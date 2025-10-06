Daten: Linea Mainnet hat über 1,15 Millionen ETH überbrückt Von: PANews 2025/10/06 08:10 Teilen

PANews berichtete am 06.10., dass Dune-Daten zeigen, dass das Linea Mainnet bis jetzt über 1,158 Millionen ETH überbrückt und übertragen hat, die Anzahl von Transaktionen 1,306 Millionen überschritten hat und die Anzahl der interaktiven Adressen etwa 594.000 beträgt.