Das Handelsvolumen des DeAgentAI (AIA)-Kontrakts zählt zu den fünf größten weltweit und übertraf zeitweise XRP. Von: PANews 2025/10/03 10:11

PANews berichtete am 03.10., dass das Sui-ökologische AI-Projekt DeAgentAI ($AIA) gestern Abend weiterhin an Popularität gewann. Das 24-Stunden-Handelsvolumen seiner Perpetual-Kontrakte erreichte 2,04 Milliarden US-Dollar und platzierte sich erfolgreich unter den Top fünf im gesamten Netzwerk, übertraf zeitweise XRP und lag nur hinter Mainstream-Assets wie BTC und ETH. Angetrieben durch die Handelsaktivität erreichte der Preis von AIA ein neues Allzeithoch (ATH) von 2,57 $. Sein Handelsvolumen übertraf auf seinem Höhepunkt auch das seiner Elternkette SUI und machte es zum beliebtesten AI-Asset im gesamten Kryptomarkt.