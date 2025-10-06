Daten: Im Jahr 2025 wird das Handelsvolumen von Perpetual-Kontrakten sowohl an CEX als auch an DEX (Dezentralisierte Börse) das von Spot-Kontrakten übertreffen.

PANews berichtete am 06.10., dass laut The Block Perpetual Swaps seit 2025 75% des gesamten Handelsvolumens an zentralisierten Börsen (CEXs) ausmachen, mit einem Umsatz von fast 49 Billionen Dollar, was den Spot-Handel (14,8 Billionen Dollar) und den Optionshandel (1,3 Billionen Dollar) bei weitem übertrifft. Im Vergleich dazu waren es 2024 72%. An dezentralisierten Börsen (DEXs) ist der Anteil der Perpetual Swaps ebenfalls von 50% im letzten Jahr auf 56% in diesem Jahr gestiegen. Das kumulative On-Chain-Handelsvolumen für Perpetual Swaps hat 4,7 Billionen Dollar erreicht, verglichen mit 3,6 Billionen Dollar für den Spot-Handel.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.