ (basierend auf 5,68% Marktkapitalisierung)

Datum: 11.09.2025, 17:00

Aptos (APT)

Marktwert: 2,94 Milliarden $

Anzahl der freizugebenden Token: 48,17 Millionen $ (basierend auf 1,64% Marktkapitalisierung)

Datum: 12.09.2025, 03:00

World3 (WAI)

Marktwert: 6,49 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 4,24 Millionen $ (basierend auf 64,96% Marktkapitalisierung)

Datum: 12.09.2025, 03:00

Pump.fun (PUMP)

Marktwert: 1,69 Milliarden $

Anzahl der freizugebenden Token: 9,94 Millionen $ (basierend auf 0,59% Marktkapitalisierung)

Datum: 12.09.2025, 09:00

DIMO (DIMO)

Marktwert: 28,91 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 1,84 Millionen $ (basierend auf 6,35% Marktkapitalisierung)

Datum: 12.09.2025, 21:00

BounceBit (BB)

Marktwert: 110,41 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 6,65 Millionen $ (basierend auf 6,03% Marktkapitalisierung)

Datum: 13.09.2025, 16:00

KernelDAO (KERNEL)

Marktwert: 42,26 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 1,00 Million $ (basierend auf 2,37% Marktkapitalisierung)

Datum: 14.09.2025, 03:00

Chainbase (C)

Marktwert: 37,87 Millionen $

Anzahl der freizugebenden Token: 2,47 Millionen $ (basierend auf 6,52% Marktkapitalisierung)

Datum: 14.09.2025, 03:00

*Dies ist keine Anlageberatung.

