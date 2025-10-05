Daten: APT, LINEA und andere Token werden nächste Woche eine großangelegte Freischaltung erleben, wobei der Freischaltungswert von APT etwa 62,3 Millionen US$ beträgt

PANews berichtete am 5. Oktober, dass Token Unolcks-Daten zeigten, dass Tokens wie APT, LINEA, BABY und PEAQ in der nächsten Woche große Mengen an Freischaltungen anziehen werden, darunter:

Aptos (APT) wird am 12. Oktober um 4:00 Uhr Pekinger Zeit etwa 11,31 Millionen Tokens freischalten, was 2,15% des aktuellen Umlaufangebots entspricht und auf etwa 62,3 Millionen US$ geschätzt wird.

Linea (LINEA) wird am 10. Oktober um 19:00 Uhr Pekinger Zeit etwa 1,08 Milliarden Tokens freischalten, was 6,57% des aktuellen Umlaufangebots entspricht und auf etwa 29,6 Millionen US$ geschätzt wird.

Babylon (BABY) wird am 10. Oktober um 18:00 Uhr Pekinger Zeit etwa 321 Millionen Tokens freischalten, was 24,74% des aktuellen Umlaufangebots entspricht und auf etwa 17,4 Millionen $ geschätzt wird.

Peaq (PEAQ) wird am 12. Oktober um 8:00 Uhr Pekinger Zeit etwa 84,84 Millionen Tokens freischalten, was 5,95% des aktuellen Umlaufangebots entspricht und auf etwa 10,8 Millionen US$ geschätzt wird.