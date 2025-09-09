Dezentralisierte Finanz (DeFi) Plattform auf der Sui Blockchain entwickelt wurde Ziel von Hackern! Hier ist der gestohlene Betrag

Der Beitrag Dezentralisierte Finanzen (DeFi) Plattform, die auf der Sui-Blockchain entwickelt wurde, wurde zum Ziel von Hackern! Hier ist der gestohlene Betrag erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nemo Protocol, eine dezentralisierte Finanzen (DeFi) Plattform, die auf der Sui-Blockchain aufgebaut ist, war das Ziel eines Cyberangriffs, der zum Verlust von 2,4 Millionen Dollar in Stablecoins führte. Sui-basiertes Nemo Protocol von 2,4 Millionen Dollar Hack betroffen Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PeckShield war das erste, das über den Vorfall berichtete. Das Unternehmen meldete, dass der Angreifer die gestohlenen USDC von Arbitrum auf das Ethereum-Netzwerk übertragen hat. Nach dem Angriff bestätigte das Nemo-Team den Vorfall und informierte die Community heute in einer Erklärung auf Telegram. "Liebe Nemo Community, letzte Nacht ist ein Sicherheitsvorfall aufgetreten und unser Market Pool wurde betroffen. Wir untersuchen die Angelegenheit und haben vorerst alle Smart-Contract-Aktivitäten ausgesetzt", hieß es in der Erklärung. Die Plattform hatte zuvor auch angekündigt, dass die Nemo-App montags und dienstags gewartet werden würde. Obwohl das Unternehmen bekannt gab, dass Vermögenswerte in allen Tresoren sicher sind, wurde die genaue Ursache des Angriffs noch nicht mitgeteilt. Nemo Protocol ist eine Rendite-Handelsplattform, die auf dem Sui-Netzwerk aufgebaut ist und sich auf Rendite-Infrastruktur und Effizienz konzentriert. Es bietet Benutzern effizienten Handel, Absicherung und Hebelhandel durch Rendite-Tokenisierung. Dieser Vorfall hat erneut verdeutlicht, dass Sicherheitslücken in der DeFi-Branche nach wie vor ernsthafte Risiken darstellen. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/ Der Beitrag Dezentralisierte Finanzen (DeFi) Plattform, die auf der Sui-Blockchain entwickelt wurde, wurde zum Ziel von Hackern! Hier ist der gestohlene Betrag erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Nemo Protocol, eine dezentralisierte Finanzen (DeFi) Plattform, die auf der Sui-Blockchain aufgebaut ist, war das Ziel eines Cyberangriffs, der zum Verlust von 2,4 Millionen Dollar in Stablecoins führte. Sui-basiertes Nemo Protocol von 2,4 Millionen Dollar Hack betroffen Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PeckShield war das erste, das über den Vorfall berichtete. Das Unternehmen meldete, dass der Angreifer die gestohlenen USDC von Arbitrum auf das Ethereum-Netzwerk übertragen hat. Nach dem Angriff bestätigte das Nemo-Team den Vorfall und informierte die Community heute in einer Erklärung auf Telegram. "Liebe Nemo Community, letzte Nacht ist ein Sicherheitsvorfall aufgetreten und unser Market Pool wurde betroffen. Wir untersuchen die Angelegenheit und haben vorerst alle Smart-Contract-Aktivitäten ausgesetzt", hieß es in der Erklärung. Die Plattform hatte zuvor auch angekündigt, dass die Nemo-App montags und dienstags gewartet werden würde. Obwohl das Unternehmen bekannt gab, dass Vermögenswerte in allen Tresoren sicher sind, wurde die genaue Ursache des Angriffs noch nicht mitgeteilt. Nemo Protocol ist eine Rendite-Handelsplattform, die auf dem Sui-Netzwerk aufgebaut ist und sich auf Rendite-Infrastruktur und Effizienz konzentriert. Es bietet Benutzern effizienten Handel, Absicherung und Hebelhandel durch Rendite-Tokenisierung. Dieser Vorfall hat erneut verdeutlicht, dass Sicherheitslücken in der DeFi-Branche nach wie vor ernsthafte Risiken darstellen. *Dies ist keine Anlageberatung. Folgen Sie jetzt unserem Telegram- und Twitter-Konto für exklusive Nachrichten, Analysen und On-Chain Daten! Quelle: https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/