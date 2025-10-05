Dave Sedacca, Polkadot Capital Group: etwa 30 Milliarden Dollar an realen Vermögenswerten sind on-chain

The Cryptonomist interviewte Dave Sedacca, den Leiter der Polkadot Capital Group. Er ist auch Finanzdirektor bei Parity Technologies, dem Kernentwicklungsteam hinter Polkadot.

Er leitet die Finanzstrategie von Parity, die Treasury-Management, Planung und institutionelles Engagement umfasst. Als langjähriger Anhänger aufstrebender Technologien und Krypto ist Dave seit 2017 aktiv in diesem Bereich tätig. Vor seinem Eintritt bei Parity arbeitete er in verschiedenen Sektoren und trieb Finanz- und Geschäftsstrategien voran

1. Wie sehen Sie die institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in den nächsten 2-3 Jahren und welche Hindernisse müssen noch beseitigt werden, um eine breitere Beteiligung zu ermöglichen?

Die institutionelle Akzeptanz bewegt sich von den Rändern der Kapitalmärkte in den Kern. ETFs werden den Zugang für Kleinanleger erweitern, aber die transformativere Veränderung wird sein, dass Pensionskassen, Rentenfonds und Versicherer direkt investieren. Dies sind Billionen-Dollar-Pools, bei denen selbst kleine Prozentsätze die Marktstruktur verändern. Daneben erwarte ich Fortschritte in der Abrechnungsinfrastruktur. Netzwerke wie SWIFT testen 24/7 grenzüberschreitende Abrechnung, und Blockchain kann diesen Trend beschleunigen. Die größten Hindernisse bleiben regulatorische Klarheit und operatives Vertrauen, dass digitale Vermögenswerte treuhänderische Standards erfüllen.

2. Bildung für TradFi-Akteure – was sind die häufigsten Missverständnisse, auf die Sie stoßen, wenn Sie mit diesen Institutionen sprechen?

Das Missverständnis besteht nicht darin, ob digitale Vermögenswerte legitim sind, sondern wie man sie unterscheidet. Viele Institutionen sehen ein Meer von "Altcoins" jenseits von Bitcoin und Ethereum-Blockchain ohne klare Rahmenbedingungen. Zu viel Aufmerksamkeit wird auf kurzfristige DeFi（Dezentralisierte Finanzen）-Kennzahlen wie TVL, Renditen und Volumen gelegt, ohne zu fragen: Wie wertvoll ist diese Liquidität, wenn sie nicht besichert ist? Wie widerstandsfähig ist die Infrastruktur? Bei der Polkadot Capital Group betonen wir, dass langfristiger Wert auf Sicherheit, Skalierbarkeit, Governance und nativer Blockchain-Interoperabilität beruht. Diese Grundlagen sind wichtiger als kurzfristige Aktivitäten.

3. Die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) gewinnt an Dynamik – welche Arten von Vermögenswerten werden wahrscheinlich zuerst im großen Maßstab tokenisiert, und warum?

Heute befinden sich etwa 30 Milliarden Dollar an realen Vermögenswerten On-Chain, mit fast 17 Milliarden Dollar an privatem Kredit, der größtenteils von Figure angetrieben wird. Privatkredite waren als erste Welle sinnvoll: starke Nachfrage nach Rendite, wobei die Tokenisierung Effizienz und Transparenz hinzufügt. Wir sehen auch tokenisierte Aktien, obwohl vieles davon synthetische Vermögenswerte und nicht vollständig gedeckt ist. Eine größere kurzfristige Chance liegt in CLOs, einem Markt von über 1 Billion Dollar, wo Tokenisierung die Emission und Liquidität rationalisieren könnte. Staatsanleihen und Geldmärkte werden auch schnell skalieren, da die Kernsicherheiten natürlich für die programmierbare, 24/7 Abrechnung geeignet sind.

4. Welche Rolle werden DeFi und Stablecoins Ihrer Meinung nach in institutionellen Portfolios spielen, und wie könnte regulatorische Klarheit ihre Akzeptanz beschleunigen?

Stablecoins werden zum operativen Bargeldteil für digitale Märkte, die als Reserve- und Abrechnungsvermögen dienen, das sich 24/7 mit klaren Tilgungsrechten bewegt. Sie erschließen Effizienz bei Zahlungen und Sicherheitenverwaltung, obwohl Governance-Fragen rund um zentralisierte Kontrolle, Bescheinigungen und Schutzmaßnahmen bestehen bleiben. DeFi ist die Infrastrukturschicht: programmierbare Abrechnung, transparente Besicherung und kontinuierliche Märkte. In den USA hat der GENIUS Act Basisrichtlinien für Stablecoins festgelegt, während Initiativen wie Project Crypto Wege bieten, DeFi unter regulatorischer Aufsicht zu testen. Zusammen geben diese Rahmenbedingungen Treuhändern das Vertrauen, dass Stablecoins und DeFi von Experimenten zu skalierbaren, konformen Schienen übergehen können.

