Digital-Asset-Riese CoinShares geht durch 1,2 Milliarden Dollar SPAC-Deal an die Nasdaq

Wichtige Erkenntnisse
- CoinShares wird durch eine 1,2 Milliarden Dollar SPAC-Fusion mit Vine Hill Capital an der Nasdaq an die Börse gehen.
- Das Unternehmen ist Europas größter digitaler Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von 10 Milliarden Dollar und einem europäischen Marktanteil von 34%.
CoinShares, Europas führender digitaler Asset Manager mit ungefähr 10 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen, gab heute bekannt, dass es durch eine 1,2 Milliarden Dollar Geschäftskombination mit Vine Hill Capital Investment Corp. an der Nasdaq Stock Market an die Börse gehen wird.
Das Unternehmen ist weltweit der viertgrößte digitale Asset ETP-Manager nach BlackRock, Grayscale und Fidelity und führt in Europa mit einem Marktanteil von 34%.
CoinShares CEO Jean-Marie Mognetti sagte, dass die Nasdaq-Notierung das Streben des Unternehmens nach internationalem Wachstum und Führung widerspiegelt. Die Transaktion positioniert CoinShares als einen der größten öffentlich gehandelten reinen digitalen Asset Manager weltweit.
CoinShares hat sein verwaltetes Vermögen in den letzten zwei Jahren durch neue Investorenzuflüsse, unterstützende Preisgestaltung für digitale Vermögenswerte und Produkteinführungen mehr als verdreifacht.
Die Transaktion beinhaltet eine Eigenkapitalinvestitionszusage von 50 Millionen Dollar von einem institutionellen Investor. Der Deal soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen und Aktionärsgenehmigung.
Quelle: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/