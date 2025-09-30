Diese Fed-Entscheidung kann einen Bullenmarkt einleiten, sagen Analysten

Verbinden Sie sich mit gleichgesinnten Krypto-Enthusiasten! Verbinden Sie sich auf Discord! Überprüfen Sie unseren Discord Bitcoin bewegt sich nun schon seit einigen Wochen zwischen $109.000 und $115.000 auf und ab. Jetzt scheint sich das zu ändern. Laut Galaxy Digital CEO Mike Novogratz ist die mögliche Ablösung von Jerome Powell als Vorsitzender der Federal Reserve der Katalysator, der den Kurs auf $200.000 treiben wird. Trump setzt Fed unter Druck Donald Trump teilte letzte Woche einen Cartoon auf Truth Social, in dem er Powell entlässt. Obwohl die Federal Reserve formal unabhängig ist, deutet Trump schon länger an, dass er bei einer zweiten Amtszeit Leute ernennen möchte, die "dovish" sind. Das bedeutet: Entscheidungsträger, die lieber die Wirtschaft mit niedrigen Zinsen stimulieren als aggressiv die Inflation mit Zinserhöhungen zu bekämpfen. Novogratz nennt dies in einem Interview mit Kyle Chasse "den größten bullischen Katalysator bisher" für Bitcoin. Ein neuer Fed-Vorsitzender, der den Schwerpunkt auf Wirtschaftswachstum legt, könnte eine Periode langanhaltender monetärer Lockerung einläuten. Historisch gesehen profitiert Bitcoin gerade in solchen Perioden, da Anleger häufiger auf risikoreiche Vermögenswerte ausweichen. Historische Parallelen Frühere Bull-Runs haben bereits gezeigt, wie empfindlich Bitcoin auf die Fed-Politik reagiert. Nach der Finanzkrise von 2008 pumpte die Fed über "quantitative Easing" Milliarden in die Wirtschaft. In dieser Zeit zeigte Bitcoin seine erste Lebensfähigkeit und wurde als digitale Alternative zu Fiatgeld angesehen. Im Jahr 2020 senkte die Fed die Zinsen während der Corona-Krise auf fast null, während massive Konjunkturpakete kamen. Bitcoin stieg im selben Jahr von $7.000 auf über $60.000. Im Jahr 2024 sahen wir, wie die Genehmigung von Bitcoin-ETFs mit Zinssenkungen zusammenfiel, was zu Rekordzuflüssen von der Wall Street führte. Laut Novogratz könnte ein neuer Fed-Vorsitzender, der eine lockere Geldpolitik betreibt, der nächste Katalysator sein, mit einem Kursziel von $200.000 pro BTC. Institutionelles Kapital Die Grundlagen für einen neuen Bull-Run sind bereits vorhanden. Galaxy Digital besitzt selbst mehr als 17.100 BTC im Wert von fast $2 Milliarden. Darüber hinaus verwalten Bitcoin-ETFs mittlerweile über $143,5 Milliarden an Vermögenswerten, was 6,6% der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin entspricht. Auch Regierungen bewegen sich. So wird in den Niederlanden über die Einführung einer offiziellen Bitcoin-Reserve diskutiert. Solche Entwicklungen sorgen dafür, dass institutionelle Anleger und Staaten direkt von einer lockeren Geldpolitik profitieren können. Wenn die Liquidität zunimmt, kann dieses Geld rasend schnell in Richtung Bitcoin fließen. Chance auf ein beschleunigtes Szenario Entscheidungsträger, die die Wirtschaft über die Inflationsbekämpfung stellen, können laut Analysten für einen perfekten Sturm sorgen: Mehr Liquidität auf den Finanzmärkten durch niedrigere Zinsen. Institutionelle Allokation in Richtung Bitcoin dank ETFs und Custody-Lösungen. Psychologischer Effekt einer Fed, die unter Trump explizit dovish wird. Das führt dazu, dass die meisten Experten das Kursziel von Novogratz, $200.000 pro BTC, nicht für übertrieben halten. Besonders weil Bitcoin historisch oft exponentiell reagiert, sobald sich das Momentum dreht. Risiken einer weniger unabhängigen Fed Dennoch gibt es auch Risiken. Eine Fed, die weniger unabhängig agiert, kann die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Geldpolitik beeinträchtigen. Dies kann zu höheren Zinsen auf Staatsanleihen und Druck auf den Dollar führen. Für Bitcoin kann dies doppelt wirken: einerseits mehr Nachfrage durch Kapitalflucht, andererseits mehr Volatilität auf den weltweiten Märkten. Einige Ökonomen warnen auch, dass eine zu schnelle Lockerung die Inflation erneut anfachen könnte. Wenn das passiert, könnte ein neuer Fed-Vorsitzender dennoch gezwungen sein, die Politik plötzlich zu straffen. Für Bitcoin wäre das eine Bremse für den Bull-Run. Achtung: Kryptowährung ist eine sehr volatile und unregulierte Investition. Führen Sie Ihre eigene Recherche durch. Der Beitrag Diese Fed-Entscheidung kann Bull-Run einleiten, sagen Analysten wurde von Gijs Smit geschrieben und erschien zuerst auf Bitcoinmagazine.nl. 