Trotz Abbau zur Trade-Deadline sind die Diamondbacks noch im Playoff-Rennen

Die Arizona Diamondbacks haben beide Eckfeldspieler, darunter den führenden Home-Run-Schlagmann der NL, und ihren effizientesten Pitcher am 31. Juli zum Handelsschluss abgegeben. Irgendwie hat es sie besser gemacht.

Die Diamondbacks, die für diese Saison aufgebaut wurden, haben sich zu einem Titelanwärter umgebaut, obwohl sie noch einen steilen Anstieg vor sich haben.

Die D-Backs haben eine Bilanz von 21-14, seit sie den Drittbaseman Eugenio Suarez, den Erstbaseman Josh Naylor, den Starter Merrill Kelly und zwei weitere potenzielle Free Agents zum Stichtag abgegeben haben, mit den drittmeisten Siegen in den Major Leagues.

Sie sind bis auf 4 1/2 Spiele an die New York Mets für den dritten NL-Wild-Card-Platz herangekommen mit einer neuen-alten Besetzung, die eine der besten Top-of-the-Order-Aufstellungen der Major Leagues, eine Rückkehr zur Form von Zac Gallen und Neuzugänge umfasst, die eingesprungen sind, wenn sie die Gelegenheit bekamen.

Die Schlagmänner Nr. 1-3, Geraldo Perdomo, Ketel Marte und Corbin Carroll, waren die treibende Kraft für eine Offensive, die selbst nach den Verlusten von Suarez und Naylor florierte, und nur die Mets und die Philadelphia Phillies können mit der Produktion ihrer Top-Drei mithalten.

Die D-Backs belegen mit 711 Runs den dritten Platz in der NL und sind auf dem Weg, die 800 zu übertreffen, nachdem sie im vergangenen Jahr mit 886 Runs die Major Leagues anführten, selbst nachdem defensive Fehler zu einer enttäuschenden 7:4-Niederlage gegen Boston am Sonntag führten, als sie eine 3:1-Führung nicht halten konnten.

Perdomo hat sein Spiel in dieser Saison auf die nächste Stufe gehoben, Marte war konstant, nachdem er einen Monat wegen einer Verletzung des linken Oberschenkelmuskels ausfiel, und Carroll hat sein Rookie-Niveau in Bezug auf Kraft/Geschwindigkeit wiedererlangt.

Carroll hat mit 30 Homeruns einen Karrierehöchstwert erreicht und ist nur noch einen Stolen-Base-Lauf von seiner ersten 30-30-Saison entfernt. Er hat 25 Steals. Soto, Lindor und Pete Crow-Armstrong nähern sich ebenfalls der 30-30-Marke.

"Sie sind die gemeinsamen Nenner von allem, was passiert", sagte Arizona-Manager Torey Lovullo.

Perdomo hat Karrierehöchstwerte bei Homeruns (17) und Stolen Bases (24) und führt die Shortstops der Major League mit 91 RBIs in seiner vierten vollen Saison an, 11 mehr als der stärker beworbene Elly De La Cruz der Reds. Perdomo führt auch die NL-Shortstops mit einem OPS von .834 an, und seine 89 Walks führen die Major Leagues auf seiner Position an.

"Perdomo hat ein unglaubliches Jahr ... haben wir gedacht, dass es so schnell passieren würde, wie es passiert ist, wahrscheinlich nicht", sagte Lovullo. "Er hat großartige Schläger-zum-Ball-Fähigkeiten und er kannte die Schlagzone, und ich dachte, dass irgendwann das, was er sein würde, das sein würde, was er war.

"Marte und Carroll treiben diese Maschine weiter an, und alle anderen greifen das auf."

Die D-Backs setzten den energiegeladenen Blaze Alexander auf der dritten Base ein, als Suarez getradet wurde, und Alexander hat seitdem alle 33 Spiele bestritten und dabei ein Highlight-Reel-Flair im Infield und Outfield gezeigt.

Alexander hat sieben Homeruns, 18 RBIs und einen OPS von .864 in dieser kurzen Stichprobengröße, während er auch auf der zweiten Base und im Outfield seinen Beitrag leistet.

Er machte am Montag einen Hechtfang in seinem ersten Karrierestart im Centerfield, warf am Freitag in seinem dritten Karrierestart dort einen Läufer an der Homeplate aus, der von der zweiten Base zu punkten versuchte, und machte am Samstag einen Sprungfang, um Alex Bergman einen Homer zu nehmen, während er auf der linken Seite spielte. Sein drittes Karriere-Inning dort.

"Die Werkzeuge sind nicht das Einzige, was ihm Erfolg ermöglicht", sagte Lovullo. "Dass er rausgeht und das Spiel auf hohem Niveau spielt, weil er versteht, was seine Rolle ist, versteht, was der At-Bat verlangt, und versteht, was es bedeutet, überdurchschnittliche Verteidigung zu spielen."

Gallen, der einzige zukünftige Free Agent, den die D-Backs zum Stichtag nicht getradet haben, hat die Form wiedergefunden, die ihn zu einem Top-Fünf-Platzierten bei der NY-Cy-Young-Award-Abstimmung 2022-23 machte.

Er ist 4-1 mit einem ERA von 2,20 seit dem Stichtag und zeigt potenziellen Interessenten, dass er nach einem ERA von 5,60 in seinen ersten 22 Starts einen langfristigen Vertrag in der Offseason wert ist.

Der linkshändige Reliever Andrew Saalfrank ist in den letzten Wochen in eine Rolle mit hohem Leverage für einen Bullpen eingetreten, der nach dem frühen Saisonverlust der Closer Justin Martinez und A.J. Puk und dem Deadline-Trade, der Shelby Miller nach Milwaukee schickte, Arme benötigte.

Saalfrank hatte seine ersten drei Karriere-Saves in den letzten drei Wochen und hält die Gegner auf einen Schlagdurchschnitt von .186.

General Manager Mike Hazen sprach nach den Deadline-Deals in der Umkleidekabine zu den D-Backs, und Saalfrank sagte, dass die Botschaft – sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, aber auch für die Zukunft zu spielen – bei der Gruppe Anklang fand.

"Offensichtlich ist Baseball ein Teamspiel, aber letztendlich kommt es auf eine Gruppe von Einzelpersonen an, die im Moment ihre spezifische Aufgabe erfüllen", sagte Saalfrank. "Das ist die Denkweise gewesen."

Es hat die D-Backs in den Playoff-Wettbewerb gebracht, wenn auch mit nicht viel Spielraum für Fehler.

"Offensichtlich haben wir uns in eine Position gebracht, die im Moment nicht günstig ist, aber wieder bedeutungsvollen Baseball zu spielen, ist großartig", sagte Carroll. "Wir wollen einfach weitermachen."