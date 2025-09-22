DigiTap sticht als die potenzielle Krypto-Münze im Jahr 2025 hervor – CryptoNinjas

BörseDEX+
Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/22 00:53
Kryptowährungs-Anfänger fragen sich oft, welche Krypto sich jetzt am besten für langfristigen Erfolg eignet. Eine beliebte Strategie besteht darin, eine Large-Cap-Münze auszuwählen, die beeindruckende Renditen erzielt hat, aber immer noch hinter einigen ihrer Mitbewerber zurückbleibt, und zu hoffen, dass sie bald aufholen kann. 

Solana ist ein Paradebeispiel. Die Münze ist seit Anfang 2025 um 27% gestiegen. Obwohl das an sich schon beeindruckend ist und es nichts zu beanstanden gibt, gehört Solana unter den Top 100 Münzen nach Marktkapitalisierung in Bezug auf die Performance seit Jahresbeginn nicht zu den Top 15. Sie liegt hinter Münzen wie Mantle, XRP, Tron, Cronos, Hyperliquid und anderen zurück.

Solana erreichte Anfang 2025 einen Höchststand von 295,31 $, was darauf hindeutet, dass Smart-Money-Investoren gerne davon Abstand nahmen. Es ist jetzt die fünftgrößte Münze nach Marktkapitalisierung. Ein Highlight, das die Aufmerksamkeit von Solana-Investoren auf sich zieht, ist DigiTap ($TAP), ein neuer Krypto-Token in den sehr frühen Phasen seines Vorverkaufs, dessen realer Nutzen das Potenzial hat, Solanas Gewinne in den kommenden Jahren zu übertreffen.

Solanas Erfolg vs. DigiTaps Aufwärtspotenzial

Solana hat viele Millionäre hervorgebracht, da frühe Investoren sein Potenzial erkannten, eine Top-Blockchain mit blitzschnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren zu werden. Die Münze hat jedoch bereits ein explosives Wachstum erlebt und ist in nur fünf Jahren von etwa 50 Cent auf heute mehr als 200 $ gestiegen.

Im Gegensatz dazu ist Digitap ein brandneuer Marktteilnehmer, der sich noch in der Vorverkaufsphase befindet und Investoren eine Chance von Grund auf bietet, ähnlich wie Solana im Jahr 2020. Frühe Investoren haben jetzt die Möglichkeit, Digitap für etwa 0,0125 $ zu kaufen, mit dem Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, wenn das Projekt seine Vision verwirklicht.

Diese Vision ist einfach: Digitap ist nicht nur ein weiterer Meme-Token oder eine spekulative Münze; es baut eine praktische Finanzplattform auf. Von einigen Experten als die weltweit erste echte "Omni-Bank" bezeichnet, kombiniert Digitap die Geschwindigkeit und Freiheit von Krypto mit der Vertrautheit und Stabilität des traditionellen Bankwesens.

Digitap ermöglicht es Benutzern, sowohl Fiat als auch mehrere Kryptowährungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Über die Digitap-App, die bereits im Apple und Google App Store verfügbar ist, können Benutzer einfach ihre Dollar, Euro, Bitcoin, Ether oder eine Vielzahl anderer Kryptos einzahlen und dann nach Belieben ausgeben. Die Zeiten, in denen man mit mehreren Apps und Börsen jonglieren musste, sind vorbei, da Digitap Multi-Währungs-Bankkonten, eine Multi-Chain-Krypto-Wallet und Zahlungskarten kombiniert.

Warum DigiTap Solana übertreffen könnte

Digitaps einheitlicher Ansatz, Fiat mit Krypto auf einer Plattform zu kombinieren, löst ein großes Problem. Die heutige Finanzbranche ist sehr fragmentiert, da Benutzer eine Bank benötigen, um ihr Fiat zu verwalten, während ein separater Krypto-Broker Token hält. Tatsächlich hat die Verschmelzung von Fiat mit Kryptowährung viele Anwendungsfälle, die über das bloße Ausgeben von Geld hinausgehen. Zum Beispiel fallen bei Geldüberweisungen ins Ausland über traditionelle Banken Gebühren von über 6% an und es kann Tage dauern, bis sie abgeschlossen sind. Aber Digitap kann dies in Sekunden zu einem Bruchteil der Kosten erledigen.

Die Zahlungs- und Überweisungsbranche ist ein Multi-Billionen-Dollar-Geschäft, das reif für Disruption ist. Dies allein unterstützt den Fall, Digitap zu einer Top-Kryptowährung für den Kauf im Jahr 2025 zu machen. Solana hingegen benötigt erhebliche Mengen an neuem Kapital, nur um den Preis leicht zu bewegen. Das bedeutet, dass das Aufwärtspotenzial sich verlangsamen kann, selbst wenn die Volatilität hoch bleibt.

Solana hat auch einen unglücklichen Ruf für Netzwerkstörungen und ist für die meisten realen Anwendungen immer noch auf externe Apps angewiesen. Wenn die Aktivität auf Solana abkühlt oder schnellere Wettbewerber Aufmerksamkeit erregen, wird der Fall gegen Solana deutlicher.

Fazit: Eine Top-Krypto für Investitionen im Jahr 2025

Für Anfänger und erfahrene Investoren gleichermaßen kommt die Schlüsselfrage, in welche Krypto man jetzt investieren sollte, auf das Abwägen von potenziellem Ertrag gegen Risiko an. Solana bleibt nach allen Maßstäben ein starkes Krypto-Projekt; basierend auf seiner jüngsten Unterperformance gegenüber seinen Large-Cap-Krypto-Peers ist es jedoch unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, die Art von Gewinnen zu wiederholen, die kleinere und neuere Projekte bieten können.

Digitap sticht als potenzielle Krypto hervor. Es hat ein funktionierendes Produkt vor seinem Token-Verkauf auf den Markt gebracht, was im Krypto-Universum selten ist. Mit dem starken Vorverkauf haben Investoren eine einzigartige Gelegenheit, schnell zu handeln und frühzeitig bei "dem nächsten Solana" einzusteigen.

Erfahren Sie mehr über Digitap ($TAP) hier:

Vorverkauf  https://presale.Digitap.app 

Website https://Digitap.app 

Social: https://linktr.ee/DigiTap.app 

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass alle Informationen, einschließlich unserer Bewertungen, Ratschläge und Rezensionen, nur zu Bildungszwecken dienen. Krypto-Investitionen bergen hohe Risiken, und CryptoNinjas ist nicht verantwortlich für entstandene Verluste. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und bestimmen Sie Ihr Risikotoleranzlevel; es wird Ihnen helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

 

Quelle: https://www.cryptoninjas.net/news/digitap-stands-out-as-the-potential-coin-in-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

