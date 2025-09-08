Darius Rucker: Warum er durch Golf etwas zurückgibt

Darius Rucker beobachtet seinen Abschlag während der ersten Runde des 2023 AT&T Pebble Beach Pro-Am. Getty Images

Während Darius Rucker seine internationale Tournee 2025 mit Stopps in Kalifornien, Kanada, dem Vereinigten Königreich und seiner Heimatstadt Charleston, S.C., fortsetzt, sollte es nicht überraschen, den dreifachen Grammy-Gewinner Klassiker wie "Wagon Wheel", "It Won't Be Like This For Long", "Hold My Hand" und "Only Wanna Be With You" singen zu sehen.

Ebenso wenig sollte es überraschen, Rucker während seiner Tournee auf einem nahegelegenen Golfplatz zu sehen, mit Abschluss am 13. Dezember im The Ritz-Carlton Golf Resort in Naples, Florida.

"Wenn mein Körper es zulassen würde, würde ich jeden Tag Golf spielen", sagte Rucker. "Jetzt spiele ich etwa vier oder fünf Tage pro Woche."

Rucker, 59, wurde erstmals mit 14 Jahren mit Golf bekannt gemacht. Wenn sein bester Freund Rick und dessen Vater, Kapitän Richard Johannes, darüber sprachen, spielen zu gehen, fuhr Rucker normalerweise mit seinem Fahrrad nach Hause und kam an einem anderen Tag wieder. Bei einem Abendessen im Haus der Johannes wurde Ruckers Interesse schließlich geweckt, und er schloss sich Richard und Rick auf dem Wrenwoods Golf Course auf der Charleston Air Force Base in South Carolina an.

"Ich habe am ersten Tag, an dem ich gespielt habe, ein Par geschafft – ein legitimes Par", sagte Rucker. "Als das passierte, war ich gefesselt. Ich wollte einfach nur Golf spielen. (Ich fragte Rick): 'Wann kommt dein Vater nach Hause? Ich will Golf spielen.'"

Während Musik seine Leidenschaft und sein Beruf wurde, setzte Rucker seine Beziehung zum Golf fort. Mit einem Handicap von 5,9 Mitte Juni spielt der ehemalige Frontmann von Hootie & the Blowfish nicht nur Golf, sondern gibt auch etwas an den Sport zurück, indem er Möglichkeiten für junge Spieler schafft.

Er half bei der Gründung des Darius Rucker Intercollegiate, einem dreitägigen Turnier für NCAA Division I Frauen-College-Golf, das jeden März im Long Cove Club auf Hilton Head Island, S.C., stattfindet. Zusammen mit seinen Bandkollegen von Hootie & the Blowfish ist Rucker Co-Gastgeber des Hootie at Bulls Bay Intercollegiate, eines NCAA Division I Männer-College-Golfturniers, das seit 2005 stattfindet.

Als lebenslanger Philanthrop veranstaltet Rucker auch das jährliche Darius & Friends Konzert- und Golfevent zugunsten des St. Jude Children's Research Hospital sowie das jährliche Monday After the Masters Event, das der Hootie & the Blowfish Foundation zugute kommt, die Junior-Golfprogramme im gesamten Heimatstaat der Band, South Carolina, unterstützt.

"Man nutzt Golf oft, um Geld zu sammeln, um Menschen zu helfen", sagte Rucker, der erste offizielle Markenbotschafter der PGA Tour. "Das ist wirklich etwas, das wir früh entdeckt haben – wenn man ein Golfturnier veranstaltet und eine Gruppe von Freunden dazu bringt zu kommen, kann man viel Geld für wohltätige Zwecke sammeln, die verschiedene Dinge unterstützen."

Für all seine Beiträge zum Spiel wurde Rucker im Juni während der Kaulig Companies Championship zum Botschafter des Golfs 2025 ernannt.

Geehrt von der Kaulig Companies Championship, den PGA Tour Champions und der Northern Ohio Golf Charities Foundation in Akron, Ohio, gesellte sich Rucker zu einer illustren Liste von Gewinnern, darunter Jack Nicklaus, Nancy Lopez, Condoleezza Rice, Präsident Gerald Ford und Steph Curry.

"Ich habe mir die Liste angesehen und wurde ein wenig nervös, als ich das sah, denn es ist eine Liste von Menschen, die großartige Dinge getan haben, um anderen zu helfen, und die viel für den Golfsport getan haben", sagte Rucker. "Golf war so großartig zu mir, dass es ziemlich verdammt erstaunlich ist, dass die PGA meine Liebe zum Spiel sieht und wie sehr ich versuche, dem Spiel etwas zurückzugeben, und dass sie das anerkennen."

Durch Golf zur Demut erzogen – "Es ist ein demütigendes, demütigendes Spiel", sagt er – hat Rucker die Anerkennung sicherlich verdient. Er sagte auch, dass das Spiel ihn gelehrt hat, "wie man ein Gentleman ist".

Rucker nutzt seinen Erfolg als mehrfach mit Platin ausgezeichneter Aufnahmekünstler, um anderen die Möglichkeit zu geben, von dem Spiel zu profitieren, das ihn so viel gelehrt hat.

"Besonders in einer Sportart wie Golf sollten wir für Frauen genauso viele Möglichkeiten schaffen wie für mich", sagte er. "Das liegt daran, dass jeder spielen kann. So viele Möglichkeiten, wie ich Männern gebe, würde ich definitiv auch gerne Frauen geben.

"... Ich denke, es hat mich zu einem besseren Menschen, einem besseren Mann gemacht. Es hat mich gelehrt, wie man ein Freund ist. Es lehrt mich, wie ich meinen Zorn kontrollieren kann. Golf bewirkt viel."