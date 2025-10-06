Daten: Im Jahr 2025 wird das Handelsvolumen von Perpetual-Kontrakten sowohl an CEX als auch an DEX (Dezentralisierte Börse) das von Spot-Kontrakten übertreffen.

PANews berichtete am 06.10., dass laut The Block Perpetual Swaps seit 2025 75% des gesamten Handelsvolumens auf zentralisierten Börsen (CEXs) ausmachen, mit einem Umsatz von fast 49 Billionen Dollar, was den Spot-Handel (14,8 Billionen Dollar) und den Optionshandel (1,3 Billionen Dollar) bei weitem übertrifft. Im Vergleich dazu waren es 2024 72%. Bei dezentralisierten Börsen (DEXs) ist der Anteil der Perpetual Swaps ebenfalls von 50% im letzten Jahr auf 56% in diesem Jahr gestiegen. Das kumulative On-Chain-Handelsvolumen für Perpetual Swaps hat 4,7 Billionen Dollar erreicht, verglichen mit 3,6 Billionen Dollar für den Spot-Handel. PANews berichtete am 06.10., dass laut The Block Perpetual Swaps seit 2025 75% des gesamten Handelsvolumens auf zentralisierten Börsen (CEXs) ausmachen, mit einem Umsatz von fast 49 Billionen Dollar, was den Spot-Handel (14,8 Billionen Dollar) und den Optionshandel (1,3 Billionen Dollar) bei weitem übertrifft. Im Vergleich dazu waren es 2024 72%. Bei dezentralisierten Börsen (DEXs) ist der Anteil der Perpetual Swaps ebenfalls von 50% im letzten Jahr auf 56% in diesem Jahr gestiegen. Das kumulative On-Chain-Handelsvolumen für Perpetual Swaps hat 4,7 Billionen Dollar erreicht, verglichen mit 3,6 Billionen Dollar für den Spot-Handel.