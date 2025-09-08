Der Beitrag "Digital Asset-Riese CoinShares geht durch 1,2 Milliarden Dollar SPAC-Deal an die Nasdaq" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: CoinShares wird durch eine 1,2 Milliarden Dollar SPAC-Fusion mit Vine Hill Capital an die Nasdaq gehen. Das Unternehmen ist Europas größter Digital Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von 10 Milliarden Dollar und einem europäischen Marktanteil von 34%. CoinShares, Europas führender Digital Asset Manager mit ungefähr 10 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen, kündigte heute an, durch eine 1,2 Milliarden Dollar Geschäftskombination mit Vine Hill Capital Investment Corp. an die Nasdaq Stock Market zu gehen. Das Unternehmen ist der viertgrößte Digital Asset ETP Manager der Welt nach BlackRock, Grayscale und Fidelity und führt in Europa mit einem Marktanteil von 34%. CoinShares CEO Jean-Marie Mognetti sagte, dass die Nasdaq-Notierung das Streben des Unternehmens nach internationalem Wachstum und Führung widerspiegelt. Die Transaktion positioniert CoinShares als einen der größten börsennotierten reinen Digital Asset Manager weltweit. "Es signalisiert einen strategischen Übergang für CoinShares, beschleunigt unsere Ambitionen für globale Führung, unterstützt durch günstige regulatorische Rückenwind", sagte Mognetti in einer Erklärung. CoinShares hat sein verwaltetes Vermögen in den letzten zwei Jahren durch neue Investorenzuflüsse, unterstützende Digital Asset-Preisgestaltung und Produkteinführungen mehr als verdreifacht. "CoinShares verkörpert alles, wonach wir bei einer hochwertigen Investition suchen: Marktführerschaft, ein bewährtes, skalierbares Geschäftsmodell, einen massiven und expandierenden adressierbaren Markt und ein Team mit der bewiesenen Fähigkeit zur Umsetzung", sagte Nicholas Petruska, CEO von Vine Hill. Die Transaktion beinhaltet eine Eigenkapitalinvestitionszusage von 50 Millionen Dollar von einem institutionellen Investor. Der Deal soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen und Aktionärsgenehmigung. Quelle: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/ Der Beitrag "Digital Asset-Riese CoinShares geht durch 1,2 Milliarden Dollar SPAC-Deal an die Nasdaq" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Wichtige Erkenntnisse: CoinShares wird durch eine 1,2 Milliarden Dollar SPAC-Fusion mit Vine Hill Capital an die Nasdaq gehen. Das Unternehmen ist Europas größter Digital Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von 10 Milliarden Dollar und einem europäischen Marktanteil von 34%. CoinShares, Europas führender Digital Asset Manager mit ungefähr 10 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen, kündigte heute an, durch eine 1,2 Milliarden Dollar Geschäftskombination mit Vine Hill Capital Investment Corp. an die Nasdaq Stock Market zu gehen. Das Unternehmen ist der viertgrößte Digital Asset ETP Manager der Welt nach BlackRock, Grayscale und Fidelity und führt in Europa mit einem Marktanteil von 34%. CoinShares CEO Jean-Marie Mognetti sagte, dass die Nasdaq-Notierung das Streben des Unternehmens nach internationalem Wachstum und Führung widerspiegelt. Die Transaktion positioniert CoinShares als einen der größten börsennotierten reinen Digital Asset Manager weltweit. "Es signalisiert einen strategischen Übergang für CoinShares, beschleunigt unsere Ambitionen für globale Führung, unterstützt durch günstige regulatorische Rückenwind", sagte Mognetti in einer Erklärung. CoinShares hat sein verwaltetes Vermögen in den letzten zwei Jahren durch neue Investorenzuflüsse, unterstützende Digital Asset-Preisgestaltung und Produkteinführungen mehr als verdreifacht. "CoinShares verkörpert alles, wonach wir bei einer hochwertigen Investition suchen: Marktführerschaft, ein bewährtes, skalierbares Geschäftsmodell, einen massiven und expandierenden adressierbaren Markt und ein Team mit der bewiesenen Fähigkeit zur Umsetzung", sagte Nicholas Petruska, CEO von Vine Hill. Die Transaktion beinhaltet eine Eigenkapitalinvestitionszusage von 50 Millionen Dollar von einem institutionellen Investor. Der Deal soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen und Aktionärsgenehmigung. Quelle: https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/