5. Können Sie mehr über die Partnerschaften der Polkadot Capital Group mit Brokern und Asset Management teilen und wie sie dazu beitragen, die Lücke zwischen TradFi und DeFi zu überbrücken?

Mit Brokern und RIAs liegt unser Fokus auf Zuhören, Bildung und Erkundung von DeFi-Möglichkeiten, dem Verständnis ihrer digitalen Vermögensreise, welche Fragen Kunden stellen und wo Klarheitslücken bestehen. Sie helfen uns, Bereiche zu identifizieren, in denen Kunden mehr Vertrauen benötigen, und es ist ermutigend, einen gemeinsamen Nordstern zu sehen: der Innovation voraus zu sein und gleichzeitig Investoren zu schützen. Deshalb haben wir uns auf Webinare, Diskussionsrunden und direkte Gespräche konzentriert, um die Polkadot Capital Group zu einem vertrauenswürdigen Partner zu machen.

Auf der Asset Management-Seite wollen Institutionen regulatorische Klarheit genauso sehr wie Exposure. Einige werden über ETFs auf den Markt zugreifen, während andere digitale Vermögenstrusts und strukturierte Produkte bewerten, die Rendite mit Risikoappetit ausgleichen, ohne die Reibung der Verwaltung privater Schlüssel. Der Wert liegt nicht nur im Zugang, sondern in einer Infrastruktur, die Besicherung, Liquidität und Tokenisierung im großen Maßstab unterstützen kann.

6. Warum ist Polkadot einzigartig positioniert, um die Zukunft der Kapitalmärkte im Vergleich zu anderen Blockchain-Ökosystemen zu unterstützen?

Kapitalmärkte repräsentieren Hunderte von Billionen, und keine einzelne Chain wird alles davon erfassen. Institutionen wollen Optionalität. Was Polkadot auszeichnet, ist, dass es seit einem Jahrzehnt zweckgebaut wurde mit Grundlagen im Sinn: Sicherheit, Skalierbarkeit und Interoperabilität. Sicherheit kommt von seinem gemeinsamen Validator-Set, das jede mit dem Netzwerk verbundene Chain schützt. Skalierbarkeit wird durch parallele Ausführung erreicht, die bereits bei über 140.000 Transaktionen pro Sekunde über Parachains getestet wurde. Interoperabilität ist im Protokoll verankert und ermöglicht es Vermögenswerten und Nachrichten, nahtlos über Chains zu fließen, ohne die Fragmentierung und Brückenrisiken, die anderswo zu sehen sind. Mit Blick auf die Zukunft führt Polkadots Entwicklung zu JAM (Join-Accumulate Machine) eine leichtere, modulare Architektur ein, die in der Lage ist, parallele Workloads zu skalieren, ideal für tokenisierte Vermögenswerte oder hochfrequente Abrechnung. Fügen Sie die Roadmap für erweiterte Datenschutzfunktionen hinzu, und Sie haben eine dezentrale Infrastruktur, die entwickelt wurde, um sich mit den Bedürfnissen des Kapitalmarkts weiterzuentwickeln.

7. Wenn Sie eine große Veränderung in den Kapitalmärkten vorhersagen müssten, die in den nächsten fünf Jahren durch Blockchain-Technologie angetrieben wird, welche wäre das?

Die nächste große Veränderung wird der Aufstieg autonomer KI-gesteuerter Agenten sein, die direkt On-Chain operieren. Märkte sind bereits weitgehend algorithmisch, aber diese Algorithmen werden zentral von Menschen verwaltet. Der Sprung kommt, wenn KI-Agenten als Marktteilnehmer agieren, die Sicherheiten stellen, Liquidität bereitstellen und Positionen 24/7 unter programmierbaren Regeln verwalten. Globale Sicherheiten- und kurzfristige Finanzierungsmärkte repräsentieren Dutzende von Billionen. Wenn nur 10-20% On-Chain gehen, sind das 2-4 Billionen Dollar an Flows, die innerhalb von fünf Jahren von Agenten verwaltet werden. Es würde grundlegend verändern, wie Liquidität und Sicherheiten durch das System zirkulieren.