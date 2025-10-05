Das Handelsvolumen des DeAgentAI (AIA) Smart-Contracts stieg weltweit auf den vierten Platz, wobei der Preis ein neues Allzeithoch von 3,76 $ erreichte. Von: PANews 2025/10/05 12:57 Teilen

PANews berichtete am 05.10., dass DeAgentAI ($AIA) weiterhin beliebt ist, wobei sich die Marktleistung über das Wochenende weiter verstärkt hat. Daten zeigen, dass AIA-Perpetual-Kontrakte ein 24h Handelsvolumen von 2,186 Milliarden US-Dollar verzeichneten und erfolgreich auf den vierten Platz weltweit aufstiegen, nur hinter BTC, ETH und SOL. Angetrieben von einer starken Marktstimmung stieg auch der Preis des AIA-Tokens stark an und erreichte ein Hoch von 3,76 US-Dollar, womit er erneut sein Allzeithoch übertraf.